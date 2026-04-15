Suomen turvallisuus perustuu ympäristön hyvään tilaan
15.4.2026 07:01:00 EEST | Suomen ympäristökeskus | Tiedote
Ilmastonmuutos, luontokato sekä maapallon säätelyjärjestelmien keikahduspisteiden ylittyminen ovat vakavimpia tulevien vuosikymmenien turvallisuusriskejä. Suomen ympäristökeskus korostaa uudessa Policy Briefissä, että ympäristö ja luonto on tuotava vahvasti osaksi Suomen kokonaisturvallisuuden mallia ja päätöksentekoa.
Ympäristön tila heijastuu suoraan turvallisuuteen
Ympäristön tilan heikkeneminen voimistaa riskejä useilla turvallisuuden osa-alueilla. Heikkenevä ympäristön tila huonontaa ihmisten elinolosuhteita ja toimii konfliktien ajurina. Ilmastonmuutos kasvattaa tulvien ja kuivuuden todennäköisyyttä, mikä uhkaa kriittistä infrastruktuuria, kuten energia- ja vesihuoltoa. Luonnonvarojen saatavuuden heikkeneminen vaikuttaa talouteen ja voi lisätä kansainvälisiä jännitteitä.
Suomessa ja sen lähialueilla vallitseva geopoliittinen tilanne näkyy myös ympäristöriskeinä. Itämeren öljyonnettomuuksien riski kasvaa, ja arktisen alueen lisääntyvä sotilaallinen harjoittelu kuormittaa herkkää luontoa. Ympäristö voi toimia myös konfliktien kohteena tai välineenä esimerkiksi energia- ja vesijärjestelmiin kohdistuvien iskujen tai tahallisen luonnon tuhoamisen kautta.
Kestävyysmurros vahvistaa turvallisuutta
Kestävyysmurros, eli siirtymä kohti luonnon kantokyvyn rajoihin sopeutuvaa yhteiskuntaa, vahvistaa samalla kokonaisturvallisuutta. Se tarjoaa mahdollisuuden edistää samaan aikaan turvallisuuden, talouden ja ympäristön hyvää tilaa konkreettisten toimien ja investointien kautta.
Esimerkiksi energiatehokkuus ja kiertotalous vähentävät riippuvuutta tuontiraaka-aineista sekä säästävät luonnonvaroja. Luonnon ennallistaminen voi vahvistaa sekä luonnon monimuotoisuutta että rajaturvallisuutta, ja uudet teknologiat voivat palvella sekä maanpuolustusta että ympäristön tilan seurantaa. Kestävyysmurroksella voidaan myös parantaa ympäristöterveyttä ja luoda uusia kilpailuetuja Suomelle.
”Turvallisuus ei ole vain uhkien torjuntaa, vaan se on myös hyvinvoinnin ja kriisinkestävyyden rakentamista. Ympäristön hyvä tila tukee kaikkia yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja, ihmisten hyvinvointia ja arjen vakautta,” sanoo Suomen ympäristökeskuksen tutkimusprofessori Paula Kivimaa.
Turvallisuutta ja kestävyysmurrosta edistetään parhaiten yhdessä
Kokonaisturvallisuus ja kestävyysmurros rakentuvat molemmat useiden erilaisten toimijoiden yhteistyölle, paikalliselta kansalliselle ja kansainväliselle tasolle.
”Ympäristöä koskeva tieto ja osaaminen ovat kriittisiä niin yhteiskunnan varautumiselle, yritysten riskienhallinnalle kuin konfliktien ennaltaehkäisylle ja sovittelulle. Ympäristöalan tutkijat ovat tässä keskeisessä roolissa, mutta kestävät ratkaisut kehitetään yhdessä laajan toimijajoukon kanssa”, sanoo Suomen ympäristökeskuksen johtava tutkija Suvi Sojamo.
- Lue uusi Syke Policy Brief -julkaisu: Suomen kokonaisturvallisuus perustuu ympäristön hyvään tilaan (Issuu.com)
Tervetuloa webinaariin 16.4. klo 14
Aiheesta järjestetään 16.4. klo 14–15 webinaari, jossa tarkastellaan tarkemmin ympäristön ja turvallisuuden kytköksiä sekä politiikkasuosituksia. Tervetuloa mukaan!
Ympäristö on kokonaisturvallisuuden perusta – Miten tämän tulisi näkyä päätöksenteossa? Webinaari Syken uudesta Policy Briefistä 16.4.
Paula KivmaaTutkimusprofessoriSuomen ympäristökeskusPuh:029 525 1283paula.kivimaa@syke.fi
Suvi SojamoJohtava tutkijaSuomen ympäristökeskusPuh:0295 251 049suvi.sojamo@syke.fi
Saara SivonenViestintäasiantuntijaSuomen ympäristökeskusPuh:029 525 1082saara.sivonen@syke.fi
On aika siirtyä yksittäisten ympäristöongelmien ratkaisemisesta koko yhteiskunnan läpileikkaavaan kestävyysmurrokseen. Suomen ympäristökeskus (Syke) vaikuttaa tutkimuksella, tiedolla ja palveluilla kestävän yhteiskunnan rakentamiseen. Suomen ympäristökeskus on valtion tutkimuslaitos, jossa työskentelee noin 700 asiantuntijaa ja tutkijaa Helsingissä, Oulussa, Jyväskylässä ja Joensuussa.
Comprehensive security is built on a healthy environment15.4.2026 07:02:00 EEST | Press release
Climate change, biodiversity loss and the crossing of tipping points in the Earth system are among the most serious security risks in the coming decades. In its new Policy Brief, the Finnish Environment Institute highlights that the environment and nature must be firmly integrated into Finland’s comprehensive security model and decision-making.
