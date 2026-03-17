Janne Kataja kohtaa uudessa podcastissaan ihmeellisiä asioita kokeneita ihmisiä
15.4.2026 06:40:00 EEST | Podme | Tiedote
Uusi Ihme ja kumma -podcast alkaa Podme-palvelussa keskiviikkona 15.4. Avausjaksossa sarjan juontaja Janne Kataja tapaa henkilön, joka kertoo joutuneensa ufojen sieppaamaksi.
Podcast- ja äänikirjapalvelu Podmen kevät täyttyy mielenkiintoisista, ihmeellisistä ja kummallisista tarinoista, kun Janne Katajan vetämä uusi podcast alkaa palvelussa keskiviikkona 15. huhtikuuta.
Viihteen monitaiturina tunnetun Katajan luotsaama Ihme ja kumma on podcast tarinoista, jotka ovat kokijalleen totta. Keskiviikkoisin julkaistava podcast kertoo tavallisten ihmisten epätavallisista tarinoista ja selittämättömistä kokemuksista.
– Olemme kohdanneet kuluneen vuoden aikana monia mielenkiintoisia henkilöitä, jotka ovat kokeneet elämässään jotain todella ihmeellistä ja hämmästyttävää, kummallista ja kiehtovaa. Nyt he kertovat tarinansa meille omin sanoin tässä podcastissa, kertoo Janne Kataja.
Viihteen monitaiturina tunnettu Kataja lupaa jaksojen sisältävän uskomattoman hienoja, vaikuttavia kohtaamisia, kun erilaisissa elämäntilanteissa olevat henkilöt kertovat kokemuksistaan.
– Tulemme kuulemaan, kuinka avaruusolennot ovat kaapanneet ihmisen maasta, kuoleman rajakokemuksista, ruumiista irtaantumisista, kohtaamisista henkimaailman olentojen ja kummitusten kanssa sekä monia muita mielenkiintoisia tarinoita, joista emme voi tietää tällä tietoisuuden tasolla, voivatko ne olla totta. Mutta mieluummin uskon niihin kuin olen uskomatta, linjaa Kataja.
Podcastin keskiössä ovat Katajan tapaamat ihmiset tunteineen ja kokemuksineen, kertoo sarjan tuottaja Kim Wirtanen.
– Ihme ja kumma on äänisuunnittelultaan sekoitus gonzoa ja perinteistä podcast-tekemistä. Gonzoa siinä mielessä, että annamme tilaa haastateltaville, emmekä esimerkiksi leikkaa ajatustaukoja lyhyemmäksi tai tee suuria sisällöllisiä muokkauksia haastatteluihin, kertoo Wirtanen.
– Lisäksi kokemuksia siivittämään on lisätty ambienssiääniä, jotka korostavat haastateltavien tunne-elämyksiä käyttäen akustisia soittimia. Etenkin puhallinsoittimet, piano ja jouset maalailevat tuntemuksia, oli kyse kolmannen asteen yhteydestä, tai esimerkiksi ayahuasca-aineen nauttimisen jälkeisestä ruumiista irtautumis -kokemuksesta. Äänimaailma tukee kerrottuja tarinoita, sortumatta yliluonnollisia ilmiöitä käsittelevien dokumenttien helmasyntiin: ylidramaattisuuteen ja syntetisoituihin soittimiin.
Podcastin avausjaksossa Kataja tapaa Samin, joka kertoo joutuneensa ufojen sieppaamaksi. Ollessaan siepattuna toisella planeetalla Sami sai kuulla olioilta olevansa olevansa kotoisin aivan muualta kuin Maasta. Jakson voi kuunnella nyt Podmessa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Christos ZavrosCommunications and Marketing Manager Finlandchristos.zavros@podme.com
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Podme on vuonna 2017 perustettu podcast- ja äänikirjapalvelu, jonka kautta käyttäjät voivat kuunnella premium-podcasteja ja äänikirjoja kuukausimaksulla ilman mainoksia. Lisäksi palvelun kautta voi kuunnella myös ilmaisia, vapaassa jakelussa olevia podcasteja. Podme toimii tällä hetkellä myös Ruotsissa ja Norjassa. Palvelu on saatavilla iOS- ja Android -sovelluksina.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme