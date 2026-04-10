Hanna Sarkkinen: Hallituksen tulee valmistella kriisimekanismi kotitalouksien tueksi

14.4.2026 09:59:28 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote

Hanna Sarkkinen ja muita vasemmistoliiton kansanedustajia ovat jättäneet eduskunnalle toimenpidealoitteen uuden kriisimekanismin luomiseksi. Aloitteen tavoitteena on parantaa Suomen kriisinsietokykyä ja varmistaa, että kotitalouksia voidaan tarvittaessa tukea nopeasti ja oikeudenmukaisesti erilaisten kriisien keskellä.

– 2020-luvulla Suomea on koetellut useampi kriisi koronapandemiasta Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa. Iranin sota ja sen aiheuttama hintashokki on tästä vain viimeisin esimerkki. Suomessa tullaan tarvitsemaan valmiutta vastata erilaisiin kriisioloihin tulevaisuudessakin, aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja kansanedustaja Hanna Sarkkinen painottaa.

Kuten sota Iranissa, monet muutkin kriisit voivat aiheuttaa energian ja muiden perustarpeiden hintojen nousua, mikä vaikuttaa erityisen paljon pienituloisiin kotitalouksiin. Suomessa on kuitenkin olemassa olevien mekanismien puitteissa vaikeaa ohjata taloudellista tukea suoraan sitä tarvitseville kotitalouksille. Sarkkisen mukaan nykyiset järjestelmät eivät riitä vastaamaan tarpeeksi nopeasti muuttuviin tilanteisiin.

– Mekanismi tulisi luoda nyt, jotta se voidaan ottaa tarvittaessa käyttöön jo tulevana talvena, mikäli Iranin sodan aiheuttama hintojen nousu tai laajempi taloudellinen epävarmuus eskaloituu esimerkiksi huomattavasti nousevana energian hintana, Sarkkinen korostaa.

Toimenpidealoitteessa ehdotetaan mekanismia, jonka avulla valtio voisi maksaa suoraa taloudellista tukea kotitalouksille esimerkiksi energian hinnan noustessa poikkeuksellisen korkeaksi. Sarkkinen esittää, että mekanismin kautta tuki voitaisiin kohdentaa oikeudenmukaisesti hyödyntämällä olemassa olevia tulo-, vero- ja asuinpaikkatietoja.

– Näin tukitoimissa voitaisiin huomioida tuloerot ja alueelliset erot. Kotitalouksien tilanteet ja valmiudet ottaa vastaa hintashokkeja ovat hyvin erilaiset. Siksi tukea on tärkeä jakaa sitä eniten tarvitseville.  Vastaavaa mekanismia olisi tarvittu jo aiemmin kun Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan nosti sähkönhintaa edellisellä hallituskaudella, Sarkkinen sanoo.

Kansanedustaja Hanna Sarkkinen
