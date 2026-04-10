Kasvatus- ja koulutuslautakunnan 14.4. kokouksen päätöstiedote

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 14.4.2026 10.4.2026 09:56:30 EEST | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 14. huhtikuuta klo 16.15. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Esityslistalla on muun muassa päätökset lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen lukuvuosimaksujen määräytymisperiaatteista lukuvuosimaksuvelvollisille opiskelijoille. Lisäksi esityslistalla on seuraavat tilahankkeet: päätös Puistolaan osoitteeseen Suuntimotie 28 sijoittuvien Puistolanraitin yhtenäisen peruskoulun ja päiväkotien Klaaran ja Vihtorin korvaavien tilojen ja laajennuksen tarveselvityksestä päätös Malmille osoitteeseen Vanha Helsingintie 5 sijoittuvien varhaiskasvatus- ja perusopetustilojen perusparannuksen ja laajennuksen tarveselvityksestä lausunto Myllypurossa osoitteeseen Myllärintie 2 toteutettavan päiväkoti Myllytuvan korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelmasta Lautakunnan kokouksen päätöstiedote julkaistaan kokouksen päätyttyä toimialan verkkosivuilla.