Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha

Varha siirtyy digipostiin vaiheittain vuoden 2027 loppuun mennessä

14.4.2026 15:40:52 EEST | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote

Varsinais-Suomen hyvinvointialue siirtyy vaiheittain digitaaliseen viranomaisviestintään vuosien 2026–2027 aikana. Pääasialliset digipostikanavat tulevat olemaan Varha-sovellus ja Suomi.fi-viestit. Ensimmäisessä vaiheessa digipostiin siirtyy osa Varhan hallintopäätöksistä.

Muutos perustuu lainsäädäntöön, joka tulee voimaan 14. huhtikuuta. Jatkossa kansalaisen kirjautuessa jonkin viranomaisen sähköiseen asiointiin, hänelle luodaan sähköinen postilaatikko Suomi.fi-viesteihin. Muutos koskee täysi-ikäisiä, jotka asioivat sähköisesti. Ne Varhan asiakkaat, jotka eivät asioi digitaalisesti (ml. alaikäiset ja edunvalvonnassa olevat) saavat jatkossakin paperikirjeet normaalisti. 

Hyvinvointialueen tavoitteena on hallittu ja vaiheittainen siirtymä digipostiin, jossa huomioidaan sekä asiakkaiden että henkilöstön tarpeet.  

– Etenemme vaiheittain ja järkevästi asiakkaiden ja henkilöstön näkökulmasta. Pääasiallinen viestikanava tulee olemaan Varha-sovellus, mutta tieto viestistä tulee myös Suomi.fi-viestillä. Näin viestit ovat aina tallessa digitaalisessa muodossa ja niihin on helppo palata milloin tahansa, sanoo johtava asiantuntija Rita Arjonen

Varhan digitaaliset viestikanavat tulevat olemaan: 

  • Varha-sovellus, joka on hyvinvointialueen oma digitaalinen asiointipalvelu. Varha-sovellus toimii sekä puhelimeen ladattavana sovelluksena että tietokoneella osoitteessa digi.varha.fi. Sovelluksessa voi asioida Varha-sovelluksessa toisen henkilön puolesta, jos sinut on tähän valtuutettu. Valtuutus puolesta asiointiin annetaan Suomi.fi-palvelussa. 
  • Suomi.fi-viestit, joka on valtakunnallinen viranomaispostipalvelu.

Toukokuun alussa Suomi.fi-viesteihin tulee siirtymään osa Varhan hallintopäätöksistä, joita ovat esimerkiksi oikaisuvaatimukset ja vahingonkorvauspäätökset. Muita viestityyppejä siirretään digitaalisiin kanaviin vaiheittain syksystä 2026 eteenpäin. 

Ota Varhan e-laskut käyttöösi 

Varhan laskut voi vastaanottaa e-laskuna suoraan verkkopankkiin. E-lasku on helppo, turvallinen ja ympäristöystävällinen tapa maksaa laskut ajallaan. 

– Tavoitteemme on saada e-laskujen käyttö kasvamaan, sillä sen avulla asiakkaamme voivat hoitaa laskut helposti yhdessä paikassa, vähentää paperipostia ja laskut tulevat maksettuakin ajallaan, Arjonen kertoo. 

Varsinais-Suomen hyvinvointialue

"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut.

