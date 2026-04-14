SDP:n Marko Asell: Syövän hoito saatava pohjoismaiselle tasolle
14.4.2026 14:18:39 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Yleisradion MOT-ohjelman selvityksen mukaan Suomessa syöpäpotilaiden eloonjäämisennuste on useissa syöpätyypeissä heikompi kuin muissa Pohjoismaissa. Erot korostuvat erityisesti keuhkosyövässä sekä paksu- ja peräsuolen syövissä. Rinta- ja eturauhassyövän hoidossa Suomi yltää vertailussa paremmalle tasolle.
– Näiden tietojen perusteella on syytä vakavasti arvioida, miten Suomessa varmistetaan syövän hoidon yhdenvertaisuus ja riittävä taso suhteessa muihin Pohjoismaihin. Hoitoon pääsyä on nopeutettava ja varhaista diagnostiikkaa vahvistettava, kansanedustaja Marko Asell (sd.) toteaa.
Asiantuntija-arvioiden mukaan Suomen heikompi tilanne selittyy useilla tekijöillä. Näitä ovat muun muassa perusterveydenhuollon heikko saatavuus, hoitoon pääsyn viiveet sekä kuvantamistutkimusten vähäisempi käyttö hoidon alkuvaiheessa. Lisäksi syöpä todetaan Suomessa muita Pohjoismaita useammin vasta levinneessä vaiheessa.
Myös uusien, kalliiden immuno-onkologisten lääkkeiden käyttö on Suomessa vähäisempää kuin monissa muissa Euroopan maissa, mikä voi osaltaan heikentää hoitotuloksia.
Sosiaali- ja terveysministeriö on tunnistanut ongelmia hoitoon pääsyssä, mutta asiantuntijat ovat samalla korostaneet tarvetta poliittiselle vastuunkannolle ja avoimelle keskustelulle siitä, millä tasolla syöpäpotilaita Suomessa halutaan hoitaa ja kuinka paljon hoitoihin ollaan valmiita panostamaan.
Asell on jättänyt aiheesta kirjallisen kysymyksen hallitukselle. Kirjallinen kysymys tiedotteen liitteenä.
Marko AsellKansanedustajaPuh:050 512 1968marko.asell@eduskunta.fi
