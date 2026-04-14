Vaskiluodon kävely- ja pyöräilysillan rakentaminen alkaa – veneväylä suljettu kesän ajan

Kävely- ja pyöräilysilta suljetaan liikenteeltä maanantaina 20.4., jonka jälkeen kulkijoiden tulee kiertää viereisen Sinisen tien sillan kautta. Rakennustyöt eivät vaikuta isomman sillan liikenteeseen.

Turvallisuussyistä Kalarannan ja Sisäsataman välinen veneväylä suljetaan veneliikenteeltä maanantaista 20.4. alkaen. Hovioikeudenallas on kokonaan suljettu, ja veneilijöiden tulee kiertää Vaskiluodon ympäri. Poikkeusjärjestelyjen ajaksi kaupunki lisää vierasvenepaikkoja sisäsatamaan. Veneväylä avataan uudelleen syyskuun alkupuolella.

Uusi silta on erillään junaradasta

Nykyisen sillan kunto on heikko ja vaatii korjaamista. Lisäksi sillan kapeus aiheuttaa ongelmia kohtaamistilanteissa. Tällä hetkellä silta on vain 2,5 metriä leveä, mutta uuden sillan leveys tulee olemaan 5,2 metriä.

Uusi kävely- ja pyöräilysilta rakennetaan erilleen ratasillasta. Niiden väliin jää noin 2,5 metriä tyhjää tilaa.

Uusittava silta sijaitsee vilkkaalla kävelyn ja pyöräilyn pääreitillä, jota käytetään paljon niin vapaa-ajalla kuin työmatkoilla. Reitti on tärkeä pyöräilyn pääyhteys Sisäsataman ja Vaskiluodon välillä, ja käyttäjämäärien ennustetaan kasvavan tulevina vuosina.

Sillan kapeus ja huono kunto ovat vaikuttaneet myös reitin talvihoitoon. Nykyisellä sillalla on jouduttu käyttämään pienempää kalustoa, mikä on hidastanut kunnossapitoa, heikentänyt työn laatua ja lisännyt kustannuksia. Uusi silta mahdollistaa paremmat liikkumismahdollisuudet myös talvella.

Hankkeen tilaaja on Vaasan kaupunki ja sen toteuttamisesta vastaa Vaasan pyöräilyallianssi, jossa ovat mukana Vaasan kaupunki, Sitowise ja GRK.