Mehiläinen tarjoaa uusia hoitoja Alzheimerin tautiin – Geriatrian vastuulääkäri: ”Valtava harppaus lisäämään elinvoimaisia vuosia”
14.4.2026 10:25:30 EEST | Mehiläinen | Tiedote
Mehiläinen on aloittanut Alzheimerin taudin varhaisvaiheeseen tarkoitettujen anti-amyloidihoitojen tarjoamisen ensimmäisenä toimijana Turussa. Biologiset hoidot aloitetaan toukokuun aikana myös Helsingissä. Uudet lääkkeet vaikuttavat amyloidin kertymiseen aivoissa hidastaen taudin etenemistä ja parantaen merkittävästi potilaiden elämänlaatua.
– Ensimmäistä kertaa pääsemme vaikuttamaan Alzheimerin taudin juurisyyhyn, amyloidin kertymiseen aivoissa. Amyloidi on hermosoluille myrkyllinen proteiini, joka aiheuttaa pitkällä aikavälillä laaja-alaisia toimintahäiriöitä, kuten muistin, harkintakyvyn, ajan- ja paikantajun sekä toiminnan hallinnan vaikeutumista. Tämä on valtava harppaus eteenpäin aiemmista hoitomuodoista, jotka ovat keskittyneet lähinnä oireiden lievittämiseen, toteaa Mehiläisen geriatrian vastuulääkäri Arvo Haapanen.
Huhtikuun alussa Mehiläinen NEOssa professori Juha Rinteen johdolla käynnistyneet Leqembi-hoidot ja toukokuussa Docrates Mehiläinen syöpäsairaalassa alkavat Kisunla-hoidot puhdistavat amyloidia aivoista hidastaen tautiprosessin etenemistä noin kolmanneksella.
– Hoidon olennaisin hyöty on omatoimisen, laadukkaan ja täysipainoisen elinajan lisääntyminen. Leqembi-hoidosta julkaistu neljän vuoden seurantatutkimuksen tulokset osoittavat, että hoito voi tuoda potilaille jopa noin vuoden lisää elinaikaa itsenäiseen elämiseen ja harrastamiseen. Tuen tarve vähenee ja itsemääräämisoikeus säilyy pidempään, mikä voi jopa lykätä hoivakodin tarvetta, Haapanen sanoo.
Uudet hoidot on tarkoitettu Alzheimerin taudin varhaisvaiheessa oleville potilaille, joilla ei ole muita aivorappeumasairauksia, verenohennuslääkitystä tai tulehduksellisia sairauksia. Paras hyöty saavutetaan, kun hoito aloitetaan mahdollisimman varhain, jo ennen dementian ilmaantumista. Potilaiden soveltuvuus hoitoon arvioidaan aina yksilöllisesti.
– Näiden hoitojen kautta pystymme tarjoamaan potilaillemme parempaa elämänlaatua ja mahdollisuuden vaikuttaa omaan tulevaisuuteensa. Laajemmin tavoitteena on vähentää tuen tarvetta ja keventää sairauden tuomaa inhimillistä kärsimystä ja kustannuksia niin yksilölle kuin yhteiskunnallekin, Haapanen päättää.
Lisätietoja
- Mehiläinen, geriatrian vastuulääkäri Arvo Haapanen
- Yhteydenotot Mehiläisen viestinnän Salla Tähtisen kautta: salla.tahtinen@mehilainen.fi, p. 050 554 3832
Mehiläinen
Mehiläinen-konserni on tunnettu ja arvostettu yksityinen sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaja, joka tarjoaa laadukkaat, kokonaisvaltaiset palvelut Suomessa, Ruotsissa, Saksassa, Liettuassa, Virossa ja nyt myös Romaniassa ja Serbiassa. Mehiläinen tarjoaa digitaalisia terveydenhuollon ohjelmistoratkaisuja tytäryhtiönsä BeeHealthyn kautta. Vuonna 1909 perustettu Mehiläinen on nopeasti kasvava ja kehittyvä suunnannäyttäjä alallaan. Sen yli 1 450 toimipisteen verkosto palvelee vuosittain yli 5 miljoonaa asiakasta. Mehiläinen panostaa digitalisaation mahdollisuuksiin sekä hoidon laatuun ja vaikuttavuuteen kaikilla liiketoiminta-alueillaan.
