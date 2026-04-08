Proventia Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen järjestäytyminen

Proventia Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 15.4.2026 klo 12.00 alkaen Ravintola Uusi Seurahuoneella, osoitteessa Rantakatu 4, 90100 Oulu.

Varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hyväksyi kaikki hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan yhtiökokoukselle tekemät ehdotukset.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen

Yhtiökokous päätti, että tilikauden voitto 13 343,88 euroa siirretään voittovaroihin ja voittovaroista jaetaan osinkoa 0,30 euroa / osake, eli osakkeiden kokonaismäärän ollessa 16 546 073 kpl, varoja jaettaisiin yhteensä EUR 4 963 821,90 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 17.4.2026 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Maksupäivä on 24.4.2026.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi 7. Hallitukseen valittiin uudelleen Harri Suutari, Lauri Antila, Tommi Salunen, Johnny Pehkonen, Kalle Kekkonen, Erja Sankari ja Gary Collar.

Hallitukselle päätettiin maksaa palkkiot seuraavasti:

hallituksen puheenjohtajalle 4 000 euroa/kk

hallituksen jäsenille 2 500 euroa/kk

Mikäli hallitus päättää perustaa hallituksen alaisia valiokuntia, maksetaan valiokuntien puheenjohtajille 1 000 euroa/kk ja valiokuntien jäsenille 500 euroa/kk hallituspalkkioiden lisäksi

Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti



Tilintarkastajan valitseminen ja palkkio

Yhtiökokous päätti valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Milla Karjalainen. Tilintarkastajan palkkio ja matkakulut päätettiin maksaa kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta sekä kaikista niiden ehdoista ja toimenpiteisiin liittyvistä seikoista.

Hallituksen harkinnan mukaisesti valtuutusta voidaan käyttää esimerkiksi yritysostojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen ja investointien rahoittamiseksi, yritysten välisen yhteistyön tai muun vastaavan järjestelyn toteuttamiseksi tai yhtiön rahoitus- ja pääomarakenteen vahvistamiseksi tai optio- tai muiden kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi sekä avainhenkilöiden sitouttamiseksi.

Valtuutuksen perusteella annettavien tai merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 4 000 000 osaketta.

Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden toteuttaa suunnattuja toimenpiteitä eli poiketa osakkeenomistajille kuuluvasta etuoikeudesta yhtiön osakkeisiin, mikäli tähän on osakeyhtiölain mukainen painava taloudellinen syy.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukauden ajan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakeyhtiölain 15 luvun 5 §:n 2 momentin mukaisesti. Valtuutus koskee enintään 500 000 oman osakkeen hankkimista yhdessä tai useammassa erässä.

Hallitus valtuutettiin päättämään osakkeiden hankintahinnasta ja hankkimisen muista ehdoista siten, että osakkeiden hankintahinta on hallituksen määrittämä osakkeen käypä hinta hankintahetkellä. Osakekohtainen hinta tulee olla vähintään yhtiön tilinpäätöksen mukaisen oman pääoman määrä jaettuna ulkona olevien osakkeiden määrällä ja enintään summa, jossa hallituksen näkemys yhtiön näkymistä ja taloudellisesta kehityksestä sekä muut yhtiön arvoon vaikuttavat olennaiset tekijät on otettu huomioon, mukaan lukien samalla toimialalla toimivien verrokkiyhtiöiden arvostustasot. Valtuutuksessa ei suljettaisi pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta hankkimisesta, milloin hankinnalle katsotaan olevan yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Hallituksen harkinnan mukaisesti valtuutusta voidaan käyttää esimerkiksi yritysjärjestelyjen ja investointien rahoittamiseen ja toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukauden ajan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta osakeyhtiölain 9 luvun 1 §:n 1 momentin mukaisesti. Valtuutus koskee enintään 500 000 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamista.

Hallitus valtuutettiin päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus yhtiön osakkeisiin. Hallitus valtuutettiin päättämään osakkeiden luovutushinnasta ja luovuttamisen muista ehdoista ja siitä, että osakkeet voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan. Valtuutus sisältää oikeuden määrätä niistä perusteista, joiden mukaan luovutushinta määritellään. Valtuutuksen perusteella luovutettavia osakkeita esitetään käytettäväksi mahdollisten yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyjen kuten yritysjärjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukauden ajan.

Hallituksen järjestäytyminen

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Harri Suutari ja varapuheenjohtajaksi Lauri Antila.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Tommi Salunen ja jäseniksi Kalle Kekkonen ja Erja Sankari.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 29.4.2026.

PROVENTIA GROUP OYJ

Hallitus