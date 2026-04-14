SDP:n Eveliina Heinäluoma: Onko hallitus viimein heräämässä Ruususen unestaan?
14.4.2026 15:44:32 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
– On viitteitä siitä, että hallitus saattaa vihdoin sopia kehysriihessään korjausrakentamisen tukivälineestä. Tulostaululla on sellaiset massatyöttömyyden ja olemattoman talouskasvun lukemat, että hallituksen olisi korkea aika herätä Ruususen unestaan ja ryhtyä toimiin rakennusalan elvyttämiseksi, sanoo ympäristövaliokunnan jäsen, kansanedustaja Eveliina Heinäluoma (sd.).
Lehtitietojen mukaan yksi hallituksen kehysriihen kasvukeinoista voisi olla korjausrakentamisen vauhdittaminen korjausavustuksilla, jotka kannustaisivat taloyhtiöitä toteuttamaan odottavia korjaushankkeitaan.
– SDP on esittänyt kaikissa vaihtoehtobudjeteissaan korjausrakentamiseen määräaikaista tukivälinettä, joka tuo työtä ja valtiolle verotuloja. Yhdestä korjausrakentamiseen käytetystä eurosta lähes puolet palautuu veroina ja maksuina talouteen eli kyse on tähänkin taloustilanteeseen sopivasta investoinnista, ei menosta, Heinäluoma painottaa.
Kymmeniä tuhansia rakentajia on työttömänä tai lomautettuna ja työpaikkojen määrä on vähentynyt alan noustua konkurssitilastojen kärkeen. Alan merkitys työllisyyteen on valtava, kun joka viides työllisistä on saanut toimeentulonsa kiinteistö- ja rakentamisalalta tai siihen liittyvistä palveluista.
– Hallitus tulee jatkuvasti toimineen jälkijunassa. SDP on jo pitkään kehottanut hallitusta tarttumaan rakennusalan kriisiin tosissaan. Vuoden 2024 ensimmäisessä lisätalousarviossa hallitus lisäsi valtion asuntorahaston korkotukilainavaltuuksia ja antoi aso-rakentamiselle vuoden jatkoaikaa. Tämän vuoden alusta valtion asuntorahasto kuitenkin lakkautettiin ja uusia aso-päätöksiä ei enää tehdä, Heinäluoma toteaa.
– Hallitus havahtuu aina välillä muistamaan, että sen kauden umpisurkeat työllisyys- ja talouskasvulukemat eivät selity pelkästään maailman tilanteella, vaan hallitus on itse pahentanut tilannetta antamalla rakennusalan romahtaa, Heinäluoma muistuttaa.
Yhteyshenkilöt
Eveliina HeinäluomaKansanedustajaPuh:040 592 1807eveliina.heinaluoma@eduskunta.fi
