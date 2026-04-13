Oma Hämeen Sydämet on jälleen palkittu – kiitos asiakkaille äänistä
14.4.2026 14:23:36 EEST | Oma Häme | Tiedote
Kampanjassa asiakkaat antoivat tunnustusta henkilöille, työpareille tai yksiköille, joiden työstä on jäänyt positiivinen kokemus.
Helmikuussa järjestettiin toista kertaa Oma Hämeen Sydän -kampanja, jossa asiakkaat saivat kertoa unohtumattomista kohtaamisistaan hyvinvointialueen ammattilaisten kanssa. Kampanjassa annettiin tunnustusta henkilöille, työpareille tai yksiköille, joiden työstä on jäänyt asiakkaille positiivinen kokemus. Asiakkaat saivat antaa ääniä kyselylomakkeen kautta tai kirjallisesti Oma Hämeen kirjaamoon.
– Meille on tärkeää, että asiakkaillamme on mahdollisuus vaikuttaa henkilökuntamme palkitsemiseen kertomalla, mistä ovat saaneet sydämiin jääneen kokemuksen. Samalla halusimme osoittaa, kuinka Oma Hämeessä arvostetaan henkilökunnan panosta ja merkitystä hyvään asiakaskokemukseen. Viime vuoden kampanja onnistui hyvin, minkä vuoksi halusimme jatkaa perinnettä, sanoo asiakaspalvelun erityisasiantuntija Sanna Mäkynen.
Tänä vuonna ääniä kertyi lähemmäs kaksi sataa. Suurin osa äänistä kohdistui yksittäisiin ammattilaisiin, mutta myös työparit ja yksiköt saivat ääniä. Oma Hämeen raati valitsi näiden joukosta palkittavat, joita muistettiin alkuviikolla hyvinvointialueen henkilöstöpäivillä.
Palkitut henkilöt
Tänä vuonna henkilökohtaisella tunnustuksella palkittiin:
• Tiina Kääriäinen, sosiaaliohjaaja, Riihimäki, kotoutumista edistävät sote-palvelut
• Marlene Mustonen, kardiologi, Sydänsairaala
• Nelli Luukkola, kotihoito, Tammela/Forssa
• Tomi Peltonen, kipsimestari, Forssan kiirevastaanotto
Asiakkaiden antamalla palautteella on palkituille iso merkitys.
– Kun luin viestin, kyyneleet nousivat silmiin ja liikutuin syvästi. Oli pysäyttävää huomata, että asiakkaat olivat halunneet antaa juuri minulle tällaisen tunnustuksen, Tiina Kääriäinen kertoo.
– On hienoa huomata, että oma työ kotihoidossa näkyy ja että asiakkaat kokevat sen tärkeäksi. Työ tehdään kuitenkin aina asiakkaiden kanssa yhdessä, painottaa Nelli Luukkola.
Myös kardiologi Marlene Mustonen pitää palkintoa erityisen arvokkaana:
– Mielestäni tämä on hienoin palkinto, jonka lääkäri voi saada, koska palkinnon takana on puhtaasti potilaiden ääni.
Kiirevastaanotolla työskentelevä Tomi Peltonen on samoilla linjoilla.
– Pyrkimykseni on työskennellä vuorovaikutteisesti potilaiden kanssa – nähtävästi olen siinä onnistunut tiimini kanssa, pohtii kipsimestari.
Palkitut työparit
Työparikategoriassa palkittiin:
• ohjaajat Vesa Nyström ja Timo Niemi, Janakkalan kuntouttava työtoiminta
• sosiaalityöntekijä Anu Rosalen ja psykologi Irene Kela, kasvatus- ja perheneuvonta, Hämeenlinna
Vesa Nyström ja Timo Niemi ottivat palkinnon vastaan pilke silmäkulmassa:
– Ollaan vissiin tehty jotakin oikein, kun tällainen palkinto saadaan.
Anu Rosalén ja Irene Kela korostavat kiitosten merkitystä erityisesti muutosten keskellä:
– Asiakkaiden antama myönteinen palaute lisää voimavaroja ja merkityksellisyyden tunnetta työssämme.
Palkitut yksiköt
Yksikkökategoriassa palkittiin:
• Lammin hammashoitola
• Forssan päiväsairaala
Forssan päiväsairaalan henkilöstö otti tunnustuksen vastaan iloisena ja yllättyneenä. Esihenkilön mukaan yksikössä on rakentunut vahva, luottamukseen perustuva tiimi.
– Vaikka muutosten kourissa olemme olleet, potilaat on hoidettu tiedolla ja taidolla. Tehtävät on otettu haltuun ja niistä keskustellaan yhteisesti sekä tasa-arvoisesti. Meillä on nuori ja taitava henkilökunta, joiden kanssa on löytynyt yhteinen sävel ja vahva luottamus, iloitsee osastonhoitaja Eila Henriksson.
Lammin hammashoitolan palkinto nähtiin koko suun terveydenhuollon yhteisenä onnistumisena:
– Olemme todella ylpeitä henkilökunnasta – asiakkaiden antama palaute mahdollistaa tämän tunnustuksen, sanoo alueylihammaslääkäri Pia Lasmio.
Yhteyshenkilöt
Sanna Mäkynenasiakaspalvelun erityisasiantuntijaPuh:040 662 8941sanna.makynen@omahame.fi
