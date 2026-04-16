Helsinki kartoittaa asukkaiden näkemyksiä päihdetilanteesta kaupunginosittain

21.4.2026 07:30:00 EEST | Tiedote

Helsinki valmistelee uutta päihdestrategiaa ja toteuttaa asukaskyselyn kaupungin päihdetilanteen kartoittamiseksi. Kyselyyn voivat vastata nimettömästi kaikki yli 15-vuotiaat helsinkiläiset. Nuorille vastaajille on oma kysely.

Päihdekyselyllä kerätään helsinkiläisten näkemyksiä ja kokemuksia Helsingin päihdetilanteesta. Kysymykset liittyvät päihteisiin, tupakka- ja nikotiinituotteisiin sekä rahapeleihin.

Verkossa täytettävä kysely on avoinna 3.5.2026 asti. 

Päihdekyselyyn vastataan nimettömästi ja vastaaminen kestää noin 10–15 minuuttia. Kyselyyn voi osallistua suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Kyselyn teknisestä toteutuksesta ja tulosten raportoinnista vastaa Taloustutkimus.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään Helsingin uuden päihdestrategian laatimisessa

Helsinki on vastannut akuuttiin huumetilanteeseen laajalla nopeiden toimenpiteiden rintamalla. Toimenpiteitä on tehty huumeidenkäytön ehkäisemiseksi, käytön haittojen vähentämiseksi ja käytöstä irtautumisen tukemiseksi.

Pidemmän aikavälin toimien ja ratkaisujen tunnistamiseksi kaupunki valmistelee uutta päihdestrategiaa, jonka tavoitteena on ehkäistä päihdekuolemia, vähentää päihteiden käytön haittoja sekä kehittää ehkäisevää päihdetyötä. Päihdekyselyllä kerättävä ajantasainen tieto täydentää päihdestrategian tietopohjaa, ja sitä hyödynnetään päihdestrategian valmistelussa. 

Päihdestrategiasta on tarkoitus päättää kaupunginhallituksessa kesäkuun loppupuolella. Kyselyn tulokset julkistetaan samassa yhteydessä.

Yhteyshenkilöt

Vili VarjonenErityissuunnittelija, hyvinvoinnin edistämisen palvelut, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Helsingin päihdekyselyyn liittyvät kysymykset

Puh:040 3340782vili.varjonen@hel.fi

Heidi HagmanHyvinvoinnin edistämisen päällikkö, hyvinvoinnin edistämisen palvelut, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Helsingin päihdestrategiaan liittyvät kysymykset

Puh:040 5865959heidi.hagman@hel.fi

Pia PulkkinenPäihdepalvelujen päällikkö, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

Helsingin päihdetilanteen nopeisiin toimenpiteisiin liittyvät kysymykset

Puh:050 0702157pia.pulkkinen@hel.fi

Minna LiimatainenTurvallisuus- ja valmiustiimin päällikkö, kaupunginkanslia

Helsingin päihdetilanteen nopeisiin toimenpiteisiin liittyvät kysymykset

Puh:040 4801788minna.liimatainen@hel.fi

