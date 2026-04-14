Stina Krooks stiftelse delar ut totalt 232 000 euro till 25 aktörer inom bild- och scenkonst

EMBARGO 14.4.2026 kl 16.00

Stina Krooks stiftelse stöder och främjar bild- och scenkonst inklusive musik genom att årligen dela ut stipendier och pris med särskilt beaktande av den svenskspråkiga befolkningen i Finland. Våren 2026 har Stina Krooks stiftelse beviljat sammanlagt 25 stipendier och pris för totalt 232 000 euro.

”Konsten öppnar dörrar till vårt inre och ger uttryck åt känslor som vi inte alltid kan sätta ord på. Den tröstar i svåra stunder, ger glädje i vardagen och hjälper oss att se världen ur nya perspektiv. Genom den kreativa upplevelsen stärker vi banden till oss själva och andra, samtidigt som vårt välbefinnande fördjupas och balanseras. Att stöda bild- och scenkonst i Svenskfinland handlar inte bara om konst – det handlar om språk och identitet och ett levande samhälle”, säger Stina Krooks stiftelses ordförande Christian Homén.

Med hjälp av stipendierna vill stiftelsen stöda både unga lovande konstnärer i början av sin karriär och redan etablerade framstående konstnärer i deras långsiktiga arbete. Stipendier ges i första hand till individer men mottagarna kan också vara grupper eller institutioner. Stiftelsens styrelse väljer stipendiaterna på förslag av sakkunniga och det går inte att ansöka om bidrag.

Hederspris till Cris af Enehielm, Folke Gräsbeck och Thomas Nyqvist

I år delar Stina Krooks stiftelse ut hederspris till tre konstnärer för deras gedigna livsarbete inom kulturbranschen.

Cris af Enehielm tilldelas hederspriset i scenkonst för en livsgärning som på ett avgörande sätt berikat och förnyat det finlandssvenska scenkonstfältet. Cris af Enehielm är en mångkonstnär av sällsynt bredd och integritet, verksam som skådespelare, regissör, performanceartist, sångerska, bildkonstnär, scenograf, dräktdesigner, pedagog och lektor. Under 1980-talet bidrog af Enehielm till att förnya kulturlivet i Finland genom sitt arbete i experimentella performance- och musikgrupper som Homo$, Jack Hellen Brut, Särjen Ääni, Joan Bennet Museo och Transistors. Parallellt har hon haft en omfattande karriär som skådespelare och scenkonstnär vid de finlandssvenska institutionsteatrarna, där hennes konstnärliga nyfikenhet och kompromisslösa uttryck satt tydliga avtryck. Som lektor vid Konstuniversitetets Teaterhögskola har Cris af Enehielm haft en avgörande betydelse för en hel generation svenskspråkiga skådespelare.

”Cris af Enehielm har med uthållighet, nyfikenhet och ett smittande engagemang banat väg för nya uttryck inom den finlandssvenska scenkonsten. Hennes konstnärskap visar att mod, lekfullhet och konstnärlig integritet kan gå hand i hand – och att scenkonsten mår bäst när den vågar tänja på sina egna gränser”, lyder stipendiemotiveringen.

Folke Gräsbeck, doktor i musik, är en finländsk pianist, forskare och pedagog, internationellt erkänd som en av de främsta uttolkarna av Jean Sibelius pianomusik. Hans karriär förenar virtuositet, musikhistorisk nyfikenhet och ett djupt och noggrant källarbete, vilket har gjort honom till en central gestalt inom både finländskt musikliv och Sibelius-forskningen. Genom att spela in, rekonstruera och uruppföra ett stort antal av Sibelius pianostycken – även sådana som tidigare endast funnits i arkiv eller som fragment – har Gräsbeck bidragit till att bredda bilden av Sibelius som tonsättare. Hans insatser har fördjupat förståelsen för Sibelius pianomusik och stärkt kunskapen om en central del av Finlands musikaliska arv. Folke Gräsbecks livsgärning utgör ett betydelsefullt och bestående bidrag till den finländska musikkulturen.

Thomas Nyqvist har under flera decennier etablerat sig som en av de mest särpräglade och konsekventa målarna inom finländsk samtidskonst. Redan under studietiden vid Fria konstskolan i slutet av 1970-talet utmärkte sig hans verk genom ett säkert grepp om färg, form och komposition. Med tiden utvecklades hans uttryck mot ett mer figurativt bildspråk, och i slutet av 1990-talet började Nyqvist måla nattliga vyer av urbana stränder och öde utkanter. Dessa gåtfulla och stämningsmättade målningar kom att bli ett konstnärligt genombrott och markerade början på den personliga väg som han fortsatt att fördjupa. Thomas Nyqvist finns representerad i de viktigaste finländska konstsamlingarna, och hans separatutställning Painovoima, som visades på Kohta i Helsingfors hösten 2025, blev en av årets mest uppmärksammade konsthändelser i huvudstadsregionen.

Övriga stipendiater inkluderar bland andra Sofia Finnilä, Tom Reijström och Simon Gripenberg.





Pressinbjudan Representanter från intresserade medier önskas varmt välkomna till prisutdelningen som sker tisdagen den 14 april klockan 16.00 i Handelsgillets festsal (Kaserngatan 23, Helsingfors).



Stipendier utdelade av Stina Krooks stiftelse år 2026

Stipendier – scenkonst, teater

Cris af Enehielm – hederspris

Karolina Ginman

Noona Leppinen

Markus Lytts

Tom Rejström

Markus Riuttu

Iida Hägglund

Minna Lund

Axel Ridberg

Den unga ensemblen i Våldets historia

Stipendier – scenkonst, musik

Folke Gräsbeck – hederspris

Emilia Hoving

Bosse Mellberg

Emma Raunio

Ulf (Uffe) Krokfors

Sofia Finnilä

Iiris Viljanen

Stipendier – bildkonst

Thomas Nyqvist – hederspris

Simon Gripenberg

Mia Damberg

Cecilia Ebbe Belinskij

Sofie Carlson

Ville Laurinkoski

Residensprogram – bildkonst

Lana Haga

Alice Leteissier

Bifogat en fullständig lista på de beviljade stipendierna inklusive stipendiemotiveringar.