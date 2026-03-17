Janne Kataja kohtaa uudessa podcastissaan ihmeellisiä asioita kokeneita ihmisiä

Podcast- ja äänikirjapalvelu Podmen kevät täyttyy mielenkiintoisista, ihmeellisistä ja kummallisista tarinoista, kun Janne Katajan vetämä uusi podcast alkaa palvelussa keskiviikkona 15. huhtikuuta.



Viihteen monitaiturina tunnetun Katajan luotsaama Ihme ja kumma on podcast tarinoista, jotka ovat kokijalleen totta. Keskiviikkoisin julkaistava podcast kertoo tavallisten ihmisten epätavallisista tarinoista ja selittämättömistä kokemuksista.

– Olemme kohdanneet kuluneen vuoden aikana monia mielenkiintoisia henkilöitä, jotka ovat kokeneet elämässään jotain todella ihmeellistä ja hämmästyttävää, kummallista ja kiehtovaa. Nyt he kertovat tarinansa meille omin sanoin tässä podcastissa, kertoo Janne Kataja.

Viihteen monitaiturina tunnettu Kataja lupaa jaksojen sisältävän uskomattoman hienoja, vaikuttavia kohtaamisia, kun erilaisissa elämäntilanteissa olevat henkilöt kertovat kokemuksistaan.

– Tulemme kuulemaan, kuinka avaruusolennot ovat kaapanneet ihmisen maasta, kuoleman rajakokemuksista, ruumiista irtaantumisista, kohtaamisista henkimaailman olentojen ja kummitusten kanssa sekä monia muita mielenkiintoisia tarinoita, joista emme voi tietää tällä tietoisuuden tasolla, voivatko ne olla totta. Mutta mieluummin uskon niihin kuin olen uskomatta, linjaa Kataja.

Podcastin keskiössä ovat Katajan tapaamat ihmiset tunteineen ja kokemuksineen, kertoo sarjan tuottaja Kim Wirtanen.

– Ihme ja kumma on äänisuunnittelultaan sekoitus gonzoa ja perinteistä podcast-tekemistä. Gonzoa siinä mielessä, että annamme tilaa haastateltaville, emmekä esimerkiksi leikkaa ajatustaukoja lyhyemmäksi tai tee suuria sisällöllisiä muokkauksia haastatteluihin, kertoo Wirtanen.

– Lisäksi kokemuksia siivittämään on lisätty ambienssiääniä, jotka korostavat haastateltavien tunne-elämyksiä käyttäen akustisia soittimia. Etenkin puhallinsoittimet, piano ja jouset maalailevat tuntemuksia, oli kyse kolmannen asteen yhteydestä, tai esimerkiksi ayahuasca-aineen nauttimisen jälkeisestä ruumiista irtautumis -kokemuksesta. Äänimaailma tukee kerrottuja tarinoita, sortumatta yliluonnollisia ilmiöitä käsittelevien dokumenttien helmasyntiin: ylidramaattisuuteen ja syntetisoituihin soittimiin.

Podcastin avausjaksossa Kataja tapaa Samin, joka kertoo joutuneensa ufojen sieppaamaksi. Ollessaan siepattuna toisella planeetalla Sami sai kuulla olioilta olevansa olevansa kotoisin aivan muualta kuin Maasta. Jakson voi kuunnella nyt Podmessa.