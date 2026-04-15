Kustannusosakeyhtiö Otava

Laura Airolan esikoisromaani Mola mola on herkkävaistoinen tarina perheestä, yhteisöstä ja lapsen lojaalista rakkaudesta vanhempiaan kohtaan

15.4.2026 13:00:00 EEST | Kustannusosakeyhtiö Otava | Tiedote

Laura Airolan omista lapsuudenmaisemista innoituksensa saanut Mola mola on herkkä kasvukertomus, mutta samalla riemukas aikakauden, paikan ja ihmisyyden kuva 1990-luvun Suomesta.

1990-luku syrjäisessä satamassa. Elämänkolhimat ihmiset tapaavat toisiaan kaduilla ja kapakoissa. Ilot, surut, kuolema ja taiteentekeminen rehottavat.

Lapset kasvavat vapaina sataman yhteisön ja omaehtoisen perheen äkkiväärien edesottamusten armoilla. Kun satama tyhjennetään asukkaista ja sen ympärille nousee aita, muuttuu yhteisö peruuttamattomasti. Myös perheenjäsenet alkavat lähestyä käännekohtaansa kuin Hale-Bopp-komeetta maapalloa.

Laura Airolan esikoisromaani Mola mola on saanut inspiraationsa kirjailijan lapsuudenmaisemasta.

"Vaikka romaani on eräänlainen kasvutarina, niin yksilötarinan sijaan halusin kuvata yhteisön keskinäisiä riippuvuussuhteita, lapsen katsetta ja sitä, miten lapsuuden kokemukset ja maisemat pysyttelevät ihmisessä sitkeästi kuin täit turkissa ja tekevät meistä jokaisesta sen, kuka olemme, ihan ruumiillisellakin tasolla", kuvailee Airola.

Laura Airola (s. 1987) on vapaa kirjoittaja. Hän on ollut perustamassa synnyinkaupunkiinsa mm. Kokkolan Kinojuhlat -elokuvafestivaalia, Ykspihlajan Kino-orkesteria sekä Kirjallista Salonkia, joka järjestää kirjoittajakursseja ja avoimia lukupiirejä. 

Mola mola on arvosteluvapaa 4.5.2026.

Kirja ilmestyy painettuna, e- ja äänikirjana. Äänikirjaksi romaanin lukee kirjailijan sisko Anna Airola.

Haastattelupyynnöt, tiedustelut ja pdf:t medialle: emma.koivula@otava.fi

Arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi

