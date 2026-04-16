Helsinki kartoittaa asukkaiden näkemyksiä päihdetilanteesta kaupunginosittain
21.4.2026 07:30:00 EEST | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala | Tiedote
Helsinki valmistelee uutta päihdestrategiaa ja toteuttaa asukaskyselyn kaupungin päihdetilanteen kartoittamiseksi. Kyselyyn voivat vastata nimettömästi kaikki yli 15-vuotiaat helsinkiläiset. Nuorille vastaajille on oma kysely.
Päihdekyselyllä kerätään helsinkiläisten näkemyksiä ja kokemuksia Helsingin päihdetilanteesta. Kysymykset liittyvät päihteisiin, tupakka- ja nikotiinituotteisiin sekä rahapeleihin.
Verkossa täytettävä kysely on avoinna 3.5.2026 asti.
Päihdekyselyyn vastataan nimettömästi ja vastaaminen kestää noin 10–15 minuuttia. Kyselyyn voi osallistua suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Kyselyn teknisestä toteutuksesta ja tulosten raportoinnista vastaa Taloustutkimus.
Helsingin päihdekyselyyn voi vastata alla olevien linkkien kautta:
- Kysely 15–17-vuotiaille helsinkiläisille: Avaa Maptionnaire-kysely 15–17-vuotiaille helsinkiläisille
- Kysely 18 vuotta täyttäneille helsinkiläisille: Avaa Maptionnaire-kysely 18 vuotta täyttäneille helsinkiläisille
Kyselyn tuloksia hyödynnetään Helsingin uuden päihdestrategian laatimisessa
Helsinki on vastannut akuuttiin huumetilanteeseen laajalla nopeiden toimenpiteiden rintamalla. Toimenpiteitä on tehty huumeidenkäytön ehkäisemiseksi, käytön haittojen vähentämiseksi ja käytöstä irtautumisen tukemiseksi.
Pidemmän aikavälin toimien ja ratkaisujen tunnistamiseksi kaupunki valmistelee uutta päihdestrategiaa, jonka tavoitteena on ehkäistä päihdekuolemia, vähentää päihteiden käytön haittoja sekä kehittää ehkäisevää päihdetyötä. Päihdekyselyllä kerättävä ajantasainen tieto täydentää päihdestrategian tietopohjaa, ja sitä hyödynnetään päihdestrategian valmistelussa.
Päihdestrategiasta on tarkoitus päättää kaupunginhallituksessa kesäkuun loppupuolella. Kyselyn tulokset julkistetaan samassa yhteydessä.
Yhteyshenkilöt
Vili VarjonenErityissuunnittelija, hyvinvoinnin edistämisen palvelut, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Helsingin päihdekyselyyn liittyvät kysymykset
Heidi HagmanHyvinvoinnin edistämisen päällikkö, hyvinvoinnin edistämisen palvelut, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Helsingin päihdestrategiaan liittyvät kysymykset
Pia PulkkinenPäihdepalvelujen päällikkö, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
Helsingin päihdetilanteen nopeisiin toimenpiteisiin liittyvät kysymykset
Minna LiimatainenTurvallisuus- ja valmiustiimin päällikkö, kaupunginkanslia
