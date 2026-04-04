Suomalainen Lotta Wulff loistaa Midland Universityn riveissä NAIA-lippupallossa

Ensimmäistä kautta Yhdysvalloissa opiskeleva Lotta Wulff on pelannut aloittavana pelinrakentajana kaikissa Midland Univeristyn otteluissa ja osoittanut valmennukselle välittömästi kypsyyttä joukkueen vaativimmalla pelipaikalla. Yliopistosarjat pelataan NAIA:ssa lippupallon 7vs7-formaatilla, ja Wulffin mukaan hänelle on ollut paljon hyötyä kokemuksesta amerikkalaisen jalkapallon 11vs11-pelikirjoista. Olympialaisissa lippupalloa pelataan Euroopasta tutummalla 5vs5-pelimuodolla.

-Meidän valmentajilla on pitkä tausta jenkkifutiksesta ja kun mulla on oma tausta amerikkalaisesta jalkapallosta, niin mä ymmärrän heidän pelisysteemin hyvin ja olen päässyt hyvin pelivauhtiin mukaan ja ymmärtänyt 7vs7 pelimaailman, vaikka se on tosi erilaista kuin se, mitä Suomessa pelataan. Eniten mulla on täällä kehittynyt liikkuvuus ja pelinlukukokemus. Peli on täällä nopeampaa ja kenttä on suurempi.

Midland Warriors on pelannut erinomaisen kauden 2026 ja sijoittuu toiseksi omassa KCAC-konferenssissa. Joukkue on voittanut kahdeksan kymmenestä konferenssiottelustaan ja sen kokonaisottelusaldo on 11–5. Warriors päätti kautensa viiden ottelun voittoputkeen ennen ratkaisupelien käynnistymistä.

KCAC eli Kansas Collegiate Athletic Conference on yksi vahvimmista naisten lippupallokonferensseista koko NAIA:ssa. Midland University on tuoreimpien arvioiden mukaan noteerattu valtakunnallisesti sijalle 14. NAIA:n IFFA-valmentajapollissa, jossa joukkueiden ranking äänestetään kaikkiaan 35 lippupalloa pelaavan yliopiston menestysten perusteella.

Valinta viikon hyökkäyspelaajaksi

Huhtikuun ensimmäisellä viikolla Wulffin hienot otteet kiinnittivät konferenssin palkintoraadin huomion. Hän heitti kahdessa tärkeässä kotipelissä 434 jaardia sekä viisi touchdownia ja palkittiin KCAC-konferenssin viikon hyökkäyspelaajana. Seuraavana viikonloppuna 11. huhtikuuta Wulff jatkoi vahvoja otteitaan heittämällä kahdessa ottelussa yhteensä 443 jaardia ja peräti yhdeksän touchdownia. Nämä suoritukset auttoivat Midlandin nousemaan konferenssinsa kakkosjoukkueeksi ja varmistamaan hyvät asemat huhtikuun lopun lopputurnaukseen.

Midland Warriors lähtee erinomaisista asetelmista 24.–25. huhtikuuta pelattavaan KCAC-konferenssin mestaruusturnaukseen, jota isännöi kärkijoukkue Ottawa. KCAC-turnauksen voittaja etenee suoraan NAIA Invitational -lopputurnaukseen, johon osallistuu maan kahdeksan parasta joukkuetta. Mestaruusturnaukseen etenee neljän konferenssinsa voittanutta joukkuetta sekä neljä muuta rankingiltaan parasta yliopistoa. Turnaus pelataan 6.–9. toukokuuta Floridan IMG Academyn kentillä.

NCAA:n full ride-stipendit puhuttaa, ammattilaisuus kiinnostaa

Lotta Wulff on ensimmäinen suomalainen pelaaja, joka on saanut lippupallostipendin yhdysvaltalaiseen yliopistoon. Laji on tällä hetkellä vahvassa kasvussa naisten yliopistourheilussa. Useat NCAA:n korkeimman tason (Division I) koulut suunnittelevat lippupallon ottamista ohjelmaansa lähivuosina.

Wulffin mukaan NCAA-koulut ja niiden tarjoamat täydet stipendit (full ride) ovat iso puheenaihe lippupalloilijoiden keskuudessa – jopa suurempi kuin tulevat Los Angelesin olympialaiset 2028 tai NFL:n julkaisema mahdollinen ammattilaisliiga.

Tällä hetkellä NAIA-tasolla koulut eivät voi tarjota pelaajille täysiä stipendejä, vaan opiskelijoiden täytyy osallistua kymmenien tuhansien dollarien opiskelukustannuksiin omalla osuudellaan. Tyypillisesti stipendin saanut opiskelija voi saada urheilustipendin perusteella katettua puolet kustannuksistaan ja lisästipendejä voi saavuttaa akateemisin ansioin.

NCAA-koulujen nousua mukaan yliopistolippupalloon puhuttaa paljon urhelijoiden parissa, mutta Wulff myöntää, että toki mahdollinen ammattilaisuuskin kiinnostaa:

-Totta kai, jos pääsisi pelaamaan lippupalloa ammatikseen, niin olisihan se aika siistiä. Ja kyllä se on yhtenä tavoitteena 4–5 vuoden päästä, jos siihen pääsisi, mutta juuri nyt täällä on puheenaiheena NCAA-koulujen mukaantulo lippupalloon. Pro-liigasta ei ole vielä kovin paljoa tietoa olemassa.

Olympiaprojektin Marno kannustaa lisää pelaajia yliopistokentille Yhdysvaltoihin

Suomen lippupallon olympiaprojektin ohjausryhmässä toimiva Juuso Marno toivoo, että lippupallon parissa Suomessa urheilevat nuoret naiset näkevät uudet tarjolla olevat mahdollisuudet opiskeluun Yhdysvalloissa. Polku yliopistoihin voi aueta vaihto-oppilas vuoden perusteella, kuten esimerkiksi suomalaiselle Unna Törmäselle on tapahtumassa. Hämeenlinnasta kotoisin oleva Suomen nuorten lippupallomaajoukkueen EM-pronssimitalisti on saanut ensimmäisen vaihto-oppilasvuotensa aikana stipenditarjoukset jo kahdeksalta korkeakoululta.

Marnolla on oma lehmä ojassa kannustaessaan naisia yliopistopeleihin. Suomen olympialaisiin tähtäävässä maajoukkueessa on tilaus lippupalloa kovissa sarjoissa pelanneille urheilijoille.

-Näen ensiarvoisen tärkeänä, että pelaajat lähtevät hakemaan kokemusta high school- ja yliopistokentiltä. Jos vertaa esim. koripalloon, niin ei suomalainen koripallo olisi voinut edetä siihen missä se on nyt ilman yliopistopelaaja ja NBA-pelaajia. Näen sen flägissä ihan samalla lailla. Kyllä meidän pitää päästä sinne missä harjoitellaan ja pelataan paljon enemmän kuin mitä Euroopassa sarjoissa harjoitellaan tai pelataan

-Yhdysvaltojen ylipistosarjat ja joukkueet ovat lähes ainoa paikka, jossa lippupalloa voi lähes ammattimaisesti harjoitella. Kyllä siihen ympäristöön pitää saada lisää pelaajia.

Suomalaiset eivät ole ainoita, jotka ovat asian oivaltaneet. Wulffin mukaan samassa konferenssissa hänen kanssaan pelaa mm. Japanin maajoukkueen pelinrakentaja, sekä muutamaa muu kansainvälinen urheilija.

Poikkeuksellinen aikaikkuna

Naisten lippupallossa avautuu poikkeuksellinen aikaikkuna yliopistostipendeihin lähivuosina. Uudet NCAA-koulut ryhtyvät kokoamaan joukkueitaan nollasta ja tarvitsevat lahjakkaita pelaajia nopeasti rostereihinsa.

Yhdysvalloissa yliopistostipendit eivät ole nuorille urheilijoille itsestäänselvyys. Esimerkiksi amerikkalaista jalkapalloa pelaavista high school -opintonsa vuosittain päättävistä lähes 300 000 nuoresta vain noin 2 prosenttia saa yliopistoon minkäänlaista urheilustipendiä.