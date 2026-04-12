Kokoomuksen Sirén: Unkarin vaalitulos on voitto demokratialle
14.4.2026 11:01:32 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Unkarissa käytiin sunnuntaina 12.4. parlamenttivaalit. Oppositiojohtaja ja EPP:n europarlamentaarikko Péter Magyarin johtaman Tisza-puolueen vaalivoitto päätti Viktor Orbánin 16 vuotta kestäneen pääministerikauden. Suuren valiokunnan puheenjohtaja Saara-Sofia Sirén (kok.) on iloinen Unkarin vaalituloksesta demokratian voittona, mutta muistuttaa, ettei EU:n päätöksenteko voi olla riippuvainen yksittäisistä vaaleista.
”Vaalikampanjoinnissa näkyi rumia piirteitä kuten propagandaa, mutta itse vaalit sujuivat asiallisesti. Orbán tunnusti tappionsa ääntenlaskennan vielä ollessa käynnissä. Tiszan tulos oli selkeä viesti kansalta: unkarilaiset haluavat muutosta ja suuntautua Eurooppaan”, Sirén kertaa.
Vaalien alla Orbánin hallinto levitti valheellista Euroopan unionin ja Ukrainan vastaista propagandaa, pysäytti EU:n tukilainan Ukrainalle ja raporttien mukaan jopa vuoti EU:n sisäisiä keskusteluja Venäjän hallinnolle. Unkari on myös blokannut Ukrainan EU-jäsenyysprosessin etenemistä.
”Tiszan vahva tulos Unkarin parlamenttivaaleissa tuo toivoa meille kaikille, jotka teemme töitä vapauden, rauhan ja vakaan Euroopan puolesta. Vaalitulos antaa Unkarille mahdollisuuden palata rakentavana toimijana eurooppalaiseen yhteisöön ja Magyar on itse korostanut haluaan tähän. Viesti on selvä: autoritarismi ei ole väistämätöntä”, toteaa Sirén.
Sirén näkee vaalituloksessa toivoa myös Ukrainan tuen kannalta.
”Orbánin johdolla Unkari on estänyt EU:n päätöksentekoa Suomelle keskeisissä kysymyksissä, kuten Ukrainan tukemisessa ja Venäjään kohdistuvan paineen ylläpitämisessä. Toivon, että Unkarin vallanvaihto mahdollistaa muiden jäsenvaltioiden jo hyväksymän EU:n 90 miljardin euron tukilainan myöntämisen Ukrainalle. Tuki Ukrainalle ja sen suvereniteetille on Suomen EU-politiikan keskeinen prioriteetti”, sanoo Sirén.
Sirénin mukaan samalla on katsottava eteenpäin realistisesti.
”Vielä ei tiedetä, miten Unkarin uuden johdon linja toteutuu käytännössä. Unkarin instituutiot, oikeuslaitos ja mediamaisema tarvitsevat korjausta vuosien jäljiltä. Ylipäänsä Euroopan unionissa ei pidä tuudittautua odottamaan yksittäisen vaalivoiton tuomaa positiivista käännettä. Euroopan unionin on joka tapauksessa välttämätöntä uudistua. Päätöksentekokyvyn turvaaminen edellyttää esimerkiksi yksimielisyysvaatimusten ja veto-rakenteiden tarkastelua”, Sirén sanoo.
Saara-Sofia Sirén — Kansanedustaja, Suuren valiokunnan puheenjohtaja
