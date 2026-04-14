Norrback: Maanviljelijöitä tarvitaan

Kansallinen ruokastrategia 2040 on hallituksen suunnitelma Suomen ruokajärjestelmän kehittämiseksi. Sen tavoitteena on tehdä tuotannosta kestävämpää, vahvistaa huoltovarmuutta, parantaa kilpailukykyä ja luoda paremmat edellytykset viennille – alkutuotannosta jalostukseen, kauppaan ja kulutukseen. Norrback painottaa puheenvuorossaan, että kaiken lähtökohta on kannattava tuotanto.

– Ilman kannattavuutta ei ole maatiloja, ilman maatiloja ei ole kotimaista tuotantoa ja ilman tuotantoa meillä ei ole elintarvikehuoltovarmuutta eikä vientimahdollisuuksia. Siksi strategia on toteutettava käytännön politiikassa ruoantuottajien asemaa vahvistamalla, Norrback sanoo.

Puheenvuorossaan Norrback korostaa kotimaisen elintarviketuotannon merkitystä sekä turvallisuuden että kestävyyden näkökulmasta.

– Suomalaisessa tuotannossa on korkeat ympäristö- ja laatuvaatimukset, ja jos kotimainen tuotanto vähenee, tuotanto voi kasvaa sellaisissa maissa, joissa vaatimustaso on matalampi. Silloin ongelmien ratkaisemisen sijaan vain siirrämme niitä. Kyse on myös turvallisuudesta. RKP:lle on selvää, että huoltovarmuutta ei luoda kriisin keskellä, vaan sitä on rakennettava joka päivä.

Norrback nostaa esiin myös elintarvikesektorin mahdollisuudet, kuten viennin kasvun, uusien tuotteiden kehittämisen sekä innovaatiot ja uuden teknologian. Samalla hän painottaa kalatalouden, perinteisen osaamisen ja alan tulevaisuususkon merkitystä, erityisesti sitä, että yhä useampi nuori hakeutuu maatalousalalle.

– Strategia näyttää suuntaa. Nyt tarvitaan päätöksiä, jotka vahvistavat kannattavuutta, turvaavat tuotannon ja luovat oikeudenmukaisuutta koko elintarvikeketjuun. Koska loppujen lopuksi tässä on kyse hyvin konkreettisesta asiasta. Siitä, että joku viljelee ruokamme, kasvattaa eläimet ja kalastaa kalat. Lyhyesti sanottuna – maanviljelijöitä tarvitaan.