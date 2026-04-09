Kaupunkirahastojen apurahat jaettu – tukea 16 hankkeelle ympäri Suomen

Alfred Kordelinin säätiöllä on yhdeksän kaupunkirahastoa, jotka tukevat paikallista taide- ja kulttuurielämää ympäri Suomen: Huittisissa, Hyvinkäällä, Jyväskylässä, Lappeenrannassa, Nokialla, Raahessa, Raumalla, Savonlinnassa ja Seinäjoella.

Kaupunkirahastojen apurahat uudistuivat kuluvana keväänä. Kaupunkirahastoista tuetaan hankkeita, jotka vahvistavat paikallisidentiteettiä ja tuovat ihmisiä yhteen. Tämän vuoden apurahapäätöksissä painottuivat erityisesti hankkeiden paikallislähtöisyys sekä taiteen ja kulttuurin toimintaedellytysten tukeminen.

Taide ja kulttuuri tuodaan rahoitettavissa hankkeissa kaupunkilaisten koettavaksi: tukea myönnettiin muun muassa olemassa olevien tilojen elävöittämiseen. Useassa hankkeessa painotetaan uudistavaa ja kokeilevaa otetta, ja tavoitteena on rakentaa pohjaa pitkäkestoiselle toiminnalle, esimerkiksi kiertueille, työpajoille tai tapahtumakonsepteille. Taide- ja kulttuurisisältöjä viedään hankkeissa myös arjen ympäristöihin lasten ja nuorten koettavaksi.

Myönnettävien apurahojen summat vaihtelevat rahastoittain 8000 eurosta 20 000 euroon.





Kiertueteatteria Etelä-Karjalaan, valotaiteen tapahtuma Pirkanmaalle

SWÄG ry:n hanke tuo Nokialle uudenlaisen elektronisen musiikin ja valotaiteen tapahtuman. Unordinary Series: Yltä & alta saa Nokian rahastosta 20 000 euron apurahan. Tapahtuma rakentuu Pinsiössä sijaitsevan, taiteilija Nancy Holtin Yltä ja Alta -taideteoksen (1997) ympärille ja toteutetaan yhteistyössä paikallisten yhdistysten sekä alueen kulttuuritoimijoiden kanssa.

Tapahtuma vahvistaa alueellista kulttuuritarjontaa tarjoamalla innovatiivista taide- ja kulttuuriohjelmaa kaupunkikeskustan ulkopuolella. Lisäksi tapahtuma rakentaa uusia yhteistyöverkostoja Pirkanmaan kulttuurikentälle.

Teatteri Rataryhmä ry saa Lappeenrannan rahastosta 10 000 euroa kiertuetoiminnan edistämiseen sekä siirrettävän esitystekniikan hankintaan. Apurahalla vahvistetaan Etelä-Karjalassa toimivan teatterin edellytyksiä laajentaa toimintaansa teatteritalojen ulkopuolelle – myös erilaisiin arjen ympäristöihin, kuten tehdasrakennuksiin, halleihin ja pihoille. Uuden esitystekniikan hankinta luo pohjaa pitkäjänteiselle toiminnalle ja uusille tuotannoille Lappeenrannassa ja laajemmin Etelä-Karjalan alueella.

Aura of Puppets ry:n alla toimivan Pieniä asioita -työryhmän jäsenet Mikko Bredenberg ja Mira Taussi toteuttavat ammattiteatterikiertueen, jossa sanaton ja visuaalinen Pieniä asioita -esitys viedään Huittisen alueen päiväkoteihin ja alakouluihin. Apurahalla mahdollistetaan maksuton teatterielämys 450 lapselle yhteistyössä alueen varhaiskasvatusyksiköiden ja koulujen kanssa. Hankkeessa kehitetään samalla uutta, tunnelmaan ja musiikkiin nojaavaa teatterikonseptia, joka voidaan toteuttaa myös muilla paikkakunnilla. Hanke saa Kordelinin säätiöltä 15 000 euron apurahan.





Ympärivuotista kulttuuritoimintaa Säynätsalon kunnantaloon, uusi kulttuuritila Raaheen

Jyväskylän rahastosta myönnetään 10 000 euron apuraha UUSI KULMA – kunnantalosta kulttuurin tilaksi -hankkeelle. Kulttuurihistoriallisesti merkittävä, Alvar Aallon suunnittelema Säynätsalon kunnantalo tarjoaa kesäaikaan monipuolista kulttuuritoimintaa. Hankkeessa kokeillaan tilojen hyödyntämistä ympärivuotisesti ja rakennetaan malli kunnantalon pitkäkestoiselle toiminnalle.

Apuraha mahdollistaa kunnantalon ensimmäisen talvikauden toiminnan. Talvella 2026–2027 järjestetään ensimmäistä kertaa muun muassa viikon mittainen festivaali, joka esittelee paikallista, keskisuomalaista kulttuuri- ja taideosaamista ja tarjoaa osallistavaa ja innostavaa ohjelmaa koko perheelle.

Säynätsalon kunnantalo on yksi arkkitehti Alvar Aallon merkittävimmistä töistä ja sillä on kansainvälisesti tunnettu asema modernin arkkitehtuurin historiassa. Konsertti Säynätsalon kunnantalon pihalla vuonna 2024. Kuva: Onni Keinonen

VAARA on Raahessa pilotoitava, kaupungin ensimmäinen monitaiteinen kulttuuritila. Hankkeen takana on kirjailija, tuottaja Laura Juntunen. VAARA tarjoaa tapahtumia, näyttelyitä ja työpajatoimintaa; kymmenen kuukauden kokeiluhankkeen aikana tilaa kehitetään ja ohjelmistoa tuotetaan sekä paikallisille asukkaille että matkailijoille.

Kordelinin säätiön myöntämä 10 000 euron apuraha mahdollistaa hankkeen tila- ja materiaalikustannukset. Hanke kokoaa yhteen alueen eri kulttuuritoimijoita, tukee kulttuurityöläisten verkostoitumista ja elävöittää alueen kulttuurielämää.





Sirkusvälitunteja, sanataidetta ja rap-musiikkia Seinäjoella

Kordelinin säätiön Seinäjoen rahastosta apurahan saavat paikalliset toimijat Heikää ja Sirkus Muudi, apurahat ovat suuruudeltaan 15 000 euroa.

Heikää ry on vuonna 2025 perustettu Etelä-Pohjanmaan alueella toimiva aktiivinen rap-kulttuuriyhdistys. Kordelinin säätiön apurahalla toteutettavassa hankkeessa järjestetään nuorille suunnattuja rap- ja sanataiteen työpajoja. Hanke tarjoaa 16–29-vuotiaille väylän harjoittelusta rap-musiikin tekemiseen, levyttämiseen, julkaisuun ja julkiseen esittämiseen.

Heikää ry on vuonna 2025 perustettu Etelä-Pohjanmaan alueella toimiva aktiivinen rap-kulttuuriyhdistys. Yhdistys saa 15 000 euroa Kordelinin säätiön Seinäjoen rahastosta. Kuva: Mika Kivisaari.

Sirkus Muudi on Seinäjoella toimiva sirkuskoulu. Sirkus matkaa Kordelinin säätiön apurahalla toteutuvassa hankkeessa kaikkiin Seinäjoen alakouluihin. Hanke on panostus seinäjokisten lasten hyvinvointiin ja tutustuttaa laajan ikäluokan sirkustaiteisiin. Koululaiset pääsevät vierailuilla kokeilemaan sirkusvälineitä myös itse.

Sirkus Muudi matkaa Kordelinin säätiön tuella kaikkiin Seinäjoen alakouluihin. Kuvassa Duo Pelle & Pilvi. Kuva: Sirkus Muudi.

Apurahojen lisäksi Kordelinin säätiön Seinäjoen rahastosta jaetaan vuosittainen teknologiapalkinto. Palkinnon tavoitteena on kannustaa eteläpohjalaisia yrityksiä ja henkilöitä teknologisten innovaatioiden tutkimiseen, kehittämiseen ja käytännön soveltamiseen.

Vuonna 2026 palkinnon saa FT Jussi Rasku. Rasku palkitaan merkittävästä panoksesta alueen teknologiaosaamisen ja -yritystoiminnan kehittämiseen, palkinto on arvoltaan 4000 euroa.

Jussi Rasku on Seinäjoella toimiva operaatio- ja tekoälytutkija, joka yhdistää korkeatasoisen akateemisen tutkimuksen, käytännön ohjelmistokehityksen ja alueellisen kehittämistyön vaikuttavalla tavalla. Hän toimii Tampereen yliopiston tutkijatohtorina Seinäjoen yliopistokeskuksessa ja GPT‑Lab ‑tutkimusryhmässä ja edistää merkittävästi Etelä‑Pohjanmaan tutkimus‑ ja TKI‑toimintaa.

Tiedot kaikista kaupunkirahastoista ja apurahansaajista löytyvät Kordelinin säätiön verkkosivuilta: Kordelin.fi / myönnetyt apurahat