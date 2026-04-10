Loihde ja Läpimurtosäätiö monivuotiseen kumppanuuteen – tavoitteena ehkäistä nuorten syrjäytymistä liikunnan avulla

14.4.2026 11:55:51 EEST | Loihde Oyj | Tiedote

Läpimurtosäätiö ja turvallisuuden ja IT-konsultoinnin asiantuntijayritys Loihde aloittavat strategisen yhteistyön, jossa Loihde asettuu säätiön Uusi suunta -ohjelman kummiksi.

Läpimurtosäätiön toimitusjohtaja Hilkka Koskenranta ja Loihteen toimitusjohtaja Samu Konttinen ovat innoissaan uudesta kumppanuudesta ja sen tavoitteista. Pyry Antero

Yhteistyön ytimessä on turvallisen yhteiskunnan rakentaminen ja nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisy liikunnan keinoin. Läpimurtosäätiön ja Loihteen kumppanuus on säätiölle ensimmäinen laatuaan. Monivuotisessa yhteistyössä Loihde toimii kummina Uusi suunta -ohjelmalle, joka keskittyy lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn. Ohjelmassa liikunta ei ole vain urheilua, vaan väline itsetunnon rakentamiseen, osallisuuden kokemiseen ja elämänsuunnan löytämiseen. Loihde tukee ohjelmaa 150 000 eurolla, joka jaetaan urheiluseurojen ja muiden yhdistysten järjestämiin, syrjäytymistä ehkäiseviin hankkeisiin. 

”Turvallisen yhteiskunnan rakentaminen on Loihteen ydintehtäviä. Siksi Uusi suunta -ohjelma sopii ajatteluumme ja tavoitteisiimme loistavasti. Olemme innolla tekemässä parempaa huomista jokaiselle lapselle ja nuorelle”, toteaa Loihteen toimitusjohtaja Samu Konttinen.

Liikunnan potentiaali on merkittävä. Harrastustoiminta voi toimia varhaisena suojatekijänä: se rakentaa arkeen rytmin, vahvistaa osallisuuden kokemusta ja tarjoaa turvallisen yhteisön, jossa nuori kohdataan ja nähdään. Liikunta kehittää fyysisten taitojen lisäksi tunne- ja vuorovaikutustaitoja, itsesäätelyä ja pitkäjänteisyyttä – taitoja, jotka suojaavat riskikäyttäytymiseltä. Kun harrastaminen on aidosti saavutettavaa ja matalan kynnyksen toimintaa, liikunnalla on potentiaali katkaista syrjäytymisen kierre, ehkäistä väkivaltaa ja tuottaa sekä inhimillisesti että taloudellisesti kestäviä vaikutuksia koko yhteiskunnalle.

Läpimurtosäätiön toimitusjohtaja Hilkka Koskenranta iloitsee yrityskentän aktiivisuudesta vaikeiden haasteiden ratkaisemisessa.

”Loihteen väestä loistaa aito innostus olla mukana tässä ohjelmassa. Yhteistyön voima tuntuu merkittävältä: emme ratko näitä haasteita yksin, vaan yhdessä kumppaniemme kanssa.”

Yhteyshenkilöt

Toimitusjohtaja Samu Konttinen,
haastattelupyynnöt viestintäjohtaja Tiina Nieminen, puh. 044 411 3480, tiina.nieminen@loihde.com

Loihde on liiketoiminnan jatkuvuuden mahdollistaja. Autamme asiakkaitamme luomaan kestävää kilpailukykyä datan, tekoälyn ja digitalisaation avulla, hyötymään pilven mahdollisuuksista ja suojautumaan sekä fyysisen että verkkomaailman uhilta. Näiden osaamistemme yhdistäminen tekee Loihteesta ainutlaatuisen ja kokonaisvaltaisen kumppanin. Asiantuntijoita meillä on noin 780, ja Loihteen liikevaihto vuonna 2025 oli 144 miljoonaa euroa. loihde.com

Läpimurtosäätiö on suomalainen urheilun tukisäätiö, jonka tarkoitus on lasten ja nuorten liikunnan ja urheilun tukeminen. Säätiö tukee toimijoita, joiden tavoitteena on luoda Suomessa asuville lapsille ja nuorille yhdenvertaisia mahdollisuuksia liikuntaharrastukseen, ja sitä kautta oman elämänsä läpimurtoon. Lisäksi säätiön tavoitteena on mahdollistaa yhä useamman lupaavan suomalaisen nuoren urheilijan kansainvälinen läpimurto. lapimurtosaatio.fi

