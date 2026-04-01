Suunnitelmallisuutta, luovuutta vai sattumaa? Elämystalousfoorumi II pureutuu elämysten ytimeen
14.4.2026 14:20:28 EEST | Tampereen ammattikorkeakoulu | Tiedote
Miten luodaan ilmiöitä ja merkityksiä, kun kilpailu ihmisten huomiosta ja ajasta kiristyy? Tiistaina 21.4. klo 12.30–17 Tampereen Tavara-asemalle kokoontuu elämysalojen ja elämysliiketoiminnan parissa työskenteleviä sekä tulevaisuuden ammattilaisia keskustelemaan aiheesta.
Tapahtumassa kuullaan ajankohtaisia puheenvuoroja elämysten ytimestä. Tapahtuman pääpuhuja on Euroviisujen entinen johtaja, viihdealan pitkän linjan vaikuttaja Martin Österdahl. Hän tarkastelee luovaa johtajuutta merkitysten ja tarinoiden rakentamisessa globaalissa maailmassa.
Tampereen yliopiston Elämystalouden työelämäprofessori ja Kyrö Distilleryn perustaja Miika Salmi Lipiäinen kysyy avauspuheenvuorossaan, kuka oikeastaan päättää elämyksistämme tekoälyn aikakaudella: algoritmit, yhteisöt vai rohkeat brändit?
Pitkän maajoukkueurheilutaustan omaava Katri Mattsson Suomen palloliiton huipulta pohtii, mitä jalkapallo opettaa meille ajasta, huomiosta ja yhteisöjen voimasta.
Konkreettisia esimerkkejä ilmiöiden rakentamisesta kuullaan, kun Tampereen kaupungin tapahtumapäällikkö Saara Saarteinen avaa suurtapahtumien kulisseja Tampereella, ja mediapäällikkö Juhani Lassila tuo oman näkökulmansa siihen, miten Uuden Musiikin Kilpailu kasvaa yhä suuremmaksi ilmiöksi vuosi vuodelta.
Keskustelua syventää puhujien välinen paneelikeskustelu, jossa sukelletaan kaupunkien mahdollisuuksiin toimia elämystalouden mahdollistajina.
Tampereella panostetaan ilmiöiden ja merkitysten luomiseen – yhdessä
Elämystalousfoorumi II -tilaisuuden järjestävät yhdessä Tampereen yliopiston Experience Economy @TUNI -tutkimusohjelma, TAMKin Liiketalouden ja median yksikkö ja Elämystalouden ylempi tutkinto-ohjelma sekä Tampereen kaupunki.
Päivätilaisuuden jälkeen klo 17–19 Tampereen kaupungin kutsuma iltavastaanotto tarjoaa mahdollisuuden jatkaa ajankohtaisilla keskusteluilla, verkostoitumisella – ja tietenkin elämyksillä! Iltatilaisuudessa esiintyy Kalevan lukion musiikkilinjataustainen Naapurit-yhtye.
Mika KylänenLehtoriTampereen ammattikorkeakoulu
Liiketalous ja media
Tampereen ammattikorkeakoulu on monialainen työelämäkorkeakoulu, joka vastaa työ- ja elinkeinoelämän muuttuviin osaamistarpeisiin tuottamalla parasta ammatillista korkeakoulutusta ja innovaatioita. Toimimme aktiivisessa yhteistyössä korkeakouluyhteisön ja työelämän kumppaneiden kanssa, kotimaisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Kärkiosaamisemme suuntautuu oppimisen edistämiseen, uusien teknologioiden hyödyntämiseen, ekologisiin innovaatioihin ja sosiokulttuurisiin haasteisiin. TAMKissa on yli 12 000 opiskelijaa ja yli 800 työntekijää.
