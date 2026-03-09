KUTSU medialle – Magdalena Abakanowicz: Rajojen ylittäjä

24.4.2026 10:47:01 EEST | HAM Helsingin taidemuseo | Tiedote

Median edustajat ovat tervetulleita HAMissa avautuvan Magdalena Abakanowicz: Rajojen ylittäjä -näyttelyn mediatilaisuuteen tiistaina 5.5. klo 10.

Magdalena Abakanowicz: Czerwona / Punainen sommitelma, 1967 (yksityiskohta). Kuva: Piotr Ligier / Marta Magdalena Abakanowicz Kosmowska ja Jan Kosmowski -säätiö
Magdalena Abakanowicz: Czerwona / Punainen sommitelma, 1967 (yksityiskohta). Kuva: Piotr Ligier / Marta Magdalena Abakanowicz Kosmowska ja Jan Kosmowski -säätiö

HAM Helsingin taidemuseo avaa Puolan tunnetuimpiin taiteilijoihin kuuluvan Magdalena Abakanowiczin ensimmäisen yksityisnäyttelyn Suomessa. HAMin suuret kaarihallit täyttyvät taiteilijan ikonisilla tekstiiliveistoksilla Abakaneilla sekä vaikuttavilla juuttiveistossarjoilla. Magdalena Abakanowicz: Rajojen ylittäjä -näyttely on esillä 6.5.–30.8.2026.

Mediatilaisuus ja mahdollisuus näyttelyyn tutustumiseen

Aika: Tiistai 5.5. klo 10
Paikka: HAM Helsingin taidemuseo, Eteläinen Rautatiekatu 8
Ilmoittautumiset: Maanantaihin 4.5. klo 12 mennessä: stina.virkamaki@hamhelsinki.fi

Tilaisuudessa puhuvat HAMin museonjohtaja Arja Miller, näyttelypäällikkö Kati Kivinen, kuraattori Satu Metsola sekä tämän näyttelyn kuraattori, Sopotin taidemuseon johtaja Eulalia Domanowska. Tilaisuuden kielet ovat suomi ja englanti.

Näyttely toteutetaan yhteistyössä Marta Magdalena Abakanowicz Kosmowska ja Jan Kosmowski -säätiön sekä Adam Mickiewicz -instituutin kanssa. Näyttelyä tukee Puolan kulttuuri- ja kansallisperintöministeriö.

Magdalena Abakanowicz: Czerwona / Punainen sommitelma, 1967 (yksityiskohta). Kuva: Piotr Ligier / Marta Magdalena Abakanowicz Kosmowska ja Jan Kosmowski -säätiö
Magdalena Abakanowicz: Czerwona / Punainen sommitelma, 1967 (yksityiskohta). Kuva: Piotr Ligier / Marta Magdalena Abakanowicz Kosmowska ja Jan Kosmowski -säätiö
HAM Helsingin taidemuseo hoitaa, kartuttaa ja kuratoi helsinkiläisten omasta taidekokoelmaa, johon kuuluu yli 10 000 teosta, mukaan lukien kaupungin julkiset taideteokset. Tennispalatsiin keskittyvissä kotimaisissa ja kansainvälisissä näyttelyissään HAM tuo esille modernia taidetta ja nykytaidetta. HAM vastaa myös nykytaidetapahtuma Helsinki Biennaalin kuratoinnista ja tuotannosta. Vuoden 2023 alusta HAM on toiminut Helsingin kaupunkikonserniin kuuluvana säätiönä.

