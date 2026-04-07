Mehiläinen tarjoaa uusia hoitoja Alzheimerin tautiin – Geriatrian vastuulääkäri: ”Valtava harppaus lisäämään elinvoimaisia vuosia”

– Ensimmäistä kertaa pääsemme vaikuttamaan Alzheimerin taudin juurisyyhyn, amyloidin kertymiseen aivoissa. Amyloidi on hermosoluille myrkyllinen proteiini, joka aiheuttaa pitkällä aikavälillä laaja-alaisia toimintahäiriöitä, kuten muistin, harkintakyvyn, ajan- ja paikantajun sekä toiminnan hallinnan vaikeutumista. Tämä on valtava harppaus eteenpäin aiemmista hoitomuodoista, jotka ovat keskittyneet lähinnä oireiden lievittämiseen, toteaa Mehiläisen geriatrian vastuulääkäri Arvo Haapanen.

Huhtikuun alussa Mehiläinen NEOssa professori Juha Rinteen johdolla käynnistyneet Leqembi-hoidot ja toukokuussa Docrates Mehiläinen syöpäsairaalassa alkavat Kisunla-hoidot puhdistavat amyloidia aivoista hidastaen tautiprosessin etenemistä noin kolmanneksella.

– Hoidon olennaisin hyöty on omatoimisen, laadukkaan ja täysipainoisen elinajan lisääntyminen. Leqembi-hoidosta julkaistu neljän vuoden seurantatutkimuksen tulokset osoittavat, että hoito voi tuoda potilaille jopa noin vuoden lisää elinaikaa itsenäiseen elämiseen ja harrastamiseen. Tuen tarve vähenee ja itsemääräämisoikeus säilyy pidempään, mikä voi jopa lykätä hoivakodin tarvetta, Haapanen sanoo.

Uudet hoidot on tarkoitettu Alzheimerin taudin varhaisvaiheessa oleville potilaille, joilla ei ole muita aivorappeumasairauksia, verenohennuslääkitystä tai tulehduksellisia sairauksia. Paras hyöty saavutetaan, kun hoito aloitetaan mahdollisimman varhain, jo ennen dementian ilmaantumista. Potilaiden soveltuvuus hoitoon arvioidaan aina yksilöllisesti.

– Näiden hoitojen kautta pystymme tarjoamaan potilaillemme parempaa elämänlaatua ja mahdollisuuden vaikuttaa omaan tulevaisuuteensa. Laajemmin tavoitteena on vähentää tuen tarvetta ja keventää sairauden tuomaa inhimillistä kärsimystä ja kustannuksia niin yksilölle kuin yhteiskunnallekin, Haapanen päättää.





