ProAgrian kasvutilannetiedotus käynnistyy: Kevätkylvöt ovat vähitellen alkamassa

ProAgria Keskusten Liitto käynnistää valtakunnallisen kasvutilannetiedotuksen vapun jälkeisellä viikolla, 7.5., ja seuraa touko–syyskuun aikana 2–3 viikon välein peltoviljelykasvien, perunan, vihannesten ja marjakasvien kasvutilannetta kylvöistä sadonkorjuuseen eri puolilla Suomea.

− Ensimmäiset kevätkylvöt päästään aloittamaan Etelä-Suomen suotuisimmilla alueilla aivan lähipäivinä, viimeistään viikon parin sisällä, ja täyteen vauhtiin ne pääsevät valtaosassa maatamme toukokuun puoliväliin mennessä, kertoo kasvintuotannon kehityspäällikkö Sari Peltonen ProAgriasta. Pohjois-Suomessa kevätkylvöille päästään tyypillisesti toukokuun viimeisillä viikoilla. Pelloilla on jo tehty syyskasvien ja nurmien täydennyslannoituksia sekä tasausmuokkauksia. Varhaisperunanistutukset käynnistyivät maaliskuun puolivälissä Varsinais-Suomen saaristossa ja ovat jatkuneet nyt huhtikuun puolella myös muualla Etelä-Suomessa. Samoin sipulia ja porkkanaa on jo saatu maahan Varsinais-Suomessa.

Talvi vaihtui kevääseen nopeasti maaliskuun puolivälin lämpöaallossa, ja lumet sulivat vauhdilla. Vähäisen lumipeitteen ja voimakkaan haihdunnan takia lumen sulamisvesiä ei juurikaan saatu turvaamaan pellon kosteustilannetta. Pohjavedet ovat myös osassa maatamme normaalia alempana. Riskinä onkin nyt peltojen liian nopea kuivuminen ja tärkeän kevätkosteuden menettäminen. Tämä tarkoittaa sitä, että kylvötyöt pitäisi tehdä ripeästi, jotta kevätkosteus saadaan hyödynnettyä ja tasainen siementen itäminen turvattua.

Syyskasvien kuntoa on seurattu jännityksellä, sillä talven pakkaset olivat kovia ja kasvustojen päällä ei kaikissa paikoin ollut riittävää lumipeitettä. Syyskasvit kylvetään nimensä mukaisesti syksyllä, elo–syyskuussa, jonka jälkeen ne talvehtivat ja aloittavat kasvunsa jo aikaisin keväällä.

−Tällä hetkellä näyttää siltä, että syysviljojen, kuten syysvehnän ja rukiin, talvehtiminen on onnistunut kovasta pakkastalvesta huolimatta, mutta syysöljykasvien, syysrypsin ja syysrapsin, talvehtimisessa on ollut vaihtelua ja paikoin kasvustot ovat tuhoutuneet täysin, kun taas toisaalla, joissa suojaavaa lumipeitettä on ollut riittävästi, kasvustot ovat hyvässä kunnossa ja lähteneet vihertymään, toteaa Peltonen.

Kasvukauden käynnistymistä ja kevätkylvöjä varjostavat Lähi-idän sodan takia nousseet ja todennäköisesti edelleen nousevat öljyn ja lannoitteiden hinnat jo nykyisten korkeiden tuotantopanoshintojen päälle. Hintojen nousuilla ei ole reaalisesti vaikutusta tämän kasvukauden lannoitteisiin, koska ne on hankittu jo aiemmin. Maatalousyrittäjät joutuvat kuitenkin nyt punnitsemaan tarkoin, miten tuotantopanosten käyttöä optimoidaan, mille kasveille ne kohdennetaan ja säästetäänkö osa lannoitteista ensi kasvukaudelle 2027.

Kasvutilannetiedotuksen aikataulu

ProAgrian kasvutilannetiedotus käynnistyy torstaina 7.5.2026. Seuraavat tiedotteet julkaistaan torstaisin 28.5., 11.6. ja poikkeuksellisesti keskiviikkona 24.6. Heinäkuussa pidetään tauko, jonka jälkeen julkaistaan tiedote elokuussa 20.8. ja viimeinen syyskuussa 24.9.

ProAgria Keskusten asiantuntijoiden antamien tietojen pohjalta laaditut katsaukset ovat luettavissa osoitteessa www.proagria.fi/ajankohtaista.

Lisätietoja

Lisätietoja antavat peltoviljelyn osalta Sari Peltonen, puh. 050 341 4406, sari.peltonen@proagria.fi

ja puutarhakasvien osalta Arto Vuollet, puh. 050 476 1180, arto.vuollet@slf.fi.



Lisätietoja maakunnallisesta tilanteesta paikallisilta ProAgria Keskuksilta.

ProAgria Etelä-Pohjanmaa

Juha-Matti Toppari, 043 8252 806, nurmet Sari Vallinhovi puh. 0400 764 217

ProAgria Etelä-Savo, Atso Mehto 050 468 0454, Ainomaria Räisänen 050 440 6524

ProAgria Etelä-Suomi

Etelä-Karjala, Anne Tolonen, 050 302 4670, Asko Laapas, erityisesti nurmiasiat, 040 721 9991

Kanta-Häme, Vesa Koivula 040 709 2450

Kymenlaakso, Mikko Kemppi 040 709 2489, Netta Leppäranta 040 537 3453

Pirkanmaa, Tuomas Granni 0400 859 399

Päijät-Häme, Raita Laaksonen 041 730 7059, Olli Suntiola 040 769 7009

Uusimaa, Marko Sairasalo 041 731 4230, Tiia Vilkman 050 599 9349

Erikoiskasvit, avomaan puutarhakasvit, Marja Kallela 040 513 3118

ProAgria Finska Hushållningssälsskapet (FHS), Nora Lindroos 040 565 7244, varahenkilö Peter Fritzén, 0400 688 507

ProAgria Itä-Suomi

Kainuu, Maarit Partanen 050 350 9252

Pohjois-Karjala ja Joensuun seutu Suvi Myller 0403012402, Pielisen alue Kati Ronkainen 040 301 2462, Päivi Turunen, puutarha, 040 301 2452

Pohjois-Savo, Roni Riekki 040 179 5001, Jukka Hiltunen 0400 209 707, Henriikka Niiro, puutarha 0400 375 584

ProAgria Keski-Pohjanmaa, Ville Myllylä 050 598 7228, varahenkilö Riikka Rinta-aho 040 523 4116

ProAgria Keski-Suomi, Lauri Lehtilä 040 587 3245, Hanna-Maria Laukkanen 043 826 9715, Jarkko Nurminen 043 826 9719, Eeva-Liisa Neuvonen 0400 747 289, puutarha Marjo Marttinen 0400 648 275

ProAgria Länsi-Suomi, Etelä-Satakunta Juho Moisio 0400 838924, Pohjois-Satakunta Elisa Kivioja 050 5412042, Varsinais-Suomi Jarmo Pirhonen 050 569 6885, nurmet Jarkko Storberg 0400 849 992, puutarha Marja Nevalainen 040 5919 489

ProAgria Nylands Svenska Lantbrukssällskap (NSL), Emil Hästbacka, 044 4314 212, varahenkilö Johan Holmström 050 464 3270

ProAgria Pohjois-Suomi

Pohjois-Pohjanmaa, nurmet ja luomu Olli Valtonen, 040 735 5519, nurmet Henna Lehtosaari-Vähäkuopus 041 730 8242, Anniina Säisä 043 826 6492, Marika Sohlo 043 8266 494

Lappi, Enni Ylitalo 050 465 9364, Heta Ylijääskö 050 468 7766

ProAgria Ålands Hushållningssällskap, Fredrik Svanberg 0457 345 7780, puutarha Pernilla Gabrielsson 0457 382 3070

ProAgria Österbottens Svenska Lantbrukssällskap (ÖSL), Jan-Erik Back, 050 4417 511, puutarha Kaisa Haga 050 911 5920