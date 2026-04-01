Läheisten hoivaan käytetään viikoittain 840 000 työtuntia – ja luku vain kasvaa
15.4.2026 05:30:00 EEST | Attendo | Tiedote
Joka viides suomalainen huolehtii ikääntyvästä läheisestään säännöllisesti, kertoo Attendon tilaama Hoivakysely. Läheisestään hoivavastuuta ilmoitti kantavansa 24 % työelämässä olevista vastaajista. Heidän arjessaan ikääntyneen ihmisen asioiden hoitaminen näkyy sekä työ- että vapaa-ajalla.
Lähes jokainen (99 %) työelämässä olevista vastaajista kertoi auttavansa läheisiä vapaa-ajallaan. Noin puolet vastaajista kertoi käyttävänsä läheisten asioiden hoitoon vähintään 3 tuntia vapaa-aikaa viikossa. Kolme viidestä (59 %) kokee hoivavastuun vieneen merkittävästi vapaa-aikaansa, ja 56 % tuntee kantavansa liian suurta taakkaa.
81 % läheisiään hoitavista työntekijöistä on hoitanut asioita myös työajalla. Heistä 62 % korvaa ajan tekemällä töitä vapaa-ajalla – mutta 23 % kertoo työtehtävien yksinkertaisesti jäävän tekemättä. Etätyömahdollisuudella on suuri merkitys ikääntyvästä läheisestään huolehtivalle työntekijälle; 71 % etätyötä ajoittain tekevistä kertoo, ettei voisi auttaa läheistään yhtä paljon ilman sitä.
Työajalla asioidaan sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa, hoidetaan arjen käytännön asioita ja käytetään läheistä esimerkiksi lääkärissä. Suomalaiset käyttävät kyselyn mukaan läheisten asioiden hoitamiseen 826 000 tuntia viikossa. Tämä tarkoittaa 110 000 työpäivää tai 25 000 ihmisen vuosityöpanosta.
Työn ja hoivan yhdistäminen vaikuttavat suomalaisten kokemukseen jaksamisestaan. 64 % vastaajista kokee työn ja hoivan yhdistäminen uuvuttavaksi. Yli puolet vastaajista kokee hoivavastuun vievän merkittävän määrän vapaa-ajasta ja heikentävän työkykyä. 56 % vastaajista kokee hoivavastuun taakan liian suureksi.
”Läheisten hoivavastuun kasvattamisesta on käyty viime aikoina aktiivista julkista keskustelua. Näitä ehdotuksia tehtäessä on hyvä tunnistaa se, että läheiset kantavat jo tällä hetkellä merkittävää vastuuta ikääntyvien läheistensä hoivasta. Väestömme ikääntyy kovalla vauhdilla ja ikääntyneiden suomalaisten tarve tuelle ja avulle on vain kasvava. Läheisten hoivavastuun kasvattamisella on vaikutus heidän terveydelleen, työssä jaksamiseen ja jopa tehtyihin työtunteihin”, Attendon toimitusjohtaja Virpi Holmqvist muistuttaa.
Tutkimuksesta
Attendo toteutti keväällä 2026 kansallisen kyselytutkimuksen, jonka toteuttajana toimi nSight Oy. Kysely kerättiin 27.2.–4.3.2026 online-paneelina, ja se kohdistettiin 25 vuotta täyttäneille suomalaisille ilman yläikärajaa. Vastaajia on yhteensä 2 008.
Aineisto painotettiin kansallisesti edustavaksi iän, sukupuolen ja asuinalueen mukaan. Vastaajat jakautuivat sukupuolen osalta tasan: naisia 49 %, miehiä 51 %. Ikäjakauma kattaa kaikki aikuisikäluokat – suurin ryhmä on yli 64-vuotiaat (32 %). Alueellisesti vastaajia on kaikista suuralueista Helsinki-Uusimaalta (31 %) Pohjois-Suomeen (12 %).
Noin puolet vastaajista on työelämässä, eläkeläisiä on 38 %. Tulotaso vaihtelee alle 20 000 eurosta yli 100 000 euron vuosituloihin. Sotealalla työskentelee 15 % vastaajista, ja lähes yhtä moni – 14 % – toimii omaishoitajana joko korvauksetta tai korvauksen kanssa.
