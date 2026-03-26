VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

22 aluetta, 22 erilaista omaishoidon tukea – iäkkäät eriarvoisessa asemassa

15.4.2026 06:45:00 EEST | VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto | Tiedote

Jaa

Iäkkäiden omaishoidon tuki vaihtelee hyvinvointialueittain ja myös alueiden sisällä. Omaishoidon kustannussäästöjä on vaikea arvioida, eivätkä hyvinvointialueet pysty tuottamaan vertailukelpoista tietoa aiheesta.

Kuva: Getty Images
Omaishoidon tukea sai vuonna 2024 yli 31 000 vähintään 65-vuotiasta. Omaishoitajat ja 
-hoidettavat ovat alueellisesti eriarvoisessa asemassa, sillä jokaisella hyvinvointialueella on omat käytäntönsä. Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) tarkastuksessa kävi ilmi, että eroja on muun muassa omaishoidon tuen myöntämiskriteereissä, hoitopalkkioissa, omaishoitajien lakisääteisten vapaapäivien myöntämisessä sekä omaishoitajia tukevien sosiaali- ja terveyspalvelujen laajuudessa.

”Omaishoidon tuen myöntämisperusteet on yhtenäistetty hyvinvointialueiden sisällä, mutta Suomessa on nyt 22 erilaista iäkkäiden omaishoidon tuen järjestelmää”, kertoo ylitarkastaja Olli Karsio.

Omaishoitopalveluiden todellinen saavutettavuus vaihtelee myös hyvinvointialueiden sisällä. Hyvinvointialuemalliin siirtyminen on laajentanut esimerkiksi kiertävien perhehoitajien ja palvelusetelien käyttöä, mutta ne eivät ole saatavilla kaikkialla hyvinvointialueen sisällä.

Palvelujen keskittäminen voi vaikeuttaa lakisääteisten vapaiden pitämistä ja lisätä joidenkin omaishoitoperheiden matkakustannuksia. Yksi esimerkki tästä on ympärivuorokautisten asumispalvelupaikkojen vähentäminen. Odotusajat ympärivuorokautiseen hoitoon voivat myös pidentyä.

Tietopohja on puutteellista

Omaishoidon tuki on keskimäärin edullisempaa kuin muut korvaavat palvelut. Todellisten kustannussäästöjen arviointi on kuitenkin tarkastuksen mukaan vaikeaa. Monet hyvinvointialueet eivät pysty tuottamaan vertailukelpoisia tietoja esimerkiksi omaishoidon tuen kustannuksista, lakisääteisistä palveluista tai muista omaishoitoperheille annettavista sosiaali-ja terveyspalveluista. Omaishoidon tuen kustannukset eivät myöskään sisällä kaikkia palveluita, joita omaishoitoperheille on myönnetty.

”Tiedolla johtaminen ei ole iäkkäiden omaishoidon tuessa kansallisesti mahdollista. Omaishoidon tuen ohjaus, seuranta ja arviointi edellyttäisivät luotettavaa ja vertailukelpoista tietopohjaa”, sanoo Karsio.

Esimerkiksi VTV:n hyvinvointialueilta saamat tiedot omaishoidettavien määristä poikkeavat huomattavasti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastoista.

Tutustu tarkastukseen Iäkkäiden omaishoidon tuki

Avainsanat

valtiojulkinen talousvaltiontalouden tarkastusvirastostatsfinanservtvtaloudenhoitostatens revisionsverk

Yhteyshenkilöt

Linkit

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) varmistaa, että valtion varoja käytetään eduskunnan osoittamiin kohteisiin tuloksellisesti sekä lakeja ja sääntöjä noudattaen. Toiminnallaan VTV tukee läpinäkyvää päätöksentekoa ja demokratiaa. VTV tarkastaa valtion taloudenhoitoa ja hallinnon toimintaa sekä valvoo puolue- ja vaalirahoitusta, avoimuusrekisterin käyttöä ja poliittista mainontaa.

VTV.fi

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye