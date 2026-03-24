Perintö- ja lahjavero ajaa kotimaisia perheyrityksiä myyntiin

PULSSI-kyselyn mukaan 53 prosenttia niistä perheyrityksistä, jotka ovat pohtineet yrityksensä myymistä, arvioi perintö- ja lahjaveron vaikuttavan ratkaisevasti myyntihalukkuuteen. Verotus nousi selvästi tärkeimmäksi yksittäiseksi tekijäksi ennen esimerkiksi rahoitukseen, kannattavuuteen tai yrittäjyyden kuormittavuuteen liittyviä syitä.

”Perintö- ja lahjavero on vakava ongelma suomalaisen omistajuuden jatkuvuudelle. Perheyritysten liiton jäsenistössä korostuvat yritykset, joissa sukupolvenvaihdos on jo kertaalleen koettu ja joissa halutaan jatkaa kannattavaa liiketoimintaa ja siirtää se seuraavalle sukupolvelle”, Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen painottaa. Hänen mukaansa erityisesti tässä ryhmässä myyntihalukkuuden lisääntyminen on hälyttävä ilmiö, johon perintö- ja lahjaverotus vaikuttaa merkittävästi. ”Kyselymme mukaan vastaajayrityksistä 72 prosenttia on jatkamassa perheyritystä seuraavalle sukupolvelle ja viidennes harkitsee myymistä. Perheyritysten arvio perintö- ja lahjaverotuksen vaikutuksesta yritystoiminnan jatkuvuuteen on järkyttävää, joskaan ei yllättävää. Jäsenistöömme kuuluu muun muassa vanhoja sukuyhtiöitä, jotka eivät pääse sukupolvenvaihdoksia koskevien huojennusten piiriin ja maksavat siten verot korkeimman mukaan”, Vanhala-Harmanen korostaa.



Vanhala-Harmanen painottaa, että perintö- ja lahjavero maksetaan yrityksestä nostettavilla osingoilla. ”Juuri nyt yritysten taloudessa on muutoinkin tiukkaa, joten ylimääräisten osinkojen nostaminen omistajan veronmaksua varten voi vaarantaa yritystoiminnan järkevän jatkamisen, ja myyminen on siten jopa järkevää. Harmillisesti ostaja näille arvokkaille yhtiöille löytyy yleensä ulkomailta.”



Kasvutoimi - perintö- ja lahjavero tulee poistaa



Perheyritysten liiton tavoitteena on saada perintö- ja lahjavero korvattua luovutusvoittoverolla. Se vapauttaisi perheyrityksissä ja yrittäjäperheillä olevia veroihin varautumisvaroja, joita on tutkimuksen mukaan jopa yli viisi miljardia euroa. Vanhala-Harmasen mukaan nyt on korkea aika tarttua perheyritysten kasvua tulppaavaan ongelmaan.



”Perintö- ja lahjaverotus asettaa kotimaiset yrityksemme takamatkalle globaalissa kilpailussa. Huojennettunakin sukupolvenvaihdoksiin kohdistuva vero on Euroopan viidenneksi korkein ja huojennusten piiriin pääsy tiukkaan rajattu, joten huojennusten ulkopuolella jää yhä useampi yritys. Ruotsi ja Norja poistivat perintö- ja lahjaveron, koska sen arvioitiin vaikeuttavan perheyritysten sukupolvenvaihdoksia ja lisäävään verosuunnittelua”, hän sanoo ja jatkaa: ”Suomi tarvitsee pitkäjänteisiä omistajia, ei omistajuuden esteitä.”

PerheyritysPULSSI on Perheyritysten liiton neljä kertaa vuodessa jäsenilleen tekemä kysely. Suurin osa vastaajista on omistajia yrityksissä, joiden liikevaihto on 10–50 miljoonaa euroa ja jotka työllistävät 10–250 henkeä. Vastaajat ovat tyypillisesti omistajayrittäjiä teollisuuden, palveluiden ja kaupan aloilta. Kyselyyn vastasi 105 perheyritysten edustajaa 4.–8.3.2026 välisenä aikana. Kysymykseen perheyrityksen myyntihalukkuudesta vastasi 47 vastaajaa.