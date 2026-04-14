Kokoomuksen Lahdenperä: Hallitus vahvistaa ruokaturvaa ja kotimaista ruoantuotantoa

Kokoomuksen kansanedustajan Milla Lahdenperän mukaan hallitus vahvistaa Suomen ruokaturvaa, huoltovarmuutta ja omavaraisuutta. Lahdenperä puhui aiheesta kokoomuksen ryhmäpuheessa, kun eduskunta keskusteli ruokapoliittisesta selonteosta tänään 14.4.

"Elämme aikaa, jolloin ruokaturva ei ole itsestäänselvyys. Geopoliittiset jännitteet ovat muuttaneet ruoantuotannon toimitusketjuja, ilmastonmuutos haastaa tuotantoa ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on muistuttanut, miten haavoittuvainen ruokajärjestelmä voi olla kriisin iskiessä", Lahdenperä aloittaa.

Hallitus on tehnyt linjauksen, ettei maataloudesta leikata vaikeasta julkisen talouden tilanteesta huolimatta. Ratkaisulla turvataan kotimaisen tuotannon perusta ja alkutuottajien toimintaedellytykset.

"Omavaraisuus ei synny tyhjästä eikä se säily itsestään. Sen takana ovat suomalaiset viljelijät, kalastajat, puutarhaviljelijät ja elintarvikeyrittäjät, jotka tekevät raskasta työtä säässä kuin säässä. Hallitukselle on selvää, että meillä ei ole varaa heikentää jo valmiiksi kustannuskriisin kanssa painivan kotimaisen ruoantuotannon edellytyksiä. Panostamme myös ruokavientiin ja esimerkiksi mahdollistimme Finnveralle maatalouden rahoittamisen", Lahdenperä jatkaa.

Lahdenperän mukaan hallitus vahvistaa suomalaista ruoantuotantoa rahoituksen turvaamisen lisäksi parantamalla sääntelyä:

”Elintarvikemarkkinalain uudistus vahvistaa alkutuottajien asemaa elintarvikeketjussa ja tasapainottaa neuvotteluvoimaa. Lisäksi perustettu sikojen salmonellarahasto turvaa kotimaisen tuotannon turvallisuutta. Hallitus on myös edistänyt toimia, joilla vähennetään eläinten aiheuttamia vahinkoja: suden kannanhoidollisen metsästyksen mahdollistaminen ehkäisee kotieläinvahinkoja, ja eilen lausuntokierrokselle lähtenyt valkoposkihanhen sekä merimetson suojametsästyksen mahdollistama lakiesitys vähentää haittoja viljelylle ja kalataloudelle”, Lahdenperä päättää.