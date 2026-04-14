Aluehallitus hyväksyi pelastustoiminnan organisaatiouudistuksen etenemisen
14.4.2026 15:27:26 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 14.4.2026 puheenjohtaja Mirja Vehkaperän johdolla. Aluehallitus hyväksyi pelastustoiminnan uuden organisaation mukaiset virat ja erityisasumisen kerrostalohankkeen Muhoksella.
Pelastustoiminnan palvelualueen organisaatiouudistus etenee
Pelastustoimen toimialueella, pelastustoiminnan palvelualueella, on suunniteltu organisaatiouudistusta. Uudistuksen tavoitteena on vahvistaa lähiesihenkilötyötä ja lisätä asiantuntijaresurssia. Lisäksi tarkoituksena on vastata entistä paremmin pelastustoimen toiminnallisiin ja palvelutuotannon tarpeisiin.
Uudistukseen liittyvät yhteistoimintaneuvottelut on käyty 18.2.–9.4.2026 välisenä aikana. Yhteistoimintaneuvottelujen tavoitteiden mukaisesti neuvottelujen lopputulos ei vähennä pelastustoimen henkilötyövuosia. Uusi organisaatio aloittaa toimintansa 1.9.2026, johon mennessä henkilöstömuutokset tehdään.
Aluehallitus hyväksyi esityksen, jonka mukaisesti pelastustoiminnasta lakkautetaan 15 virkaa ja perustetaan 15 virkaa.
Erityisasumisen kerrostalohanke alkaa Muhoksella
Aluehallitus hyväksyi Pohteen sitoutumisen Muhoksen erityisasumisen asuinkerrostalohankkeeseen. Hanke toteutetaan yhteistyössä Muhoksen kunnan kanssa. Se sijoittuu Kirkonkylän taajamaan Asematie 16:een. Arvioitu valmistumisaika on elokuussa 2027.
Rakennukseen tulee erityisryhmien asuntoja ja tavallisia vuokra-asuntoja. Pohde vuokraa 15 erityisryhmien asuntoa ja palvelutuotannon tilat 25 vuoden ajaksi. Pohde tekee vuokrasopimukset vuokraamiensa asuntojen osalta ja perii asuntojen vuokrakustannukset vuokralaisilta. Valtion myöntämä avustus alentaa vuokratasoa.
Muut kokousasiat
Aluehallitus sai tiedoksi seuraavien tytäryhtiöiden raportit:
- Esko Systems Oy, toimitusjohtaja Kaisa-Liisa Harjapää
- Tervia-konserni, toimitusjohtaja Erja Jaatinen
- Docta Oy, toimitusjohtaja Erja Jaatinen
Lisäksi aluehallitus käsitteli muun muassa seuraavia asioita ja hyväksyi ne esityslistan mukaisesti:
- Sisäisen valvonnan raportit vuodelta 2025
- Perusparannushankkeiden ja kunnossapidon sähkö- ja teleasennustyöt
- Avannetarvikkeiden hankinta
- Ikä- ja omaishoitokeskuksen palvelualueelle sijoittuvien toimien päättäminen ja virkojen perustaminen
- Ehdotukset itsenäisyyspäivän kunniamerkeistä
- Aluevaltuuston 16.2.2026 päätösten toimeenpano
Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla
Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 21.4.2026.
Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivuilta aluehallituksen sivulta.
Mirja VehkaperäAluehallituksen puheenjohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:050 512 1949mirja.vehkapera@pohde.fi
Kirsti Ylitalo-KatajistoSosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:044 703 4007kirsti.ylitalo-katajisto@pohde.fi
Jouko LuukkonenKonsernipalvelujen johtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:050 564 6947jouko.luukkonen@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.