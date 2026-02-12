Postin uusi hinnoittelumalli syrjii maaseudun ja saariston eläkeläisiä – valtio-omistajan on puututtava tilanteeseen

Posti jakaa maan kolmeen jakelualueeseen: A-alueella (maan suurimmat kaupungit) ja B-alueella (kaupunkien reuna-alueet ja suurten kuntien keskustaajamat) korotus on vielä suhteellisen maltillinen. C-alueen asukkaita kohdellaan kuitenkin tavalla, joka on ristiriidassa postilain yleisen tarkoituksen (oikeus kohtuuhintaisiin ja laadukkaisiin perustason postipalveluihin asuinpaikasta riippumatta) kanssa.

Postin tekemät muutokset tarkoittavat, että C-alueella järjestöjen jäsenlehtien jakelukustannukset voivat jopa yli kaksinkertaistua! Tämä merkitsee lehtien postituskustannuksiin jopa useiden kymmenientuhansien eurojen lisäyksiä ilman, että järjestöt ovat voineet varautua asiaan etukäteen. Muutos on kestämätön useasta syystä:

Alueellinen epätasa-arvo: Postilain henki on turvata palvelut tasapuolisin ehdoin koko maassa. Nykyinen hinnoittelu rankaisee niitä, jotka asuvat kasvukeskusten ulkopuolella. Järjestökentän kurjistaminen: Kolmannen sektorin järjestöt tekevät arvokasta työtä ikäihmisten hyvinvoinnin eteen. Jakelukustannusten raju nousu pakottaa monet järjestöt supistamaan julkaisutoimintaansa tai luopumaan painetuista lehdistä kokonaan. Digisyrjäytyminen: Järjestölehdet ovat monelle ikäihmiselle elintärkeä tiedonlähde. Vanhusasiavaltuutetun 9.4.2026 antaman kannanoton mukaan Suomessa asuu jopa 500 000–600 000 yli 65-vuotiasta henkilöä, joilla ei ole lainkaan perusdigitaitoja tai heidän taitonsa eivät riitä itsenäiseen digitaaliseen asiointiin. Kaikilla ei ole mahdollisuutta tai taitoa siirtyä digitaalisten palveluiden tai digilehtien käyttäjiksi.





Valtion ollessa edelleen Postin suurin omistaja on sen nyt omistajaohjauksellaan varmistettava, ettei yhtiössä toimita perustuslaillista yhdenvertaisuutta vastaan. Postin hintoja ei saa nostaa tavalla, joka uhkaa katkaista tiedonkulun harvaan asutuilla alueilla asuville.



EETU ry vaatii, että päättäjät korjaavat tämän epäoikeudenmukaisuuden. Postipalveluiden on oltava saavutettavia ja kohtuuhintaisia kaikille suomalaisille – asuinpaikasta riippumatta.





Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry on kuuden valtakunnallisen eläkeläisjärjestön yhteistyöelin. Sen jäsenjärjestöt ovat Eläkeliitto, Eläkkeensaajien Keskusliitto, Eläkeläiset, Kansallinen senioriliitto, KRELLI Kristilliset eläkeläiset ja Svenska pensionärsförbundet. Järjestöjen yhteinen jäsenmäärä on noin 250 000. Vuonna 2026 puheenjohtajajärjestö on Eläkeläiset ry.