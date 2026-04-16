Vaasan kaupunki - Vasa stad

Maksuton kamarikonsertti Vaasan kaupungintalolla

16.4.2026 12:48:56 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Jaa

Kevään kamarimusiikkikonsertti sunnuntaina 19.4. klo 16 Vaasan kaupungintalolla tarjoaa kiehtovan aikamatkan eri vuosisatojen alkuihin kolmen eri sävellyksen kautta. Vaasan kaupunginorkesterin taitavat muusikot tulkitsevat teoksia, joissa kuuluu sekä tyylikausien murros että säveltäjien omaperäinen ääni.

Ohjelmassa kuullaan Louis Spohrin vaikuttava nonetto. Se syntyi aikana, jolloin wieniläisklassismi alkoi väistyä romantiikan tieltä 1800-luvun alussa. Sata vuotta myöhemmin sävelletty Ernst Dohnányin jousitrio edustaa yhä vahvasti romantiikan perintöä, vaikka musiikillinen murros oli jo käynnissä.

Konsertin nykysävyistä vastaa Mirjam Tally, jonka teos Sarvipäät riitelevät yhdistelee ennakkoluulottomasti eri tyylejä ja hurmaavaa huumoria.

Esiintyjät

Maano Männi, viulu
Denice Djerassi, viulu
Janne Ahvenainen, alttoviulu
Matti Mietola, alttoviulu
Vladimir Reshetko, sello
Tuomas Roos, sello
Pontus Grans, kontrabasso
Erica Nygård, huilu
Siri Ilanko, oboe
Hugo Olsson, klarinetti
Harri Ala-Aho, käyrätorvi
Zeynep Bozkaplan, fagotti

Konserttiin on vapaa pääsy – lämpimästi tervetuloa!

Avainsanat

klassinen musiikkivaasan kaupunginorkesterikonsertit

Yhteyshenkilöt

Mia Huhta
Intendentti
+35840 524 8877
mia.huhta@vaasa.fi

Linkit

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
