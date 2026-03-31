Kauhajoen kaupunki

Kauhajoen uusi Geopark-keskus KIDE vie kävijänsä miljardien vuosien aikamatkalle

14.4.2026 15:11:55 EEST | Kauhajoen kaupunki | Tiedote

Kauhajoen Kulttuuritalon tiloihin avataan perjantaina 24. huhtikuuta uusi Geopark-keskus KIDE. Keskus toimii lähtöpisteenä koko Lauhanvuori–Hämeenkangas UNESCO Global Geopark -alueen tutkimiselle, tarjoten kävijöilleen katsauksen maapallon, luonnon ja paikallisen kulttuurin historiaan, sekä ITE-taiteeseen.

Äiti ja lapsi ihmettelevät dinosauruksen munia
Mineraalinäyttelyssä on esillä mm. dinosauruksen munia Tuomas Jokela / Kauhajoen kaupunki

Lauhanvuori–Hämeenkangas on ollut osa kansainvälistä Geopark-verkostoa vuodesta 2020 lähtien. UNESCO Global Geopark on arvostettu nimike, joka myönnetään alueille, joilla on kansainvälisesti arvokasta geologiaa, ainutlaatuista luontoa ja merkittävää kulttuuriperintöä.

Keskuksen avajaistilaisuudessa 24.4. juhlapuheen pitää kauhajokelaislähtöinen Museoviraston pääjohtaja Kimmo Levä. Näyttelyn pääarkkitehtina on toiminut Marketta Nummijärvi, jonka asiantuntemus ja suuri työpanos ovat olleet ensiarvoisen tärkeitä tämän vaikuttavan kokonaisuuden rakentumisessa.

Matkailun, luonnon ja kansainvälisyyden uusi maamerkki

Kauhajoen kaupunginjohtaja Niku Latva-Pukkila näkee uuden keskuksen merkittävänä asiana koko alueelle ja iloitsee sen tuomista mahdollisuuksista:

"On todella hienoa saada tämä upea keskus viimein auki yleisölle. Kyseessä on hieno ja huolella rakennettu näyttelykokonaisuus, joka tukee ja vahvistaa koko alueemme matkailua. Meillä on täällä seudulla jo valmiiksi kaksi upeaa kansallispuistoa, joille tämä keskus on erittäin luonteva ja odotettu lisä. Kauhajoen Geopark-keskus KIDE ei ole vain houkutteleva matkailukohde, vaan myös tärkeä ikkuna kotiseutumme ja koko maapallon historiaan niin paikallisille asukkaille kuin matkailijoillekin.”

Kolme kiehtovaa näyttelykokonaisuutta

Geopark-keskus KIDE avaa maapallon ja paikallisen luonnon tarinan kolmen ainutlaatuisen näyttelyn kautta:

  • Päänäyttely: Vuoristosta suomaaksi Vaikuttava aikamatka kahden miljardin vuoden taakse. Näyttely kertoo, kuinka muinaiset vuoret kuluivat nykyiseksi laakeaksi maastoksi ja esittelee alueen poikkeuksellisen monipuolisen ja rikkaan suoluonnon.

  • Kiehtovat kivet: Upea mineraalinäyttely Geologi Jukka Konnunahon yli 500 näytteen kokoelma mineraaleja, kivilajeja, meteoriitteja ja fossiileja. Kiehtovalta matkalta elottoman luonnon kauneuteen löytyy muun muassa dinosauruksen munia ja mammutin syöksyhammas. Mineraalinäyttely on värikkään upea kokoelma, jonka vanhin kivi on yli 3,5 miljardia vuotta vanha.

  • ITE-luonnosta: Luonnon ja luovuuden saumaton liitto Katsaus suomalaiseen nykykansantaiteeseen. Itseoppineiden ITE-taiteilijoiden luonnon- ja kierrätysmateriaaleista luomat oivaltavat teokset viestivät luonnonläheisyydestä ja kertovat arjen eletyn elämän tarinoita.

Aukioloajat ja liput keväällä ja kesällä 2026

Avajaisviikonloppu 24.–26.4. (maksuton sisäänpääsy)

  • Perjantai 24.4.: Mahdollisuus käydä tutustumassa näyttelyyn kulttuuriviikko Kriuhnaasun avajaisten jälkeen. Avajaiset alkavat klo 16.00. Kauhajoen Kulttuuritalolla.
  • Lauantai 25.4. ja sunnuntai 26.4.: klo 12.00–16.00

Vappuviikonloppu 1.–3.5.

  • Avoinna: pe–su klo 12.00–16.00
  • Pääsymaksut: Normaali pääsylippu 6 € / alennettu 4 € / alle 16-vuotiaat maksutta.

Kesäkausi 3.6. alkaen

  • Geopark-keskus avautuu kesäkaudelle keskiviikkona 3.6. ja on avoinna elokuulle saakka.
  • Avoinna: ke–su klo 12.00–17.00

Ihmisiä tutustumassa Kauhajoen Geopark-keskuksen Vuoristosta suomaaksi -päänäyttelyyn
Vuoristosta suomaaksi -päänäyttely
Tuomas Jokela / Kauhajoen kaupunki
ITE-taiteen huone, jossa kaksi ihmistä ihailevat taidetta.
ITE luonnosta -näyttely Kauhajoen Geopark-keskuksessa
Tuomas Jokela / Kauhajoen kaupunki
Kauhajoella on sopivasti kaikkea!

Kauhajoen kaupunki on noin 13 000 asukkaan vireä kaupunki Etelä-Pohjanmaan eteläosassa. Kauhajoella kohtaavat pohjalainen lakeusmaisema, maaseutukaupungin välitön tunnelma.

 Kauhajoella on väkilukuun suhteutettuna runsaasti yrityksiä, erityisesti puu- ja huonekaluteollisuudessa sekä metalliteollisuudessa. Lisäksi kaupungissamme on vahva maataloussektori.

Kauhajoen kaupunki on myös Unicefin Lapsiystävällinen kunta. Meille on tärkeää, että lapset ja nuoret saavat rauhallisen, turvallisen ja tuetun lapsuuden ja nuoruuden aina varhaiskasvatuksesta toisen asteen opintoihin asti.

Kauhajoki tarjoaa myös runsaasti vapaa-ajan aktiviteetteja! Urheilun ystäville elämyksiä tarjoaa liigatason koripallojoukkueemme KarhuBasket, ja luonnossa liikkuville kaupungistamme löytyy kaksi kansallispuistoa. Lisäksi olemme osa Lauhanvuori-Hämeenkangas UNESCO Global Geoparkia. Eikä kulttuuriakaan Kauhajoelta ei puutu! Nostoina ITE-taide, eduskuntamuseo, useat kuvataiteen näyttelyt sekä tapahtumia ympäri vuoden! 

Perheohjaamo malliesimerkkinä opetus- ja kulttuuriministeriön kansainvälisen hankkeen päätösseminaarissa

Suomen ja Irlannin yhteinen, Euroopan unionin rahoittama hanke inklusiivisen opetuksen kehittämiseksi huipentui päätösseminaariin Helsingissä 4.-5.2.2026. Tilaisuudessa Kauhajoen kaupunki sai merkittävää kansainvälistä huomiota, kun Perheohjaamon toimintaa esiteltiin malliesimerkkinä onnistuneesta perheiden tukemisesta. Puheenvuoro alkoi tammikuussa kuvatulla videolla, jonka jälkeen kasvatus- ja opetusjohtaja Lari Marjamäki kertoi aiheesta vielä tarkemmin.

Kauhajoen keskusaukion eli linja-autoaseman yleissuunnitelma nähtävillä

Kauhajoen linja-autoaseman ympäristön eli ”Matkiksen markin” uudistamiselle laaditaan suunnitelmaa. Alueesta halutaan tehdä Kauhajoen keskustan elävä keskusaukio, joka paitsi antaa edustavan kuvan kaupungista myös kutsuu oleskelemaan ja viettämään aikaa. Aukion halutaan olevan viihtyisä kaupungin sydän, jossa voi istua ja leikkiä auringon paisteessa tai kuumalla kelillä varjossa, nousta turvallisesti bussin kyytiin, kulkea kävellen tai pyörällä läpi tuntien ylpeyttä kotikonnustaan sekä järjestää torimyyntiä ja pieniä tapahtumia.

