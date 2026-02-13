NG Nordicin ja Kuljetusringin kauppa sai sinetin

Kauppa vahvistaa NG Nordicin asemaa kokonaisjätehuoltopalveluiden tarjoajana pääkaupunkiseudulla ja edistää yrityksen pohjoismaista kasvustrategiaa. NG Nordic yhdistyi vuoden 2024 lopussa Fortum Recycle & Wasten kanssa, kun vastuullisiin kohteisiin sijoittava Summa Equity osti yhtiön NG Groupin kautta.

”Pääomasijoittajan omistus on vauhdittanut tuloskykyämme sekä toimintaamme kohti kestävämpää tulevaisuutta. Tavoitteemme on nopeuttaa pohjoismaista siirtymää kohti materiaalien kiertoa, ja jo nyt 78 % liikevaihdostamme on EU-taksonomian mukaista. Pyrimme siihen, että tulevaisuudessa resursseja käytetään tehokkaammin, jätteiden määrä minimoidaan ja materiaalien kierrosta tulee normi. Kuljetusrinki jakaa saman kiertotalouden vision kanssamme, ja kaupan myötä pääsemme yhdistämään vahvuutemme tavoitteen toteuttamiseksi”, NG Nordicin liiketoimintajohtaja ja operatiivinen johtaja Kalle Saarimaa kertoo.

Kuljetusrinki on pääkaupunkiseudulla toimiva kiertotalousyritys, joka operoi Suomen moderneinta jätteiden käsittelykeskusta. Keskus hyödyntää tekoälyä ja robotiikkaa, mikä on parantanut jätteiden kierrätysastetta ja kehittävän lajittelun laatua.

”Yrityskaupassa saamme vahvan pohjoismaisen omistajan tukemaan Kuljetusringin kasvua ja palvelukehitystä, ja kauppa mahdollistaa palveluvalikoimamme laajentamisen entisestään. Toimimme jatkossakin lähellä asiakasta ja tarjoamme joustavia palveluita, joiden avulla asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme yltävät omiin vastuullisuus- ja kierrätystavoitteisiinsa. Tavoitteemme on rakentaa optimoidun jätehuollon tulevaisuutta, jossa äly, vastuullisuus ja turvallisuus muodostavat jätehuollon perustan”, sanoo Kuljetusrinki Oy:n toimitusjohtaja Markus Närhi.

NG Nordic on Pohjoismaiden johtava kiertotalousyhtiö, joka käsittelee vuosittain 4,8 miljoonaa tonnia jätettä yhteensä 90 toimipaikassa. Yhtiössä on 3 400 työntekijää ja sen liikevaihto on 1,35 miljardia euroa. Kuljetusrinki tarjoaa jätehuoltopalveluja teollisuudelle, rakennus- ja kiinteistösektorille sekä kaupan alalle. Yhtiön kautta kulkee vuosittain noin 40 000 tonnia materiaaleja. Yrityksen liikevaihto on 10,5 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 31.

Kuljetusrinki jatkaa toistaiseksi omalla nimellään omana osakeyhtiönään, eikä kaupalla ole vaikutuksia Kuljetusringin asiakassopimuksiin, henkilöstöön tai palveluihin.