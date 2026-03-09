KUTSU medialle – Magdalena Abakanowicz: Rajojen ylittäjä
24.4.2026 10:47:01 EEST | HAM Helsingin taidemuseo | Tiedote
Median edustajat ovat tervetulleita HAMissa avautuvan Magdalena Abakanowicz: Rajojen ylittäjä -näyttelyn mediatilaisuuteen tiistaina 5.5. klo 10.
HAM Helsingin taidemuseo avaa Puolan tunnetuimpiin taiteilijoihin kuuluvan Magdalena Abakanowiczin ensimmäisen yksityisnäyttelyn Suomessa. HAMin suuret kaarihallit täyttyvät taiteilijan ikonisilla tekstiiliveistoksilla Abakaneilla sekä vaikuttavilla juuttiveistossarjoilla. Magdalena Abakanowicz: Rajojen ylittäjä -näyttely on esillä 6.5.–30.8.2026.
Mediatilaisuus ja mahdollisuus näyttelyyn tutustumiseen
Aika: Tiistai 5.5. klo 10
Paikka: HAM Helsingin taidemuseo, Eteläinen Rautatiekatu 8
Ilmoittautumiset: Maanantaihin 4.5. klo 12 mennessä: stina.virkamaki@hamhelsinki.fi
Tilaisuudessa puhuvat HAMin museonjohtaja Arja Miller, näyttelypäällikkö Kati Kivinen, kuraattori Satu Metsola sekä tämän näyttelyn kuraattori, Sopotin taidemuseon johtaja Eulalia Domanowska. Tilaisuuden kielet ovat suomi ja englanti.
Näyttely toteutetaan yhteistyössä Marta Magdalena Abakanowicz Kosmowska ja Jan Kosmowski -säätiön sekä Adam Mickiewicz -instituutin kanssa. Näyttelyä tukee Puolan kulttuuri- ja kansallisperintöministeriö.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Stina VirkamäkiMarkkinointiviestinnän koordinaattoriPuh:+358 40 485 6796stina.virkamaki@hamhelsinki.fi
Anna VihantaMarkkinointiviestinnän asiantuntijaPuh:+358 40 509 3408anna.vihanta@hamhelsinki.fi
Kuvat
Linkit
HAM Helsingin taidemuseo hoitaa, kartuttaa ja kuratoi helsinkiläisten omasta taidekokoelmaa, johon kuuluu yli 10 000 teosta, mukaan lukien kaupungin julkiset taideteokset. Tennispalatsiin keskittyvissä kotimaisissa ja kansainvälisissä näyttelyissään HAM tuo esille modernia taidetta ja nykytaidetta. HAM vastaa myös nykytaidetapahtuma Helsinki Biennaalin kuratoinnista ja tuotannosta. Vuoden 2023 alusta HAM on toiminut Helsingin kaupunkikonserniin kuuluvana säätiönä.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme