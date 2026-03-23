Hankkijan Tampereen myymälä muuttaa Kolmenkulmaan syksyllä 2026
15.4.2026 09:00:00 EEST | Hankkija Oy | Tiedote
Hankkija Oy siirtää Tampereen myymälänsä uusiin tiloihin Nokian Kolmenkulmaan syksyllä 2026. Muuton myötä myymälän nimi muuttuu, ja jatkossa se palvelee nimellä Hankkija Pirkanmaan myymälä. Uusi sijainti tarjoaa nykyistä paremmin Hankkijan toimintoja tukevat piha- ja varastotilat sekä hyvät liikenneyhteydet eri asiakasryhmien palvelemiseksi.
Uusi toimipiste avataan Pirkanmaan Osuuskaupan omistamaan entiseen Kodin Terran kiinteistöön. Sopimus kattaa lähes 4 000 neliömetriä liiketilaa sekä toimintaan tarvittavat piha-alueet. Varsinaisen myymälän pinta-ala on noin 1 000 neliömetriä ja puutarhamyymälän noin 1 300 neliömetriä, ja se sijoittuu entiseen Terran puutarhamyymälään.
Muuton tavoitteena on varmistaa toiminnan pitkäjänteinen kehittäminen sekä luoda entistä paremmat edellytykset palvella niin maatalous- kuin kuluttaja-asiakkaita. Hankkija palvelee uudessa toimipisteessä maatalousasiakkaitaan jatkossakin kaikissa kone- ja tuotantopanosasioissa. Myymälän valikoimaan kuuluvat lisäksi puutarha-, vapaa-ajan- ja harraste-eläintuotteet.
Uudet tilat mahdollistavat sujuvamman toiminnan, nykyaikaiset varasto- ja pihatilat sekä selkeän asiakaskokonaisuuden. Sijainti Kolmenkulmassa tarjoaa helpon saavutettavuuden hyvien liikenneyhteyksien varrella.
Muutto uusiin tiloihin ajoittuu syksyyn 2026. Muuton aikana Hankkija pyrkii tarjoamaan palvelunsa mahdollisimman normaalisti, joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Tarkemmasta aikataulusta tiedotetaan kesän aikana Hankkijan verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa.
Syksyyn asti toimimme nykyisessä osoitteessa: Hankkija Tampereen myymälä, Nuutisarankatu 35, 33900 Tampere, puh. 010 768 3150. Olemme avoinna arkisin klo 8-18 ja la 9- 15.
Henri SarviHankkija Oy/myyntipäällikkö Länsi-SuomiPuh:010 768 3211henri.sarvi@hankkija.fi
Vesa TyykiläHankkija Oy/konemyyntipäällikköPuh:010 768 3519vesa.tyykila@hankkija.fi
Hankkija
Hankkija Oy on Suomen johtava maatalous- ja konekauppa. Hankkija on myös Suomen suurin teollisten eläinrehujen valmistaja. Hankkijalla on kolme rehutehdasta, siemenkeskus, 47 myymälää sekä alan laajin verkkokauppa.
Hankkija on lisäksi aktiivisen harrastajan kauppa, jonka myymälöissä on kattavat ja monipuoliset valikoimat puutarha-, hevos-, lemmikkieläin-, metsänhoito- ja metsästystuotteita. Hankkija-konserniin kuuluu myös logistiikkayhtiö Movere.
Hankkija kuuluu tanskalaiseen Danish Agro -ryhmään. Hankkijan palveluksessa työskentelee 1000 työntekijää ja Hankkija-konsernin liikevaihto vuonna 2025 oli 793 miljoonaa euroa. Hankkijan rehuteollisuus täyttää tänä vuonna 100 vuotta.
