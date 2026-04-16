Helsinki kartoittaa asukkaiden näkemyksiä päihdetilanteesta kaupunginosittain

Päihdekyselyllä kerätään helsinkiläisten näkemyksiä ja kokemuksia Helsingin päihdetilanteesta. Kysymykset liittyvät päihteisiin, tupakka- ja nikotiinituotteisiin sekä rahapeleihin.

Verkossa täytettävä kysely on avoinna 3.5.2026 asti.

Päihdekyselyyn vastataan nimettömästi ja vastaaminen kestää noin 10–15 minuuttia. Kyselyyn voi osallistua suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Kyselyn teknisestä toteutuksesta ja tulosten raportoinnista vastaa Taloustutkimus.

Helsingin päihdekyselyyn voi vastata alla olevien linkkien kautta:

Kyselyn tuloksia hyödynnetään Helsingin uuden päihdestrategian laatimisessa

Helsinki on vastannut akuuttiin huumetilanteeseen laajalla nopeiden toimenpiteiden rintamalla. Toimenpiteitä on tehty huumeidenkäytön ehkäisemiseksi, käytön haittojen vähentämiseksi ja käytöstä irtautumisen tukemiseksi.

Pidemmän aikavälin toimien ja ratkaisujen tunnistamiseksi kaupunki valmistelee uutta päihdestrategiaa, jonka tavoitteena on ehkäistä päihdekuolemia, vähentää päihteiden käytön haittoja sekä kehittää ehkäisevää päihdetyötä. Päihdekyselyllä kerättävä ajantasainen tieto täydentää päihdestrategian tietopohjaa, ja sitä hyödynnetään päihdestrategian valmistelussa.

Päihdestrategiasta on tarkoitus päättää kaupunginhallituksessa kesäkuun loppupuolella. Kyselyn tulokset julkistetaan samassa yhteydessä.