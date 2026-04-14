Vaskiluodon kävely- ja pyöräilysillan rakentaminen alkaa – veneväylä suljettu kesän ajan
14.4.2026 10:19:40 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Vaskiluodon kävely- ja pyöräilysilta sekä Kalarannan ja Sisäsataman välinen veneväylä suljetaan maanantaista 20.4. alkaen. Nykyinen kävely- ja pyöräilysilta puretaan ja tilalle rakennetaan kokonaan uusi silta, joka on nykyistä leveämpi ja turvallisempi. Uusi silta valmistuu käyttöön syyskuussa.
Kävely- ja pyöräilysilta suljetaan liikenteeltä maanantaina 20.4., jonka jälkeen kulkijoiden tulee kiertää viereisen Sinisen tien sillan kautta. Rakennustyöt eivät vaikuta isomman sillan liikenteeseen.
Turvallisuussyistä Kalarannan ja Sisäsataman välinen veneväylä suljetaan veneliikenteeltä maanantaista 20.4. alkaen. Hovioikeudenallas on kokonaan suljettu, ja veneilijöiden tulee kiertää Vaskiluodon ympäri. Poikkeusjärjestelyjen ajaksi kaupunki lisää vierasvenepaikkoja sisäsatamaan. Veneväylä avataan uudelleen syyskuun alkupuolella.
Uusi silta on erillään junaradasta
Nykyisen sillan kunto on heikko ja vaatii korjaamista. Lisäksi sillan kapeus aiheuttaa ongelmia kohtaamistilanteissa. Tällä hetkellä silta on vain 2,5 metriä leveä, mutta uuden sillan leveys tulee olemaan 5,2 metriä.
Uusi kävely- ja pyöräilysilta rakennetaan erilleen ratasillasta. Niiden väliin jää noin 2,5 metriä tyhjää tilaa.
Uusittava silta sijaitsee vilkkaalla kävelyn ja pyöräilyn pääreitillä, jota käytetään paljon niin vapaa-ajalla kuin työmatkoilla. Reitti on tärkeä pyöräilyn pääyhteys Sisäsataman ja Vaskiluodon välillä, ja käyttäjämäärien ennustetaan kasvavan tulevina vuosina.
Sillan kapeus ja huono kunto ovat vaikuttaneet myös reitin talvihoitoon. Nykyisellä sillalla on jouduttu käyttämään pienempää kalustoa, mikä on hidastanut kunnossapitoa, heikentänyt työn laatua ja lisännyt kustannuksia. Uusi silta mahdollistaa paremmat liikkumismahdollisuudet myös talvella.
Hankkeen tilaaja on Vaasan kaupunki ja sen toteuttamisesta vastaa Vaasan pyöräilyallianssi, jossa ovat mukana Vaasan kaupunki, Sitowise ja GRK.
Samuli HuuskoProjekti-insinööriPuh:0403545778samuli.huusko@vaasa.fi
Byggandet av gång- och cykelbron i Vasklot inleds – farleden stängd under sommaren14.4.2026 10:20:09 EEST | Pressmeddelande
Gång- och cykelbron i Vasklot samt farleden mellan Fiskstranden och Inre hamnen stängs måndag 20.4. Den nuvarande gång- och cykelbron rivs och i stället byggs en helt ny bro som är bredare och säkrare än den nuvarande. Den nya bron tas i bruk i september.
Bragevägens och Långbackavägens underfarter stängs till slutet av oktober14.4.2026 08:59:30 EEST | Pressmeddelande
Livskraftscentralen utför grundliga reparationer av broar på motorvägen, och därför stängs Bragevägens underfart tisdag 14.4. Arbetet inverkar också på Långbackavägens underfart, som hålls stängd längre än planerat. Båda underfarterna öppnas igen efter att arbetena har slutförts 23.10.2026.
Bragentien ja Pitkämäentien alikulut suljetaan lokakuuhun saakka14.4.2026 08:59:10 EEST | Tiedote
Elinvoimakeskus tekee siltojen peruskorjauksia moottoritiellä, minkä vuoksi Bragentien alikulku suljetaan tiistaina 14.4. Työt vaikuttavat myös Pitkämäentien alikulkuun, joka pysyy suljettuna suunniteltua pidempään. Molemmat alikulut avataan uudelleen töiden valmistuttua 23.10.2026.
Ungdomsfullmäktige och äldrerådet ordnar gemensam kulturmässa10.4.2026 14:07:14 EEST | Pressmeddelande
Vasa ungdomsfullmäktige och äldreråd ordnar 16.4 en kulturmässa som riktas till alla åldrar och är avgiftsfritt. Syftet med evenemanget är att föra samman ungdomar och seniorer som kan ha det roligt tillsammans.
Nuorisovaltuusto ja vanhusneuvosto järjestävät yhteisen Kulttuurimessut-tapahtuman10.4.2026 14:07:00 EEST | Tiedote
Vaasan nuorisovaltuusto ja vanhusneuvosto järjestävät kaikenikäisille suunnatun, maksuttoman Kulttuurimessut-tapahtuman 16.4. Tapahtuman tavoitteena on tuoda nuoret ja ikäihmiset yhteen mukavan tekemisen merkeissä.
