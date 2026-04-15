Suomen turvallisuus perustuu ympäristön hyvään tilaan

Ympäristön tila heijastuu suoraan turvallisuuteen

Ympäristön tilan heikkeneminen voimistaa riskejä useilla turvallisuuden osa-alueilla. Heikkenevä ympäristön tila huonontaa ihmisten elinolosuhteita ja toimii konfliktien ajurina. Ilmastonmuutos kasvattaa tulvien ja kuivuuden todennäköisyyttä, mikä uhkaa kriittistä infrastruktuuria, kuten energia- ja vesihuoltoa. Luonnonvarojen saatavuuden heikkeneminen vaikuttaa talouteen ja voi lisätä kansainvälisiä jännitteitä.

Suomessa ja sen lähialueilla vallitseva geopoliittinen tilanne näkyy myös ympäristöriskeinä. Itämeren öljyonnettomuuksien riski kasvaa, ja arktisen alueen lisääntyvä sotilaallinen harjoittelu kuormittaa herkkää luontoa. Ympäristö voi toimia myös konfliktien kohteena tai välineenä esimerkiksi energia- ja vesijärjestelmiin kohdistuvien iskujen tai tahallisen luonnon tuhoamisen kautta.

Kestävyysmurros vahvistaa turvallisuutta

Kestävyysmurros, eli siirtymä kohti luonnon kantokyvyn rajoihin sopeutuvaa yhteiskuntaa, vahvistaa samalla kokonaisturvallisuutta. Se tarjoaa mahdollisuuden edistää samaan aikaan turvallisuuden, talouden ja ympäristön hyvää tilaa konkreettisten toimien ja investointien kautta.

Esimerkiksi energiatehokkuus ja kiertotalous vähentävät riippuvuutta tuontiraaka-aineista sekä säästävät luonnonvaroja. Luonnon ennallistaminen voi vahvistaa sekä luonnon monimuotoisuutta että rajaturvallisuutta, ja uudet teknologiat voivat palvella sekä maanpuolustusta että ympäristön tilan seurantaa. Kestävyysmurroksella voidaan myös parantaa ympäristöterveyttä ja luoda uusia kilpailuetuja Suomelle.

”Turvallisuus ei ole vain uhkien torjuntaa, vaan se on myös hyvinvoinnin ja kriisinkestävyyden rakentamista. Ympäristön hyvä tila tukee kaikkia yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja, ihmisten hyvinvointia ja arjen vakautta,” sanoo Suomen ympäristökeskuksen tutkimusprofessori Paula Kivimaa.

Turvallisuutta ja kestävyysmurrosta edistetään parhaiten yhdessä

Kokonaisturvallisuus ja kestävyysmurros rakentuvat molemmat useiden erilaisten toimijoiden yhteistyölle, paikalliselta kansalliselle ja kansainväliselle tasolle.

”Ympäristöä koskeva tieto ja osaaminen ovat kriittisiä niin yhteiskunnan varautumiselle, yritysten riskienhallinnalle kuin konfliktien ennaltaehkäisylle ja sovittelulle. Ympäristöalan tutkijat ovat tässä keskeisessä roolissa, mutta kestävät ratkaisut kehitetään yhdessä laajan toimijajoukon kanssa”, sanoo Suomen ympäristökeskuksen johtava tutkija Suvi Sojamo.

Lue uusi Syke Policy Brief -julkaisu: Suomen kokonaisturvallisuus perustuu ympäristön hyvään tilaan (Issuu.com)

Tervetuloa webinaariin 16.4. klo 14

Aiheesta järjestetään 16.4. klo 14–15 webinaari, jossa tarkastellaan tarkemmin ympäristön ja turvallisuuden kytköksiä sekä politiikkasuosituksia. Tervetuloa mukaan!

Ympäristö on kokonaisturvallisuuden perusta – Miten tämän tulisi näkyä päätöksenteossa? Webinaari Syken uudesta Policy Briefistä 16.4.