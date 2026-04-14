Avoin muistelukävely ja -tilaisuus Palosaarella – entisen teollisuusalueen historiaa ja tarinoita kerätään
14.4.2026 15:02:27 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Palosaaren Rahkolan ja Saippuan entinen teollisuusalue on lähivuosina suuren muutoksen edessä, kun aluetta on kaavoitettu uudelleen asuinkäyttöön. Huhtikuussa järjestetään kaikille avoimia muistelutilaisuuksia, joissa kerättävä aineisto toimii alueelle tulevan taideohjelman tukena ja projektissa mukana olevien taiteilijoiden työskentelyn lähtökohtana.
Vaasan kaupungin kulttuuripalvelut kerää alueeseen liittyviä muistoja, tarinoita ja aineetonta kulttuuriperintöä osaksi suunnittelua. Tavoitteena on varmistaa, että alueen historia, merkitykset ja paikallinen identiteetti säilyvät mukana myös tulevaisuudessa.
Kerättävä aineisto tuo esiin Rahkolan alueen keskeisiä teemoja, kuten teollisuutta, työtä, arkea, yhteisöllisyyttä ja meriympäristöä. Aineisto toimii pohjana alueen tulevalle julkiselle taiteelle.
– Kyseessä ei ole perinteinen kuuleminen, vaan osallistava ja paikkalähtöinen prosessi, jossa asukkaiden omat kokemukset ja muistot ovat keskiössä, kertoo Vaasan kaupungin kulttuurituottaja Ilkka Nyqvist.
Onko sinulla muistoja alueesta? Tule mukaan
Huhtikuussa järjestetään kaksi kaikille avointa muistelutilaisuutta Rahkolan alueella ja Palosaaren kirjastolla.
· Muistelukävely ma 20.4. klo 14–15, lähtö Vaasan merimuseolta
· Muisteluilta to 23.4. klo 17–19, Palosaaren kirjastolla
Tilaisuuksiin toivotaan erityisesti alueen nykyisiä ja entisiä asukkaita, siellä työskennelleitä sekä kaikkia, joilla on muistoja alueesta. Tilaisuudet vetää paikallishistorian tuntija Heimo Hokkanen.
Tilaisuuksissa voi jakaa omia muistojaan, osallistua videohaastatteluun tai tuoda mukanaan valokuvia ja esineitä. Muistoja voi jättää myös kirjallisesti kirjastojen muistilaatikoihin.
Taiteilijat tallentavat ja tulkitsevat muistoja
Hanke toteutetaan yhteistyössä taiteilijoiden Valentina Gelainin ja Bekim Hasajin kanssa. He keräävät aineistoa haastattelujen, kävelyiden ja muistelutilaisuuksien kautta.
Kerätyn materiaalin pohjalta syntyy videoteos sekä laajempi arkistomainen kokonaisuus osana taideprojektia What is Left in the Temple of Memory. Aineistoa hyödynnetään myös alueen kulttuurisuunnittelussa ja tulevassa taideohjelmassa.
Osa laajempaa kaavahanketta
Rahkolan ja Saippuan alueen asemakaavahankkeen tavoitteena on kehittää entisistä teollisuusalueista korkealaatuisia, historiallista miljöötä kunnioittavia asuin- ja
toimitilaympäristöjä. Kaavaprosessi on käynnistetty uudelleen keväällä 2023, ja tavoitteena on saada asemakaava lainvoimaiseksi alkuvuodesta 2026.
– Cultural Planning -kokonaisuus ajoittuu luontevasti kaavaprosessin rinnalle. Kokonaisuus tarjoaa kaupunkilaisille konkreettisen mahdollisuuden osallistua alueen tulevaisuuden rakentamiseen kertomalla sen menneisyydestä, Nyqvist toteaa.
Kevään 2026 aikana kerättävä aineisto kootaan ja jäsennetään yhteistyössä taiteilijoiden, kulttuuripalveluiden ja kaavoituksen kanssa. Sen pohjalta toteutetaan lisäksi alueelle interaktiivinen, väliaikainen taideteos syksyllä 2026.
Ilkka NyqvistKulttuurintuottajaKulttuuri- ja kirjastopalvelutPuh:+358400564469ilkka.nyqvist@vaasa.fi
Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
Minnenas promenad och öppet samtalsevenemang i Brändö - berättelser om det gamla industriområdet och dess historia samlas in14.4.2026 15:03:22 EEST | Pressmeddelande
Det gamla industriområdet vid Rahkola och tvålfabriken i Brändö står inför en stor förändring under de kommande åren när området åter har planlagts för boende. I april ordnas öppna samtalsevenemang för alla, och det material som samlas in där kommer att fungera som stöd för områdets framtida konstprogram och som utgångspunkt i arbetet för de konstnärer som deltar i projektet.
