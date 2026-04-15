Feasta Maraton tulee jälleen toukokuussa – ilmoittautuminen bändeille ja artisteille on nyt auki!
15.4.2026 13:55:45 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Kaksipäiväinen musiikkitapahtuma Feasta Maraton järjestetään 22.–23.5.2026 klo 18–22.30. Paikalliset bändit ja artistit voivat ilmoittautua mukaan ohjelmaan 10.5. saakka. Tapahtumapaikkana on tänä vuonna Ritz.
Tapahtumaan etsitään paikallisia ja lähialueen bändejä sekä artisteja monipuolisesti eri genreistä. Erityisesti toivotaan uusia, omaa musiikkiaan tekeviä esiintyjiä, mutta mukaan voivat ilmoittautua kaikki kiinnostuneet. Tapahtumapaikkana on Ritz Vaasa (Kirkkopuistikko 22).
Ilmoittautua voi 10.5. asti sähköpostitse osoitteeseen max.backman@vaasa.fi. Liitä mukaan lavakartta, musiikkinäyte, tarkemmat tiedot bändistä tai artistista ja kuva. Mukaan voi myös laittaa toiveen esiintymispäivästä ja -ajasta. Tapahtumanjärjestäjä lähettää kaikille ilmoittautuneille tiedot ilmoittautumisajan päätyttyä.
-Kumpanakin iltana lavalle nousee kuusi esiintyjää, joilla on 30 minuutin setti. Välissä pidetään 15 minuutin tauko, jonka aikana haastatellaan juuri esiintynyttä artistia tai bändiä, kertoo tapahtumakoordinaattori Max Bäckman kulttuuripalveluista.
Lavalla valmiina on kiinteät rummut ja perusäänentoisto, ja työskentelyä tukevat Ritzin oma ääniteknikko ja stagemanageri. Myös esiintyjät, joilla ei vielä ole täyttä 30 minuutin settiä, voivat ilmoittautua.
Feasta Maraton on avoin ja maksuton tapahtuma sekä hyvä verkostoitumispaikka artisteille. Illan aikana Ritzin baari palvelee yleisöä.
Tapahtuman järjestävät Vaasan kaupungin kulttuuripalvelut yhteistyössä Ritzin ja Volumen kanssa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
tapahtumakoordinaattori Max Bäckman, Vaasan kaupungin kulttuuri- ja kirjastopalvelut, p. +358401831956, max.backman@vaasa.fi
Linkit
Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad
Feasta Maraton kommer igen i maj – anmälan för band och artister är nu öppen!15.4.2026 13:55:49 EEST | Pressmeddelande
Det två dagar långa musikevenemanget Feasta Maraton ordnas 22–23.5.2026 kl. 18–22.30. Lokala band och artister kan anmäla sig till programmet fram till 10.5. Evenemangsplatsen i år är Ritz.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme