Päästölaskuri paljastaa kuntajätehuollon ilmastokuorman

Päästölaskuri on tarkoitettu kunnille ja kuntien jätehuoltoyrityksille. Sillä tuotetaan luotettavaa ja läpinäkyvää tietoa asumisen jätehuollon päästöistä. Laskurin avulla toimijat voivat kuvata omaa jätehuoltojärjestelmää ja sen toimintoja sekä tunnistaa päästövähennyskohteita.

Vapaaehtoista ja aktiivista kehitystyötä

Kuntajätehuollolla ei ole lakisääteistä velvollisuutta laskea ja viestiä päästöistään. Työ laskennan kehittämiseksi onkin vapaaehtoista ja tähtää aktiiviseen kehittämiseen. Toki se auttaa valmistautumisessa tulevaan; teollisuuspäästödirektiivin myötä saattaa kuntajäteyhtiöillekin tulla velvoite raportoida päästöistään viranomaisille.

Kuntajätehuollon ilmastovaikutusten paikantamisen ja kuvaamisen taustalla on laaja kehitystyö. Kierrätysyhtiö Rippee osallistui siihen alusta alkaen.

”Halusimme selvittää toimintamme hiilijalanjäljen ja arvioida, miten pienen jätehuoltoyhtiön kannattaa jatkossa edetä omissa tarkasteluissaan. Prosessin aikana havaittiin, että monilla jätehuoltoyhtiöillä esitetyt luvut poikkesivat toisistaan, ja niiden taustat tai esitystavat olivat tulkinnanvaraisia. Täydellistä varmuutta siitä, ovatko tiedot keskenään vertailukelpoisia, ei ollut. Omalta osaltamme olemme kuitenkin onnistuneet edistämään raportointia näiltä osin”, kertoo Kierrätysyhtiö Rippeen toimitusjohtaja Anne Rautiainen.

Päästötiedoista tukea toiminnan kehittämiseen

Yhteiskehittämiseen päästöjen laskennassa ryhdyttiin, koska jäsenistöllä oli tarve laskea päästöjään, etsiä piileviä päästökohteitaan ja kuvata omaa järjestelmäänsä. Näin saadaan tukea toiminnan kehittämiseen kestävämmäksi ja vastuullisemmaksi. Edessä voi olla myös taloudellista tehokkuutta, kun päästölaskenta antaa kuntayhtiölle tietoja alueen jätehuollon erilaisista operatiivisista toteutusvaihtoehdoista.

Laskurin laskentalogiikka ja päästökertoimet on kolmannen osapuolen validoimia.

” Kuntajätehuollon ilmastolaskuri on käyttökelpoinen ja tuottaa tarkoituksenmukaisia laskelmia. Laskuri täyttää keskeiset GHG-protokollan vaatimukset, ja sen käyttöä voidaan suositella osana kuntien jätehuollon ilmastovaikutusten arviointia”, kuvaa vastuullisuuspalveluiden senior manager Susanna Kiviniemi Greenstep Oy:stä.

Kun laskuri otetaan käyttöön laajasti, syntyy toimialalle arvokasta dataa, jonka avulla toimiala voi yhdessä löytää tehokkaimmat päästövähennyskeinot. Tulevaisuudessa laskuria kehitetään ja päivitetään. Sen perusrakenteet eivät muut, mutta esimerkiksi päästökertoimet edellyttävät säännöllistä tarkistamista.