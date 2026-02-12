Postin uusi hinnoittelumalli syrjii maaseudun ja saariston eläkeläisiä – valtio-omistajan on puututtava tilanteeseen
14.4.2026 10:13:09 EEST | Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry | Tiedote
Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry ilmaisee syvän huolensa ja paheksuntansa Postin huhtikuun alusta voimaan tulleista lehtijakelun hinnankorotuksista. Ne iskevät kohtuuttomasti harvaan asuttujen alueiden ja saariston asukkaisiin. Uusi vyöhykeperusteinen hinnoittelumalli asettaa kansalaiset eriarvoiseen asemaan asuinpaikan perusteella ja vaarantaa järjestöjen mahdollisuudet välittää tietoa jäsenilleen.
Posti jakaa maan kolmeen jakelualueeseen: A-alueella (maan suurimmat kaupungit) ja B-alueella (kaupunkien reuna-alueet ja suurten kuntien keskustaajamat) korotus on vielä suhteellisen maltillinen. C-alueen asukkaita kohdellaan kuitenkin tavalla, joka on ristiriidassa postilain yleisen tarkoituksen (oikeus kohtuuhintaisiin ja laadukkaisiin perustason postipalveluihin asuinpaikasta riippumatta) kanssa.
Postin tekemät muutokset tarkoittavat, että C-alueella järjestöjen jäsenlehtien jakelukustannukset voivat jopa yli kaksinkertaistua! Tämä merkitsee lehtien postituskustannuksiin jopa useiden kymmenientuhansien eurojen lisäyksiä ilman, että järjestöt ovat voineet varautua asiaan etukäteen. Muutos on kestämätön useasta syystä:
- Alueellinen epätasa-arvo: Postilain henki on turvata palvelut tasapuolisin ehdoin koko maassa. Nykyinen hinnoittelu rankaisee niitä, jotka asuvat kasvukeskusten ulkopuolella.
- Järjestökentän kurjistaminen: Kolmannen sektorin järjestöt tekevät arvokasta työtä ikäihmisten hyvinvoinnin eteen. Jakelukustannusten raju nousu pakottaa monet järjestöt supistamaan julkaisutoimintaansa tai luopumaan painetuista lehdistä kokonaan.
- Digisyrjäytyminen: Järjestölehdet ovat monelle ikäihmiselle elintärkeä tiedonlähde. Vanhusasiavaltuutetun 9.4.2026 antaman kannanoton mukaan Suomessa asuu jopa 500 000–600 000 yli 65-vuotiasta henkilöä, joilla ei ole lainkaan perusdigitaitoja tai heidän taitonsa eivät riitä itsenäiseen digitaaliseen asiointiin. Kaikilla ei ole mahdollisuutta tai taitoa siirtyä digitaalisten palveluiden tai digilehtien käyttäjiksi.
Valtion ollessa edelleen Postin suurin omistaja on sen nyt omistajaohjauksellaan varmistettava, ettei yhtiössä toimita perustuslaillista yhdenvertaisuutta vastaan. Postin hintoja ei saa nostaa tavalla, joka uhkaa katkaista tiedonkulun harvaan asutuilla alueilla asuville.
EETU ry vaatii, että päättäjät korjaavat tämän epäoikeudenmukaisuuden. Postipalveluiden on oltava saavutettavia ja kohtuuhintaisia kaikille suomalaisille – asuinpaikasta riippumatta.
Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry on kuuden valtakunnallisen eläkeläisjärjestön yhteistyöelin. Sen jäsenjärjestöt ovat Eläkeliitto, Eläkkeensaajien Keskusliitto, Eläkeläiset, Kansallinen senioriliitto, KRELLI Kristilliset eläkeläiset ja Svenska pensionärsförbundet. Järjestöjen yhteinen jäsenmäärä on noin 250 000. Vuonna 2026 puheenjohtajajärjestö on Eläkeläiset ry.
Yhteyshenkilöt
Matti HuutolaEETU ry:n puheenjohtaja 2026Puh:050 2781matti.huutola2@outlook.com
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry
PIO kräver en utredning om inkomstöverföringar mellan generationerna12.2.2026 08:48:00 EET | Pressmeddelande
Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO kräver att en utredning görs om hur inkomster överförs mellan generationerna. PIO efterlyser en faktabaserad pensionsdebatt och motsätter sig försök att ställa generationer mot varandra.
EETU ry vaatii selvitystä sukupolvien välisistä tulonsiirroista12.2.2026 08:48:00 EET | Tiedote
Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry vaatii selvitystä sukupolvien välisistä tulonsiirroista. Järjestö peräänkuuluttaa asiapohjaista keskustelua eläkkeistä ja vieroksuu vastakkainasettelun lietsomista sukupolvien välillä.
Eläkeläisköyhyyttä on vähennettävä ja kotitalousvähennystä ei saa supistaa24.9.2019 15:56:21 EEST | Tiedote
Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry on jättänyt eduskuntaryhmille kannanottonsa valtion vuoden 2020 talousarvioon. Eläkeläisliitot vaativat mm. eläkeläisköyhyyden vähentämisohjelmaa, kansaneläkkeiden indeksien tarkastamista ja kotitalousvähennysten leikkausten perumista.
Eläkeläisjärjestöt: Maakuntiin toimivat ja edustavat vanhusneuvostot29.11.2017 13:08:23 EET | Tiedote
Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry pitää maakunnallisen demokratian kannalta erittäin tärkeänä, että maakuntiin tulevat lakisääteiset vanhusneuvostot saadaan kuntien vanhusneuvostojen ohella edustaviksi sekä aidosti vaikuttaviksi ja osallisiksi.
EETU luovutti kannanottonsa vuoden 2018 talousarvioesitykseen sekä lainsäädäntöön27.9.2017 13:00:00 EEST | Tiedote
Kuuden valtakunnallisen eläkeläisjärjestön yhteenliittymä Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry tapasi tänään eduskuntaryhmien edustajat ja luovutti samalla kannanottonsa valtion ensi vuoden talousarvioesitykseen sekä lainsäädäntöön.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme