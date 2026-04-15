Feasta Maraton tulee jälleen toukokuussa – ilmoittautuminen bändeille ja artisteille on nyt auki!

Tapahtumaan etsitään paikallisia ja lähialueen bändejä sekä artisteja monipuolisesti eri genreistä. Erityisesti toivotaan uusia, omaa musiikkiaan tekeviä esiintyjiä, mutta mukaan voivat ilmoittautua kaikki kiinnostuneet. Tapahtumapaikkana on Ritz Vaasa (Kirkkopuistikko 22).

Ilmoittautua voi 10.5. asti sähköpostitse osoitteeseen max.backman@vaasa.fi. Liitä mukaan lavakartta, musiikkinäyte, tarkemmat tiedot bändistä tai artistista ja kuva. Mukaan voi myös laittaa toiveen esiintymispäivästä ja -ajasta. Tapahtumanjärjestäjä lähettää kaikille ilmoittautuneille tiedot ilmoittautumisajan päätyttyä.

-Kumpanakin iltana lavalle nousee kuusi esiintyjää, joilla on 30 minuutin setti. Välissä pidetään 15 minuutin tauko, jonka aikana haastatellaan juuri esiintynyttä artistia tai bändiä, kertoo tapahtumakoordinaattori Max Bäckman kulttuuripalveluista.

Lavalla valmiina on kiinteät rummut ja perusäänentoisto, ja työskentelyä tukevat Ritzin oma ääniteknikko ja stagemanageri. Myös esiintyjät, joilla ei vielä ole täyttä 30 minuutin settiä, voivat ilmoittautua.

Feasta Maraton on avoin ja maksuton tapahtuma sekä hyvä verkostoitumispaikka artisteille. Illan aikana Ritzin baari palvelee yleisöä.

Tapahtuman järjestävät Vaasan kaupungin kulttuuripalvelut yhteistyössä Ritzin ja Volumen kanssa.