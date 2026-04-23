Taitavan työnteon kirja on tarpeellinen avainteos jokaiselle tietotyötä tekevälle
24.4.2026 09:44:39 EEST | Atena | Tiedote
Kiire, keskittymisen katkeilu ja hallinnan puute kuormittavat tietotyöntekijöitä enemmän kuin koskaan. Heljä Franssilan ja Iida Ylisen Taitavan työnteon kirja koostaa keinoja, joilla työtä voi tehdä keskittyneemmin, sujuvammin ja tuotteliaammin.
Tutkijataustainen tietotyön erityisasiantuntija Heljä Franssila ja työelämäaiheisiin erikoistunut toimittaja Iida Ylinen väittävät, että tietotyön parissa on käynnissä laaja ja hallitsematon kokeilu, joka rapauttaa sekä työhyvinvointia että tuottavuutta.
Taitavan työnteon kirja osoittaa, että nykyiset tapamme työskennellä digitaalisessa ja teknologiavetoisessa työympäristössä lisäävät stressin, informaatioähkyn ja riittämättömyyden tunteita. Keskeytykset salliva työkulttuuri, poukkoileva tekeminen, yhteisten pelisääntöjen puute ja esimerkiksi sähköpostin taitamaton käyttö rapauttavat työssä jaksamista ja nakertavat aikaansaamista.
Tietotyöntekijöillä on vaikeuksia hallita kasvanutta informaation määrää, koordinoida yhteistyötä, suunnitella työtä ja suojata keskittymiskykyä. Kokemus kuormittumisesta on laajalti jaettu, mutta sen juurisyitä ei aidosti tunnisteta. Ne piilevät avuksemme tarkoitetun arkisen informaatioteknologian lähes sattumanvaraisissa käyttötavoissa. Olemme luoneet ympärillemme koukuttavan, harhateille houkuttavan, sirpaleisen ja kuluttavan työympäristön ja -kulttuurin.
Franssilan ja Ylisen teos lisää ymmärrystä siitä, miksi työnteko nykymetodein voi tuntua hallitsemattomalta vapaapudotukselta, ja miten tuon pudotuksen saa pysähtymään. Kirja innostaa analysoimaan omia työnteon tapoja kriittisesti ja kannustaa muovaamaan niitä paremmiksi. Se tarjoaa uuden, informaatioergonomian näkökulman, josta voi tarkastella työnteon tapoja niin yksilö- kuin tiimitasolla. Teos myös osoittaa, että tietotyöhön tarvittaisiin enemmän tuotantotaloudellista ajattelua, joka huomioi inhimilliset piirteemme ja esimerkiksi kognitiomme ja muistimme rajallisuuden.
Taitavan työnteon kirja – Keskity, saa aikaan ja onnistu digiviisain työtavoin ilmestyy painettuna, e-kirjana sekä Iida Ylisen lukemana äänikirjana. Teos on arvostelu- ja käsittelyvapaa 29.4.
Haastattelupyynnöt, pdf-vedokset ja arvostelukappaleet: adele.couavoux@otava.fi
Adèle Couavoux
Markkinointi- ja viestintäpäällikkö
Otava
Atena on osa Otava-konsernia.
