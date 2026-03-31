Kauhajoen uusi Geopark-keskus KIDE vie kävijänsä miljardien vuosien aikamatkalle
14.4.2026 15:11:55 EEST | Kauhajoen kaupunki | Tiedote
Kauhajoen Kulttuuritalon tiloihin avataan perjantaina 24. huhtikuuta uusi Geopark-keskus KIDE. Keskus toimii lähtöpisteenä koko Lauhanvuori–Hämeenkangas UNESCO Global Geopark -alueen tutkimiselle, tarjoten kävijöilleen katsauksen maapallon, luonnon ja paikallisen kulttuurin historiaan, sekä ITE-taiteeseen.
Lauhanvuori–Hämeenkangas on ollut osa kansainvälistä Geopark-verkostoa vuodesta 2020 lähtien. UNESCO Global Geopark on arvostettu nimike, joka myönnetään alueille, joilla on kansainvälisesti arvokasta geologiaa, ainutlaatuista luontoa ja merkittävää kulttuuriperintöä.
Keskuksen avajaistilaisuudessa 24.4. juhlapuheen pitää kauhajokelaislähtöinen Museoviraston pääjohtaja Kimmo Levä. Näyttelyn pääarkkitehtina on toiminut Marketta Nummijärvi, jonka asiantuntemus ja suuri työpanos ovat olleet ensiarvoisen tärkeitä tämän vaikuttavan kokonaisuuden rakentumisessa.
Matkailun, luonnon ja kansainvälisyyden uusi maamerkki
Kauhajoen kaupunginjohtaja Niku Latva-Pukkila näkee uuden keskuksen merkittävänä asiana koko alueelle ja iloitsee sen tuomista mahdollisuuksista:
"On todella hienoa saada tämä upea keskus viimein auki yleisölle. Kyseessä on hieno ja huolella rakennettu näyttelykokonaisuus, joka tukee ja vahvistaa koko alueemme matkailua. Meillä on täällä seudulla jo valmiiksi kaksi upeaa kansallispuistoa, joille tämä keskus on erittäin luonteva ja odotettu lisä. Kauhajoen Geopark-keskus KIDE ei ole vain houkutteleva matkailukohde, vaan myös tärkeä ikkuna kotiseutumme ja koko maapallon historiaan niin paikallisille asukkaille kuin matkailijoillekin.”
Kolme kiehtovaa näyttelykokonaisuutta
Geopark-keskus KIDE avaa maapallon ja paikallisen luonnon tarinan kolmen ainutlaatuisen näyttelyn kautta:
- Päänäyttely: Vuoristosta suomaaksi Vaikuttava aikamatka kahden miljardin vuoden taakse. Näyttely kertoo, kuinka muinaiset vuoret kuluivat nykyiseksi laakeaksi maastoksi ja esittelee alueen poikkeuksellisen monipuolisen ja rikkaan suoluonnon.
- Kiehtovat kivet: Upea mineraalinäyttely Geologi Jukka Konnunahon yli 500 näytteen kokoelma mineraaleja, kivilajeja, meteoriitteja ja fossiileja. Kiehtovalta matkalta elottoman luonnon kauneuteen löytyy muun muassa dinosauruksen munia ja mammutin syöksyhammas. Mineraalinäyttely on värikkään upea kokoelma, jonka vanhin kivi on yli 3,5 miljardia vuotta vanha.
- ITE-luonnosta: Luonnon ja luovuuden saumaton liitto Katsaus suomalaiseen nykykansantaiteeseen. Itseoppineiden ITE-taiteilijoiden luonnon- ja kierrätysmateriaaleista luomat oivaltavat teokset viestivät luonnonläheisyydestä ja kertovat arjen eletyn elämän tarinoita.
Aukioloajat ja liput keväällä ja kesällä 2026
Avajaisviikonloppu 24.–26.4. (maksuton sisäänpääsy)
- Perjantai 24.4.: Mahdollisuus käydä tutustumassa näyttelyyn kulttuuriviikko Kriuhnaasun avajaisten jälkeen. Avajaiset alkavat klo 16.00. Kauhajoen Kulttuuritalolla.
- Lauantai 25.4. ja sunnuntai 26.4.: klo 12.00–16.00
Vappuviikonloppu 1.–3.5.
- Avoinna: pe–su klo 12.00–16.00
- Pääsymaksut: Normaali pääsylippu 6 € / alennettu 4 € / alle 16-vuotiaat maksutta.
Kesäkausi 3.6. alkaen
- Geopark-keskus avautuu kesäkaudelle keskiviikkona 3.6. ja on avoinna elokuulle saakka.
- Avoinna: ke–su klo 12.00–17.00
Niku Latva-PukkilakaupunginjohtajaKauhajoen kaupunkiPuh:050 369 9273niku.latva-pukkila@kauhajoki.fi
Niina KiprianoffhyvinvointijohtajaKauhajoen kaupunkiPuh:040 772 1129niina.kiprianoff@kauhajoki.fi
