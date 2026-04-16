Panula-kilpailussa vakuuttanut Félix Benati tuo ranskalaisen illan kaupungintalolle
16.4.2026 12:44:17 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Nuori ranskalaiskapellimestari Félix Benati hurmasi vuoden 2024 Jorma Panula -kapellimestarikilpailussa niin yleisön, muusikot kuin kilpailun tuomariston. Nyt hän tekee virallisen debyyttinsä Vaasan kaupunginorkesterin edessä ja johtaa täysranskalaisen, värikylläisen ohjelman.
Konsertissa harppu nousee keskiöön soitinten kuningattarena. Solistina esiintyy Radion sinfoniaorkesterin sooloharpisti Sivan Magen.
Ohjelmassa kuullaan ranskalaisen musiikin sävyjä 1900-luvun alusta. Maurice Raveln ja hänen aikalaisensa Henriette Renién harpputeokset tuovat esiin aikakauden tyylivirtauksia. Lisäksi Louise Farrencn kolmas sinfonia on noussut uudelleen esiin ja osoittaa säveltäjän merkittävän aseman ranskalaisessa romantiikassa.
Mia Huhta
Intendentti
+35840 524 8877
mia.huhta@vaasa.fi
Félix Benati, som imponerade i Panula-tävlingen, för den franska kvällen till Vasa stadshus16.4.2026 12:43:40 EEST | Tiedote
Den unga franska dirigenten Félix Benati charmade både publiken, musikerna och juryn i Jorma Panula-kapellmästartävlingen 2024. Nu gör han sin officiella debut framför Vasa stadsorkester och leder ett helfranskt, färgrikt program.
