Loihde ja Läpimurtosäätiö monivuotiseen kumppanuuteen – tavoitteena ehkäistä nuorten syrjäytymistä liikunnan avulla

Yhteistyön ytimessä on turvallisen yhteiskunnan rakentaminen ja nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisy liikunnan keinoin. Läpimurtosäätiön ja Loihteen kumppanuus on säätiölle ensimmäinen laatuaan. Monivuotisessa yhteistyössä Loihde toimii kummina Uusi suunta -ohjelmalle, joka keskittyy lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn. Ohjelmassa liikunta ei ole vain urheilua, vaan väline itsetunnon rakentamiseen, osallisuuden kokemiseen ja elämänsuunnan löytämiseen. Loihde tukee ohjelmaa 150 000 eurolla, joka jaetaan urheiluseurojen ja muiden yhdistysten järjestämiin, syrjäytymistä ehkäiseviin hankkeisiin.

”Turvallisen yhteiskunnan rakentaminen on Loihteen ydintehtäviä. Siksi Uusi suunta -ohjelma sopii ajatteluumme ja tavoitteisiimme loistavasti. Olemme innolla tekemässä parempaa huomista jokaiselle lapselle ja nuorelle”, toteaa Loihteen toimitusjohtaja Samu Konttinen.

Liikunnan potentiaali on merkittävä. Harrastustoiminta voi toimia varhaisena suojatekijänä: se rakentaa arkeen rytmin, vahvistaa osallisuuden kokemusta ja tarjoaa turvallisen yhteisön, jossa nuori kohdataan ja nähdään. Liikunta kehittää fyysisten taitojen lisäksi tunne- ja vuorovaikutustaitoja, itsesäätelyä ja pitkäjänteisyyttä – taitoja, jotka suojaavat riskikäyttäytymiseltä. Kun harrastaminen on aidosti saavutettavaa ja matalan kynnyksen toimintaa, liikunnalla on potentiaali katkaista syrjäytymisen kierre, ehkäistä väkivaltaa ja tuottaa sekä inhimillisesti että taloudellisesti kestäviä vaikutuksia koko yhteiskunnalle.

Läpimurtosäätiön toimitusjohtaja Hilkka Koskenranta iloitsee yrityskentän aktiivisuudesta vaikeiden haasteiden ratkaisemisessa.

”Loihteen väestä loistaa aito innostus olla mukana tässä ohjelmassa. Yhteistyön voima tuntuu merkittävältä: emme ratko näitä haasteita yksin, vaan yhdessä kumppaniemme kanssa.”