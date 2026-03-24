Perintö- ja lahjavero ajaa kotimaisia perheyrityksiä myyntiin
15.4.2026 06:00:00 EEST | Perheyritysten liitto ry | Tiedote
Perintö- ja lahjavero vaikuttaa perheyritysten halukkuuteen luopua omistuksesta. Tämä käy ilmi Perheyritysten liiton PerheyritysPULSSI -kyselystä, jossa yli puolet yrityksensä myyntiä harkitsevista perheyrityksistä nostaa perintö- ja lahjaveron keskeiseksi syyksi myyntipäätöksen taustalla.
PULSSI-kyselyn mukaan 53 prosenttia niistä perheyrityksistä, jotka ovat pohtineet yrityksensä myymistä, arvioi perintö- ja lahjaveron vaikuttavan ratkaisevasti myyntihalukkuuteen. Verotus nousi selvästi tärkeimmäksi yksittäiseksi tekijäksi ennen esimerkiksi rahoitukseen, kannattavuuteen tai yrittäjyyden kuormittavuuteen liittyviä syitä.
”Perintö- ja lahjavero on vakava ongelma suomalaisen omistajuuden jatkuvuudelle. Perheyritysten liiton jäsenistössä korostuvat yritykset, joissa sukupolvenvaihdos on jo kertaalleen koettu ja joissa halutaan jatkaa kannattavaa liiketoimintaa ja siirtää se seuraavalle sukupolvelle”, Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen painottaa. Hänen mukaansa erityisesti tässä ryhmässä myyntihalukkuuden lisääntyminen on hälyttävä ilmiö, johon perintö- ja lahjaverotus vaikuttaa merkittävästi. ”Kyselymme mukaan vastaajayrityksistä 72 prosenttia on jatkamassa perheyritystä seuraavalle sukupolvelle ja viidennes harkitsee myymistä. Perheyritysten arvio perintö- ja lahjaverotuksen vaikutuksesta yritystoiminnan jatkuvuuteen on järkyttävää, joskaan ei yllättävää. Jäsenistöömme kuuluu muun muassa vanhoja sukuyhtiöitä, jotka eivät pääse sukupolvenvaihdoksia koskevien huojennusten piiriin ja maksavat siten verot korkeimman mukaan”, Vanhala-Harmanen korostaa.
Vanhala-Harmanen painottaa, että perintö- ja lahjavero maksetaan yrityksestä nostettavilla osingoilla. ”Juuri nyt yritysten taloudessa on muutoinkin tiukkaa, joten ylimääräisten osinkojen nostaminen omistajan veronmaksua varten voi vaarantaa yritystoiminnan järkevän jatkamisen, ja myyminen on siten jopa järkevää. Harmillisesti ostaja näille arvokkaille yhtiöille löytyy yleensä ulkomailta.”
Kasvutoimi - perintö- ja lahjavero tulee poistaa
Perheyritysten liiton tavoitteena on saada perintö- ja lahjavero korvattua luovutusvoittoverolla. Se vapauttaisi perheyrityksissä ja yrittäjäperheillä olevia veroihin varautumisvaroja, joita on tutkimuksen mukaan jopa yli viisi miljardia euroa. Vanhala-Harmasen mukaan nyt on korkea aika tarttua perheyritysten kasvua tulppaavaan ongelmaan.
”Perintö- ja lahjaverotus asettaa kotimaiset yrityksemme takamatkalle globaalissa kilpailussa. Huojennettunakin sukupolvenvaihdoksiin kohdistuva vero on Euroopan viidenneksi korkein ja huojennusten piiriin pääsy tiukkaan rajattu, joten huojennusten ulkopuolella jää yhä useampi yritys. Ruotsi ja Norja poistivat perintö- ja lahjaveron, koska sen arvioitiin vaikeuttavan perheyritysten sukupolvenvaihdoksia ja lisäävään verosuunnittelua”, hän sanoo ja jatkaa: ”Suomi tarvitsee pitkäjänteisiä omistajia, ei omistajuuden esteitä.”
PerheyritysPULSSI on Perheyritysten liiton neljä kertaa vuodessa jäsenilleen tekemä kysely. Suurin osa vastaajista on omistajia yrityksissä, joiden liikevaihto on 10–50 miljoonaa euroa ja jotka työllistävät 10–250 henkeä. Vastaajat ovat tyypillisesti omistajayrittäjiä teollisuuden, palveluiden ja kaupan aloilta. Kyselyyn vastasi 105 perheyritysten edustajaa 4.–8.3.2026 välisenä aikana. Kysymykseen perheyrityksen myyntihalukkuudesta vastasi 47 vastaajaa.
Yhteyshenkilöt
Minna Vanhala-HarmanenPerheyritysten liitto, toimitusjohtajaPuh:0400511786minna.vanhala-harmanen@perheyritys.fi
Tiina TikanderPerheyritysten liitto, viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikköPuh:050 589 0185tiina.tikander@perheyritys.fi
Perheyrityksen liitto edustaa suomalaisia perheyrityksiä ja niiden omistajia sekä edistää niiden roolia yhteiskunnassa. Perheyritysten liiton 600 jäsenyritystä työllistävät yhteensä n. 180 000 henkilöä. Liiton keskivertojäsenyrityksen liikevaihto on noin 10 miljoonaa euroa ja jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto 40,5 mrd. euroa.
Uusi selvitys: Perheyritystaustaiset säätiöt siirtävät bisnesosaamisen yhteiseksi hyväksi24.3.2026 06:00:00 EET | Tiedote
Uusi selvitys paljastaa, että perheyritystaustaiset säätiöt ovat merkittävä mutta vähän tunnettu rahoittaja suomalaiselle tieteelle ja kulttuurille. Niiden kautta kanavoituu vuosittain kymmeniä miljoonia euroja yhteiskunnan hyväksi. Lähes puolet perheyritystaustaisista säätiöistä tukee yliopistoja ja 41 prosenttia on rahoittanut yksittäisiä tutkijoita ja taiteilijoita.
PerheyritysPULSSI: Perheyritysten työllisyysnäkymät poikkeuksellisen vahvat18.3.2026 06:00:00 EET | Tiedote
Perheyritysten liiton PerheyritysPULSSI -kysely yllättää työllisyysluvuillaan: Yli kolmannes perheyrityksistä arvioi henkilöstömääränsä kasvavan seuraavan puolen vuoden aikana, henkilöstövähennyksiä ennakoi vain pieni osa kyselyyn vastanneista perheyrityksistä. Puolet PULSSI-kyselyyn vastanneista perheyrityksistä kertoo myös palkkaavansa tulevana kesänä yhtä paljon kesätyöntekijöitä kuin viime vuonna.
MUISTUTUSKUTSU: Perheyritysaamukahvit – taustatilaisuus median edustajille to 5.3.2026 klo 8.30–9.30 Minnessä25.2.2026 09:11:00 EET | Kutsu
Perheyritysten liitto järjestää medialle taustoittavaan aamukahvitilaisuuden torstaina 5.3. klo 8.30–9.30 Ravintola Minnessä, os. Eteläesplanadi 14, Helsinki. Avaamme aamupalan äärellä ajankohtaisia teemoja perheyrityskentältä, valotamme tulevia tutkimuksia ja pureudumme sukupolvenvaihdoksen merkitykseen yritysten tulevaisuudelle.
Mediakutsu: Perheyritysaamukahvit – taustatilaisuus median edustajille to 5.3.2026 klo 8.30–9.30 Minnessä16.2.2026 10:56:46 EET | Kutsu
Perheyritysten liitto järjestää medialle taustoittavaan aamukahvitilaisuuden torstaina 5.3. klo 8.30–9.30 Ravintola Minnessä, os. Eteläesplanadi 14, Helsinki. Avaamme aamupalan äärellä ajankohtaisia teemoja perheyrityskentältä, valotamme tulevia tutkimuksia ja pureudumme sukupolvenvaihdoksen merkitykseen yritysten tulevaisuudelle.
Uusi tutkimus paljastaa – Suomen talous tukeutuu perheyrityksiin paljon luultua enemmän11.2.2026 06:00:00 EET | Tiedote
Aalto-yliopiston Suomalaisten perheyritysten anatomia -tutkimus murtaa käsityksiä suomalaisesta yrityskentästä: perheyritykset ovat yksityissektorin merkittäviä työllistäjiä ja pitävät yllä erityisesti maakunnissa paikallista elinvoimaa. Perheyritykset investoivat myös enemmän kuin muut yritykset. Yli 50 hengen perheyritykset kasvavat ja kansainvälistyvät nopeammin kuin vastaavan kokoluokan muut yritykset.
