NG Nordicin ja Kuljetusringin kauppa sai sinetin
16.4.2026 15:01:41 EEST | NG Nordic Finland Oy | Tiedote
NG Nordic teki 13.2.2026 sopimuksen Kuljetusrinki Oy:n koko osakekannan ostamisesta. Kauppa on saatu päätökseen 16.4.2026 tavanomaisten ehtojen täyttymisen jälkeen. NG Nordic on Pohjoismaiden suurin kiertotalousyritys.
Kauppa vahvistaa NG Nordicin asemaa kokonaisjätehuoltopalveluiden tarjoajana pääkaupunkiseudulla ja edistää yrityksen pohjoismaista kasvustrategiaa. NG Nordic yhdistyi vuoden 2024 lopussa Fortum Recycle & Wasten kanssa, kun vastuullisiin kohteisiin sijoittava Summa Equity osti yhtiön NG Groupin kautta.
”Pääomasijoittajan omistus on vauhdittanut tuloskykyämme sekä toimintaamme kohti kestävämpää tulevaisuutta. Tavoitteemme on nopeuttaa pohjoismaista siirtymää kohti materiaalien kiertoa, ja jo nyt 78 % liikevaihdostamme on EU-taksonomian mukaista. Pyrimme siihen, että tulevaisuudessa resursseja käytetään tehokkaammin, jätteiden määrä minimoidaan ja materiaalien kierrosta tulee normi. Kuljetusrinki jakaa saman kiertotalouden vision kanssamme, ja kaupan myötä pääsemme yhdistämään vahvuutemme tavoitteen toteuttamiseksi”, NG Nordicin liiketoimintajohtaja ja operatiivinen johtaja Kalle Saarimaa kertoo.
Kuljetusrinki on pääkaupunkiseudulla toimiva kiertotalousyritys, joka operoi Suomen moderneinta jätteiden käsittelykeskusta. Keskus hyödyntää tekoälyä ja robotiikkaa, mikä on parantanut jätteiden kierrätysastetta ja kehittävän lajittelun laatua.
”Yrityskaupassa saamme vahvan pohjoismaisen omistajan tukemaan Kuljetusringin kasvua ja palvelukehitystä, ja kauppa mahdollistaa palveluvalikoimamme laajentamisen entisestään. Toimimme jatkossakin lähellä asiakasta ja tarjoamme joustavia palveluita, joiden avulla asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme yltävät omiin vastuullisuus- ja kierrätystavoitteisiinsa. Tavoitteemme on rakentaa optimoidun jätehuollon tulevaisuutta, jossa äly, vastuullisuus ja turvallisuus muodostavat jätehuollon perustan”, sanoo Kuljetusrinki Oy:n toimitusjohtaja Markus Närhi.
NG Nordic on Pohjoismaiden johtava kiertotalousyhtiö, joka käsittelee vuosittain 4,8 miljoonaa tonnia jätettä yhteensä 90 toimipaikassa. Yhtiössä on 3 400 työntekijää ja sen liikevaihto on 1,35 miljardia euroa. Kuljetusrinki tarjoaa jätehuoltopalveluja teollisuudelle, rakennus- ja kiinteistösektorille sekä kaupan alalle. Yhtiön kautta kulkee vuosittain noin 40 000 tonnia materiaaleja. Yrityksen liikevaihto on 10,5 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 31.
Kuljetusrinki jatkaa toistaiseksi omalla nimellään omana osakeyhtiönään, eikä kaupalla ole vaikutuksia Kuljetusringin asiakassopimuksiin, henkilöstöön tai palveluihin.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Yusuf Nebi BastasDirector Group CommunicationsNG NordicPuh:+47 4626 5916nebi.bastas@ngnordic.com
Jenni PekkinenViestintätoimisto ManifestoPuh:050 582 4323jenni.pekkinen@manifesto.fi
Kuvat
Linkit
NG Nordic
NG Nordic on Pohjoismaiden suurin kiertotalousratkaisujen ja ympäristöpalvelujen tarjoaja. Ratkaisemme ilmastonmuutoksen ja raaka-ainepulan merkittävimpiä haasteita: muunnamme jätteitä arvokkaiksi raaka-aineiksi ja poistamme vaaralliset aineet kierrosta. Uudelleenkäytön, keräyksen, kierrätyksen ja saasteiden puhdistamisen avulla mahdollistamme kiertotalouden raaka-aineiden saatavuuden ja autamme vähentämään hiilidioksidipäästöjä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta NG Nordic Finland Oy
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme