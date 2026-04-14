Media uutisankkureiden johdolla huijausten vastaiseen rintamaan – koska somejätit pannaan vastuuseen?
14.4.2026 12:32:16 EEST | Finanssiala ry | Tiedote
Finanssiala ry:n toimitusjohtaja Arno Ahosniemi kysyy kolumnissaan, koska EU-komissio tarttuu härkää sarvista ja lukee somejäteille lakia huijausmainosten estämiseksi. Hän toivottaa median tervetulleeksi huijausten vastaiseen taisteluun.
Ylen ja MTV:n uutisankkurit ovat tänään aloittaneet kampanjan huijausmainoksia vastaan ja vaativat, että Facebookin ja Instagramin omistaja Meta kantaa vastuunsa. Uutisankkureiden kasvoja käytetään luvatta sosiaalisen median sijoitushuijauksissa.
Toivotamme suurella ilolla median mukaan huijausten vastaiseen työhön! Finanssiala on jo vuosia kamppaillut huijareita vastaan. Niiden uhriksi joutuu päivittäin valtava määrä tavallisia suomalaisia, joiden taloudellisen elämän perusta voi pahimmillaan järkkyä peruuttamattomasti huijaustapauksessa.
Samaan aikaan kun yhteiskunnassa monet toimijat tekevät parhaansa tehdäkseen huijausyritykset tyhjiksi – finanssitoimijoiden lisäksi esimerkiksi teleoperaattorit ja viranomaiset etunenässä – on kertakaikkisen käsittämätöntä, että sallimme joidenkin toimijoiden laillisesti hyötyä huijareiden toiminnasta. Tällä tarkoitan sosiaalisen median alustoja, jotka sallivat huijausmainosten näyttämisen edelleen ja keräävät siitä uutistoimisto Reutersin julkaisemien tietojen mukaan miljardiluokan tulot.
Kuten Ylen uutisten vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen omassa Ylen sivuilla julkaistussa kommentissaan totesi: On hävytöntä, että valtavan rikkaat someyhtiöt eivät halua asiaan puuttua. Käytännössä yhtiöt mahdollistavat rikollisen toiminnan, vaikka keinot puuttua mainoksiin ovat olemassa.
Tätä ei pitäisi sallia. Kysymys kuuluu, koska EU-komissio tarttuu härkää sarvista ja lukee somejäteille lakia? EU-maiden kansalaisten rahojen huijaamisen on kerta kaikkiaan loputtava.
Myös suomalaiset päättäjät voivat toimia asian eteen. Suomen on ajettava EU-sääntelyyn somealustoja, hakukoneoperaattoreita ja netin kauppapaikkoja koskeva velvoite kitkeä huijauksia sekä osallistua rikosten uhreille maksettaviin korvauksiin. Velvollisuuden laiminlyönti on sanktioitava.
Somejätit eivät voi olla toiminnallaan lain tavoittamattomissa.
Arno Ahosniemi, toimitusjohtaja
Finanssiala ry
Arno AhosniemiToimitusjohtajaPuh:+358 20 793 4210arno.ahosniemi@finanssiala.fi
Jussi KarhunenMediapäällikköPuh:+358 20 793 4297jussi.karhunen@finanssiala.fi
Finanssiala ry (FA) edustaa Suomessa toimivia pankkeja, henki-, työeläke- ja vahinkovakuutusyhtiöitä, rahasto- ja rahoitusyhtiöitä sekä arvopaperivälittäjiä. Rakennamme jäsenillemme toimintaympäristöä, jossa ne voivat liiketoiminnallaan lisätä suomalaista hyvinvointia.
Lue lisää julkaisijalta Finanssiala ry
Kevätkiima ei lisää rakkauspetoksia – Huijari voi iskeä vaikka somen koiraryhmästä14.4.2026 07:00:00 EEST | Tiedote
Kevät on rakastumisen kulta-aikaa, toisaalta rikastuminen sijoittamalla kiinnostaa ympäri vuoden. Rikolliset tietävät molemmat! Entä miten koiran tai muun lemmikin omistajia yritetään huijata? Finanssiala ry:ssä petostorjunnasta vastaavat Niko Saxholm ja Sira Nieminen kertovat digihuijausten kevään trendeistä.
Kutsu seminaariin: Hoitaako hyvinvointiyhteiskunta vanhuksensa? – 27.4.2026 kello 913.4.2026 12:31:12 EEST | Tiedote
Ikääntyvässä ja niukkenevien resurssien yhteiskunnassa on aiheellista kysyä, mihin meillä on tulevaisuudessa enää varaa. Olisiko nyt hyvä hetki hoiva- ja sotepalveluiden raharemontille? Entä, miten hyvin ihmiset itse ovat varautuneet vanhuuteensa? Näitä kysymyksiä pohditaan Finanssiala ry:n (FA) järjestämässä seminaarissa maanantaina 27.4.2026 klo 9–11.
"Sijoittajan ei kannata tehdä hätiköityjä päätöksiä vaan pitää suunnitelmastaan kiinni" - Globaali epävarmuus ja konsernin sisäinen siirto laskivat rahastopääoman 200 miljardiin euroon13.4.2026 06:30:00 EEST | Tiedote
Suomeen rekisteröidyistä sijoitusrahastoista lunastettiin maaliskuussa yhteensä 2,1 miljardia euroa. Rahastopääoma pieneni myös markkinakehityksen takia. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuukauden lopussa 200 miljardia euroa.
Yksityisyys ei ole etuus, vaan perusoikeus – hallituksen esitys laajentaisi Kelan pääsyä kansalaisten tilitietoihin11.4.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Hallitus esittää Kelalle oikeutta hakea pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmän kautta etuudenhakijan ja muiden asianosaisten pankki‑ ja tilitapahtumatietoja ilman heidän erillistä suostumustaan ja rikostorjunnallista perustetta. FA pitää ehdotusta ongelmallisena erityisesti pankkisalaisuuden ja yksityisyyden suojan näkökulmista. Valvontajärjestelmän käyttö Kelan massaluonteiseen tiedonkeruuseen kuormittaisi järjestelmää ja voisi heikentää sen rikostorjunnallista tehoa. Ehdotettua valvontaa olisi helppo kiertää, sillä järjestelmä kattaa vain Suomessa olevat pankki- ja maksutilit.
Kehysriihessä on kaikki edellytykset vahvistaa Suomen kasvua – FA esittää hallitukselle neljää täsmätoimea vaurautta ja kasvua edistämään9.4.2026 06:30:00 EEST | Tiedote
Huhtikuun kehysriihi on pääministeri Petteri Orpon hallituksen viimeisiä mahdollisuuksia tehdä päätöksiä, joilla Suomeen saadaan lisää vaurautta, investointeja sekä talouskasvua, joka tuo myös verotuloja. Finanssiala ry (FA) tarjoaa hallitukselle neljää toimenpidettä: Rahastojen osuudenomistajarekisterin hajautettu pitäminen on sallittava myös Suomessa, jotta kotimainen rahastoala voi kasvaa, kilpailla kansainvälisesti ja pitää työpaikat sekä verotulot Suomessa. Osakesäästötili on laajennettava rahastoihin. Laajennus tukisi pitkäjänteistä säästämistä, hajauttamista ja madaltaisi kynnystä sijoittamiseen erityisesti pienemmillä summilla. Muutos myös lisäisi kilpailua. Asuntokauppaan on pantava vauhtia ASP-ehtoja keventämällä. Alhaisempi omasäästöosuus ja lyhyempi säästöaika helpottaisivat ensiasunnon ostoa ja käynnistäisivät pidempiä asuntokaupan ketjuja. Suomen on ajettava aktiivisesti sitä, että finanssivalvojien tehtäviin sekä kotimaassa että EU:ssa lisätään kilpailukyvystä huolehtimi
