Stina Krookin säätiö jakaa yhteensä 232 000 euroa 25:lle kuva- ja näyttämötaiteen tekijälle
14.4.2026 16:00:00 EEST
Stina Krookin säätiö on myöntänyt yhteensä 232 000 euroa kuva- ja näyttämötaiteen tukemiseen kiinnittäen erityistä huomiota Suomen ruotsinkieliseen väestöön. 16 000 euron arvoiset kunniapalkinnot vastaanottavat tänä vuonna Cris af Enehielm, Folke Gräsbeck ja Thomas Nyqvist. Säätiö on myöntänyt yhteensä 25 stipendiä merkittäville kuva- ja näyttämötaiteen edustajille.
Stina Krookin säätiö tukee ja edistää kuva- ja näyttämötaidetta mukaan lukien musiikkia jakamalla vuosittain palkintoja ja stipendejä kiinnittäen erityistä huomiota Suomen ruotsinkieliseen väestöön. Keväällä 2026 Stina Krookin säätiö on jakanut yhteensä 25 stipendiä, joiden arvo on yhteenä 232 000 euroa.
”Taide avaa ovia sisimpäämme ja antaa kielen tunteille, joita emme aina osaa sanoittaa. Se lohduttaa vaikeina hetkinä, tuo iloa arkeen ja auttaa meitä näkemään maailman uusista näkökulmista. Luovan kokemuksen kautta vahvistamme yhteyttä itseemme ja toisiin, ja samalla hyvinvointimme syvenee ja tasapainottuu. Näyttämö- ja kuvataiteen tukeminen ruotsinkielisessä Suomessa ei koske pelkästään taidetta – kyse on kielestä, identiteetistä ja elävästä yhteiskunnasta”, sanoo Stina Krookin säätiön puheenjohtaja Christian Homén.
Säätiö haluaa stipendien avulla tukea sekä lupaavia, uransa alussa olevia taiteilijoita että palkita jo asemansa vakiinnuttaneita merkittäviä taiteilijoita pitkäjänteisestä työstä taiteen parissa. Stipendit myönnetään ensisijaisesti yksityishenkilöille, mutta saajina voivat olla myös ryhmät ja instituutiot. Stipendejä ei voi hakea, vaan säätiö myöntää palkinnot asiantuntijoiden lausuntojen perusteella.
Kunniapalkinnot Cris af Enehielmille, Folke Gräsbeckille ja Thomas Nyqvistille
Tänä vuonna Stina Krookin säätiö palkitsee kolme taiteilijaa heidän vankasta elämäntyöstään kulttuurialalla.
Näyttämötaiteen kunniapalkinto myönnetään Cris af Enehielmille elämäntyöstä, joka on merkittävästi rikastuttanut ja uudistanut suomenruotsalaista näyttämötaidekenttää. Cris af Enehielm on harvinaisen laaja-alainen ja tinkimätön monitoimitaiteilija, joka on toiminut näyttelijänä, ohjaajana, performanssitaiteilijana, laulajana, kuvataiteilijana, lavastajana, pukusuunnittelijana, kouluttajana ja opettajana. 1980-luvulla af Enehielm osallistui Suomen kulttuurielämän uudistamiseen työskennellessään kokeellisissa performanssi- ja musiikkiryhmissä, kuten Homo$, Jack Hellen Brut, Särjen Ääni, Joan Bennet Museo ja Transistors. Samanaikaisesti af Enehielm on luonut mittavan uran näyttelijänä ja näyttämötaiteilijana suomenruotsalaisissa laitosteattereissa, joissa hänen taiteellinen uteliaisuutensa ja tinkimätön ilmaisunsa ovat jättäneet selkeän kädenjäljen. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun lehtorina Cris af Enehielmillä on ollut ratkaiseva merkitys kokonaiselle ruotsinkielisten näyttelijöiden sukupolvelle.
”Cris af Enehielm on sinnikkyydellään, uteliaisuudellaan ja tarttuvalla innostuksellaan raivannut tietä uudenlaiselle ilmaisulle suomenruotsalaisen näyttämötaiteen saralla. Hänen taiteensa on osoitus siitä, että rohkeus, leikkisyys ja taiteellinen tinkimättömyys voivat käydä käsi kädessä – ja että näyttämötaide voi parhaiten, kun se uskaltaa rikkoa omia rajojaan”, kuuluu Cris af Enehielmin palkintoperustelussa.
Musiikin tohtori Folke Gräsbeck on suomalainen pianisti, tutkija ja pedagogi, joka tunnetaan kansainvälisesti yhtenä Jean Sibeliuksen pianomusiikin eturivin tulkitsijoista. Hänen uransa ominaispiirteitä ovat virtuositeetti, musiikkihistoriallinen uteliaisuus sekä syvä ja huolellinen lähdetyö, jotka ovat tehneet hänestä keskeisen hahmon sekä Suomen musiikkielämässä että Sibelius-tutkimuksessa. Levyttämällä, rekonstruoimalla ja kantaesittämällä lukuisia Sibeliuksen pianoteoksia – myös niitä, jotka ovat aiemmin olleet vain arkistoissa tai katkelmina – Gräsbeck on laajentanut kuvaa Sibeliuksesta säveltäjänä. Hän on omalla panoksellaan syventänyt Sibeliuksen pianomusiikin ymmärtämistä ja vahvistanut tietämystä Suomen musiikkiperinnön keskeisestä osasta. Folke Gräsbeckin elämäntyö on merkittävä ja pysyvä osa suomalaista musiikkikulttuuria.
Thomas Nyqvist on kymmenien vuosien aikana vakiinnuttanut asemansa yhtenä Suomen nykytaiteen omaleimaisimmista ja johdonmukaisimmista maalareista. Jo opiskeluaikoinaan Vapaassa taidekoulussa 1970-luvun lopulla hän herätti huomiota varmalla otteellaan väreihin, muotoon ja sommitteluun. Ajan mittaan Nyqvistin ilmaisu kehittyi figuratiivisemman kuvakielen suuntaan, ja 1990-luvulla hän alkoi maalata yöllisiä maisemia kaupunkien rannoista ja autioista laitamista. Näistä arvoituksellisista ja tunnelmallisista maalauksista tuli taiteellinen läpimurto, ja niistä sai alkunsa persoonallinen ilmaisu, jota hän on syventänyt entisestään. Nyqvistin teokset ovat edustettuina tärkeimmissä suomalaisissa taidekokoelmissa, ja hänen yksityisnäyttelynsä Painovoima, joka oli esillä Kohta Taidehallissa Helsingissä syksyllä 2025, oli yksi vuoden merkittävimmistä taidetapahtumista pääkaupunkiseudulla.
Muita stipendiaatteja ovat muun muassa Sofia Finnilä, Tom Reijström ja Simon Gripenberg.
---
Stina Krookin säätiön palkinnot ja stipendit vuonna 2026
Stipendit – näyttämötaide, teatteri
- Cris af Enehielm – kunniapalkinto
- Karolina Ginman
- Noona Leppinen
- Markus Lytts
- Tom Rejström
- Markus Riuttu
- Iida Hägglund
- Minna Lund
- Axel Ridberg
- Den unga ensemblen i Våldets historia
Stipendit – näyttämötaide, musiikki
- Folke Gräsbeck – kunniapalkinto
- Emilia Hoving
- Bosse Mellberg
- Emma Raunio
- Ulf (Uffe) Krokfors
- Sofia Finnilä
- Iiris Viljanen
Stipendit – kuvataide
- Thomas Nyqvist – kunniapalkinto
- Simon Gripenberg
- Mia Damberg
- Cecilia Ebbe Belinskij
- Sofie Carlson
- Ville Laurinkoski
Residenssiohjelma – kuvataide
- Lana Haga
- Alice Leteissier
Tarkemmat tiedot jaetuista palkinnoista ja stipendeistä perusteluineen löytyvät oheisesta tiedostosta.
Yhteyshenkilöt
Christian HoménPuheenjohtaja, Stina Krookin säätiöPuh:040 750 6902
Liitteet
Stina Krookin säätiö on Stina Nicolaisenin (o.s. Krook) joulukuussa 1976 perustama säätiö. Ensimmäiset stipendit jaettiin Stinan syntymäpäivänä 15. maaliskuuta 1978. Stipendejä ei voi hakea, vaan säätiö myöntää palkinnot asiantuntijoiden lausuntojen perusteella Stina Krookin alkuperäisiä toiveita kunnioittaen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Viestintätoimisto Manifesto Oy
Stina Krooks stiftelse delar ut totalt 232 000 euro till 25 aktörer inom bild- och scenkonst14.4.2026 16:00:00 EEST | Tiedote
Stina Krooks stiftelse har beviljat sammanlagt 232 000 euro för att stöda och främja bild- och scenkonst inklusive musik med särskilt beaktande av den svenskspråkiga befolkningen i Finland. Hedersprisen om 16 000 euro var går i år till Cris af Enehielm, Folke Gräsbeck och Thomas Nyqvist. Stiftelsen har beviljat stipendier till totalt 25 framstående konstnärer och grupper inom bild- och scenkonst.
Autoglymin uudet maalipinnan korjaustuotteet piilottavat naarmut ja parantavat maalipinnan ulkonäköä10.4.2026 09:02:00 EEST | Tiedote
Autoglym Advanced Paint Restorer - yhdistelmäkiillotusaine poistaa sameuden ja maalipinnan naarmut pysyvästi Autoglym Paint Reviver -maalipinnan ehostaja peittää pienet naarmut yli kolmeksi kuukaudeksi Tuotteiden levittämistä helpottavat uudet lisävarusteet: Hand Polishing Puck, Dual Action Machine Pad ja Precision Applicator
Kotimainen perheyritys investoi 10 miljoonaa euroa uuteen teknologiaan – nyt Suomessa valmistettua vaippainnovaatiota viedään maailmalle8.4.2026 08:30:00 EEST | Tiedote
Hygieniatuotteisiin erikoistunut perheyritys Delipap Oy on saanut lähes 10 miljoonan euron arvoisen investointinsa valmiiksi. Tammisaaren tehtaalle asennettu uusi vaippakonelinjasto valmistaa nyt innovatiivisia Snap Pants -vaippoja, jotka ovat ensimmäisiä laatuaan koko Euroopassa. Investointi luo Delipapille uusia vientimahdollisuuksia sekä uusia työpaikkoja Tammisaareen.
Ecovacs esittelee uuden sukupolven robotteja vuodelle 202623.2.2026 07:05:00 EET | Tiedote
Ecovacs, maailman johtava kotitalousrobottien valmistaja, esittelee valikoimansa uusia älykkäitä robotteja sisätilojen siivoukseen ja puutarhanhoitoon.
Tutkimus: Joulun kustannuksia maksetaan edelleen, osa jopa ensi kesään saakka17.2.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Tuoreen tutkimuksen mukaan valtaosa suomalaisista (71 %) käytti jouluun 50–1 000 euroa ylimääräistä rahaa. Joka viidennen (18 %) joulubudjetti oli peräti 1 000–3 000 euroa. Luotolla rahoitettuja joulukustannuksia maksetaan edelleen takaisin. Osa vastaajista arvioi maksavansa joulukustannuksia vielä kesänkin jälkeen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme