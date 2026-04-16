Panula-kilpailussa vakuuttanut Félix Benati tuo ranskalaisen illan kaupungintalolle

16.4.2026 12:44:17 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Nuori ranskalaiskapellimestari Félix Benati hurmasi vuoden 2024 Jorma Panula -kapellimestarikilpailussa niin yleisön, muusikot kuin kilpailun tuomariston. Nyt hän tekee virallisen debyyttinsä Vaasan kaupunginorkesterin edessä ja johtaa täysranskalaisen, värikylläisen ohjelman.

Konsertissa harppu nousee keskiöön soitinten kuningattarena. Solistina esiintyy Radion sinfoniaorkesterin sooloharpisti Sivan Magen.

Ohjelmassa kuullaan ranskalaisen musiikin sävyjä 1900-luvun alusta. Maurice Raveln ja hänen aikalaisensa Henriette Renién harpputeokset tuovat esiin aikakauden tyylivirtauksia. Lisäksi Louise Farrencn kolmas sinfonia on noussut uudelleen esiin ja osoittaa säveltäjän merkittävän aseman ranskalaisessa romantiikassa.

