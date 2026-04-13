Varha siirtyy digipostiin vaiheittain vuoden 2027 loppuun mennessä
14.4.2026 15:40:52 EEST | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote
Varsinais-Suomen hyvinvointialue siirtyy vaiheittain digitaaliseen viranomaisviestintään vuosien 2026–2027 aikana. Pääasialliset digipostikanavat tulevat olemaan Varha-sovellus ja Suomi.fi-viestit. Ensimmäisessä vaiheessa digipostiin siirtyy osa Varhan hallintopäätöksistä.
Muutos perustuu lainsäädäntöön, joka tulee voimaan 14. huhtikuuta. Jatkossa kansalaisen kirjautuessa jonkin viranomaisen sähköiseen asiointiin, hänelle luodaan sähköinen postilaatikko Suomi.fi-viesteihin. Muutos koskee täysi-ikäisiä, jotka asioivat sähköisesti. Ne Varhan asiakkaat, jotka eivät asioi digitaalisesti (ml. alaikäiset ja edunvalvonnassa olevat) saavat jatkossakin paperikirjeet normaalisti.
Hyvinvointialueen tavoitteena on hallittu ja vaiheittainen siirtymä digipostiin, jossa huomioidaan sekä asiakkaiden että henkilöstön tarpeet.
– Etenemme vaiheittain ja järkevästi asiakkaiden ja henkilöstön näkökulmasta. Pääasiallinen viestikanava tulee olemaan Varha-sovellus, mutta tieto viestistä tulee myös Suomi.fi-viestillä. Näin viestit ovat aina tallessa digitaalisessa muodossa ja niihin on helppo palata milloin tahansa, sanoo johtava asiantuntija Rita Arjonen.
Varhan digitaaliset viestikanavat tulevat olemaan:
- Varha-sovellus, joka on hyvinvointialueen oma digitaalinen asiointipalvelu. Varha-sovellus toimii sekä puhelimeen ladattavana sovelluksena että tietokoneella osoitteessa digi.varha.fi. Sovelluksessa voi asioida Varha-sovelluksessa toisen henkilön puolesta, jos sinut on tähän valtuutettu. Valtuutus puolesta asiointiin annetaan Suomi.fi-palvelussa.
- Suomi.fi-viestit, joka on valtakunnallinen viranomaispostipalvelu.
Toukokuun alussa Suomi.fi-viesteihin tulee siirtymään osa Varhan hallintopäätöksistä, joita ovat esimerkiksi oikaisuvaatimukset ja vahingonkorvauspäätökset. Muita viestityyppejä siirretään digitaalisiin kanaviin vaiheittain syksystä 2026 eteenpäin.
Lue lisää: varha.fi/digiposti
Taustaa Suomi.fi-viestin käyttöönotosta: Suomi.fi-viestit – sähköinen postilaatikkosi
Ota Varhan e-laskut käyttöösi
Varhan laskut voi vastaanottaa e-laskuna suoraan verkkopankkiin. E-lasku on helppo, turvallinen ja ympäristöystävällinen tapa maksaa laskut ajallaan.
– Tavoitteemme on saada e-laskujen käyttö kasvamaan, sillä sen avulla asiakkaamme voivat hoitaa laskut helposti yhdessä paikassa, vähentää paperipostia ja laskut tulevat maksettuakin ajallaan, Arjonen kertoo.
Lue lisää: varha.fi/elasku
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Rita ArjonenJohtava asiantuntijaVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:040 486 7614rita.arjonen@varha.fi
Linkit
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha
Varhan aluehallituksen 13.4.2026 kokouksen tarkastamaton pöytäkirja13.4.2026 15:25:38 EEST | Tiedote
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) tänään kokoontuneen aluehallituksen kokouksen tarkastamaton pöytäkirja julkaistaan tämän tiedotteen liitteenä.
Ändringar föreslås i Varhas priser fr.o.m. 1.5.202613.4.2026 15:15:43 EEST | Pressmeddelande
Välfärdsområdesstyrelsen för Egentliga Finlands välfärdsområde beslutade vid sitt sammanträde 13.4 att föreslå välfärdsområdesfullmäktige att det görs några korrigeringar och kompletteringar i de kundavgifter inom social- och hälsovården som godkändes 3.12.2025.
Varhan hintoihin esitetään muutoksia 1.5. alkaen13.4.2026 15:15:43 EEST | Tiedote
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluehallitus päätti 13.4. kokouksessaan esittää aluevaltuustolle, että 3.12.2025 hyväksyttyihin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin tehtäisiin muutamia korjauksia ja täydennyksiä.
Pilotprojekt med larmberedskap dygnet runt inleds vid Artukais brandstation – tillgängligheten förbättras i västra Åboområdet10.4.2026 13:31:20 EEST | Pressmeddelande
Egentliga Finlands räddningsverk återinför larmberedskap dygnet runt vid Artukais brandstation med en ny spetsenhet från och med den 13 april 2026.
Artukaisten pelastusasemalla käynnistyy 24/7-hälytysvalmiuden pilotointi – tavoitettavuus paranee Länsi-Turun alueella10.4.2026 13:31:20 EEST | Tiedote
Varsinais-Suomen pelastuslaitos käynnistää uudelleen 24/7-hälytysvalmiuden Artukaisten pelastusasemalla yhden uuden kärkiyksikön voimin 13.4.2026.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme