SDP:n Eveliina Heinäluoma: Onko hallitus viimein heräämässä Ruususen unestaan?

14.4.2026 15:44:32 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

Jaa

– On viitteitä siitä, että hallitus saattaa vihdoin sopia kehysriihessään korjausrakentamisen tukivälineestä. Tulostaululla on sellaiset massatyöttömyyden ja olemattoman talouskasvun lukemat, että hallituksen olisi korkea aika herätä Ruususen unestaan ja ryhtyä toimiin rakennusalan elvyttämiseksi, sanoo ympäristövaliokunnan jäsen, kansanedustaja Eveliina Heinäluoma (sd.).

Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
Lehtitietojen mukaan yksi hallituksen kehysriihen kasvukeinoista voisi olla korjausrakentamisen vauhdittaminen korjausavustuksilla, jotka kannustaisivat taloyhtiöitä toteuttamaan odottavia korjaushankkeitaan.

– SDP on esittänyt kaikissa vaihtoehtobudjeteissaan korjausrakentamiseen määräaikaista tukivälinettä, joka tuo työtä ja valtiolle verotuloja. Yhdestä korjausrakentamiseen käytetystä eurosta lähes puolet palautuu veroina ja maksuina talouteen eli kyse on tähänkin taloustilanteeseen sopivasta investoinnista, ei menosta, Heinäluoma painottaa.

Kymmeniä tuhansia rakentajia on työttömänä tai lomautettuna ja työpaikkojen määrä on vähentynyt alan noustua konkurssitilastojen kärkeen. Alan merkitys työllisyyteen on valtava, kun joka viides työllisistä on saanut toimeentulonsa kiinteistö- ja rakentamisalalta tai siihen liittyvistä palveluista.

– Hallitus tulee jatkuvasti toimineen jälkijunassa. SDP on jo pitkään kehottanut hallitusta tarttumaan rakennusalan kriisiin tosissaan. Vuoden 2024 ensimmäisessä lisätalousarviossa hallitus lisäsi valtion asuntorahaston korkotukilainavaltuuksia ja antoi aso-rakentamiselle vuoden jatkoaikaa. Tämän vuoden alusta valtion asuntorahasto kuitenkin lakkautettiin ja uusia aso-päätöksiä ei enää tehdä, Heinäluoma toteaa.

– Hallitus havahtuu aina välillä muistamaan, että sen kauden umpisurkeat työllisyys- ja talouskasvulukemat eivät selity pelkästään maailman tilanteella, vaan hallitus on itse pahentanut tilannetta antamalla rakennusalan romahtaa, Heinäluoma muistuttaa.

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
Lataa
Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
Lataa
Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
Lataa

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
