Kasvatus- ja koulutuslautakunnan 14.4. kokouksen päätöstiedote
14.4.2026 19:01:21 EEST | Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala | Tiedote
Lautakunnan tiistaina 14.huhtikuuta pidetyn kokouksen päätöstiedote on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla.
Kokouksen esityslista
Yhteyshenkilöt
Mervi Kopomaa-Weymarnyksikön päällikkö
Palveluviestintä
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala huolehtii Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta, suomenkielisestä ammatillisesta koulutuksesta sekä vapaasta sivistystyöstä. Seuraa meitä @HelsinkiOppii, @tyovaenopisto, @Hforsarbis ja @StadinAO
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 14.4.202610.4.2026 09:56:30 EEST | Tiedote
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 14. huhtikuuta klo 16.15. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Esityslistalla on muun muassa päätökset lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen lukuvuosimaksujen määräytymisperiaatteista lukuvuosimaksuvelvollisille opiskelijoille. Lisäksi esityslistalla on seuraavat tilahankkeet: päätös Puistolaan osoitteeseen Suuntimotie 28 sijoittuvien Puistolanraitin yhtenäisen peruskoulun ja päiväkotien Klaaran ja Vihtorin korvaavien tilojen ja laajennuksen tarveselvityksestä päätös Malmille osoitteeseen Vanha Helsingintie 5 sijoittuvien varhaiskasvatus- ja perusopetustilojen perusparannuksen ja laajennuksen tarveselvityksestä lausunto Myllypurossa osoitteeseen Myllärintie 2 toteutettavan päiväkoti Myllytuvan korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelmasta Lautakunnan kokouksen päätöstiedote julkaistaan kokouksen päätyttyä toimialan verkkosivuilla.
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston päätöstiedote 31.3.202631.3.2026 17:47:52 EEST | Tiedote
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston tiistaina 31. maaliskuuta pidetyn kokouksen päätöstiedote löytyy toimialan verkkosivuilta samoin kuin esityslista. Päätöstiedote Esityslista Perusopetusjohtajan ehdotuksesta päätökset tuntijaon yhtenäistämisestä peruttiin ja niiden valmistelua jatketaan. Päätösehdotuksia käsitellään seuraavan kerran syyslukukauden 2026 loppupuolella. Päätös opetussuunnitelman muutoksesta koskien äidinkielen ja kirjallisuuden lisätunneista peruskoulujen vuosiluokille 3, 5 ja 6 hyväksyttiin jaostossa.
Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto kokoontuu tiistaina 31.3.202627.3.2026 10:43:09 EET | Tiedote
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto kokoontuu tiistaina 31. maaliskuuta klo 16.30. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Esityslistalla on muun muassa seuraavat asiat: päätösehdotus Helsingin kaupungin peruskoulujen yhtenäisestä tuntijaosta vuosiluokille 3–6 päätösehdotus Helsingin kaupungin peruskoulujen yhtenäisestä tuntijaosta vuosiluokille 7–9 päätösehdotus opetussuunnitelman muutoksesta, äidinkielen ja kirjallisuuden lisätunnit peruskoulujen vuosiluokille 3, 5 ja 6 päätösehdotus Myllypuron peruskoulun, Itäkeskuksen peruskoulun, Hertsikan ala-asteen koulun ja Herttoniemen yhteiskoulun oppilaaksiottoalueen muuttamisesta 1.8.2027 alkaen Jaoston kokouksen päätöstiedote julkaistaan kokouksen päätyttyä toimialan verkkosivuilla.
Päätöstiedote kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokouksesta 24.3.202624.3.2026 19:47:45 EET | Tiedote
Lautakunnan tiistaina 24. maaliskuuta pidetyn kokouksen päätöstiedote on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Kokouksen esityslista on saatavilla toimialan verkkosivuilta.
Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 24.3.202620.3.2026 09:33:56 EET | Tiedote
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 24. maaliskuuta klo 16.15. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Esityslistalla on muun muassa yhteenveto vuoden 2025 talousarvion toteutumisesta ja tilinpäätöksestä. Lisäksi esityslistalla on seuraavat tilahankkeet: päätös Puistolaan osoitteeseen Suuntimotie 28 sijoittuvien Puistolanraitin yhtenäisen peruskoulun ja päiväkotien Klaara ja Vihtori laajennuksen tarveselvityksestä päätös Oulunkylään osoitteeseen Teinintie 13 sijoittuvan päiväkoti Norpan perusparannuksen ja laajennuksen tarveselvityksestä lausunto Laajasalon, Roihuvuoren ja Kulosaaren koulujen osoitteessa Abraham Wetterin tie 4 sijaitsevien väistötilojen hankesuunnitelmasta lausunto Herttoniemessä, osoitteessa Satumaanpolku 2 sijaitsevan Porolahden peruskoulun toimipisteen perusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelmasta Lautakunnan kokouksen päätöstiedote julkaistaan kokouksen päätyttyä toimialan verkko
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme