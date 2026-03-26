Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsola vierailee Suomessa 16.–17.4.
15.4.2026 10:20:03 EEST | Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto | Tiedote
Kaksipäiväisen vierailun aikana Euroopan parlamentin puhemies Metsola tapaa maan johtoa. Ajankohtaisten aiheiden lisäksi keskustelujen aiheena on turvallisuus ja puolustus.
Vierailun aluksi Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsola tapaa tasavallan presidentti Alexander Stubbin.
Torstai-iltapäivällä puhemies pitää puheen ja osallistuu Paasikivi-Seuran järjestämään keskustelutilaisuuteen Helsingin Postitalossa. Illalla pääministeri Petteri Orpo ja puhemies Metsola tapaavat pääministerin virka-asunnolla Kesärannassa.
Perjantaina puhemies Metsola vierailee eduskunnassa ja tapaa eduskunnan puhemies Jussi Halla-ahon sekä eduskuntaryhmien johtoa.
"Odotan kovasti Suomen-vierailuani. Epävarmuuden ja jännitteiden lisääntyessä ympäri maailmaa Euroopan on tehtävä yhä tiiviimpää yhteistyötä puolustuksen, turvallisuuden ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Tämän saavuttamisessa Suomi on tärkeä ja luotettava kumppani, ja odotan mielenkiinnolla keskusteluja maan johdon ja asiantuntijoiden kanssa", puhemies Metsola toteaa.
