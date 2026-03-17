Päästölaskuri paljastaa kuntajätehuollon ilmastokuorman
14.4.2026 10:30:00 EEST | Suomen Kiertovoima ry KIVO | Tiedote
Suomen Kiertovoima ry KIVO on laajalla yhteistyöllä kehittänyt työkalun jäsentensä eli kuntien jätehuolto-organisaatioiden toiminnan päästöjen laskemiseen. Sen lisäksi, että hiilijalanjälkilaskurilla tehdään toiminnan päästöt näkyviksi, auttaa se kehittämään toimintaa päästöjen vähentämiseksi. Laskurin avulla asukkaiden jätehuoltoa järjestävät voivat siis kuvata lajittelun, kierrätyksen ja muun jätehuollon todelliset ilmastovaikutukset.
Päästölaskuri on tarkoitettu kunnille ja kuntien jätehuoltoyrityksille. Sillä tuotetaan luotettavaa ja läpinäkyvää tietoa asumisen jätehuollon päästöistä. Laskurin avulla toimijat voivat kuvata omaa jätehuoltojärjestelmää ja sen toimintoja sekä tunnistaa päästövähennyskohteita.
Vapaaehtoista ja aktiivista kehitystyötä
Kuntajätehuollolla ei ole lakisääteistä velvollisuutta laskea ja viestiä päästöistään. Työ laskennan kehittämiseksi onkin vapaaehtoista ja tähtää aktiiviseen kehittämiseen. Toki se auttaa valmistautumisessa tulevaan; teollisuuspäästödirektiivin myötä saattaa kuntajäteyhtiöillekin tulla velvoite raportoida päästöistään viranomaisille.
Kuntajätehuollon ilmastovaikutusten paikantamisen ja kuvaamisen taustalla on laaja kehitystyö. Kierrätysyhtiö Rippee osallistui siihen alusta alkaen.
”Halusimme selvittää toimintamme hiilijalanjäljen ja arvioida, miten pienen jätehuoltoyhtiön kannattaa jatkossa edetä omissa tarkasteluissaan. Prosessin aikana havaittiin, että monilla jätehuoltoyhtiöillä esitetyt luvut poikkesivat toisistaan, ja niiden taustat tai esitystavat olivat tulkinnanvaraisia. Täydellistä varmuutta siitä, ovatko tiedot keskenään vertailukelpoisia, ei ollut. Omalta osaltamme olemme kuitenkin onnistuneet edistämään raportointia näiltä osin”, kertoo Kierrätysyhtiö Rippeen toimitusjohtaja Anne Rautiainen.
Päästötiedoista tukea toiminnan kehittämiseen
Yhteiskehittämiseen päästöjen laskennassa ryhdyttiin, koska jäsenistöllä oli tarve laskea päästöjään, etsiä piileviä päästökohteitaan ja kuvata omaa järjestelmäänsä. Näin saadaan tukea toiminnan kehittämiseen kestävämmäksi ja vastuullisemmaksi. Edessä voi olla myös taloudellista tehokkuutta, kun päästölaskenta antaa kuntayhtiölle tietoja alueen jätehuollon erilaisista operatiivisista toteutusvaihtoehdoista.
Laskurin laskentalogiikka ja päästökertoimet on kolmannen osapuolen validoimia.
” Kuntajätehuollon ilmastolaskuri on käyttökelpoinen ja tuottaa tarkoituksenmukaisia laskelmia. Laskuri täyttää keskeiset GHG-protokollan vaatimukset, ja sen käyttöä voidaan suositella osana kuntien jätehuollon ilmastovaikutusten arviointia”, kuvaa vastuullisuuspalveluiden senior manager Susanna Kiviniemi Greenstep Oy:stä.
Kun laskuri otetaan käyttöön laajasti, syntyy toimialalle arvokasta dataa, jonka avulla toimiala voi yhdessä löytää tehokkaimmat päästövähennyskeinot. Tulevaisuudessa laskuria kehitetään ja päivitetään. Sen perusrakenteet eivät muut, mutta esimerkiksi päästökertoimet edellyttävät säännöllistä tarkistamista.
Virpi KäyhköTKI-päällikkö Suomen Kiertovoima ry KIVOPuh:045 221 2014virpi.kayhko@kivo.fi
Suomen Kiertovoima ry KIVO
5,4 miljoonaa suomalaista ovat Suomen suurin kiertovoima.
Suomen Kiertovoima ry – KIVO – edustaa julkista jätehuoltoa ja kuntien 33 jätelaitosta. Jäsenlaitoksemme toteuttavat jätehuollon kustannustehokkaasti ja vastuullisesti yhteistyössä yksityisten yritysten ja tuottajayhteisöjen kanssa. Edistämme Suomen kiertotaloutta turvallisesti ja terveellisesti.
