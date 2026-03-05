Nuorten työelämäajatuksista tilannekuva toukokuussa – yli 6000 nuorta vastaajaa
14.4.2026 16:05:15 EEST | Nuorten yrittäjyys ja talous NYT | Tiedote
Nuorten ajatuksia työelämästä, taloudesta ja yrittäjyydestä kartoittavan NYT Nuorten tulevaisuusraportin tuloksia julkaistaan torstaina 22.5.2026. Tämän vuoden kyselyyn saatiin viime vuosiin verrattuna poikkeuksellisen laaja vastaajamäärä: kyselyyn vastasi yli 6 400 nuorta eri puolilta Suomea.
Vuosittaisessa kyselyyn vastaajat ovat yläkoulujen 8.–9.-luokan oppilaita sekä toisen asteen opiskelijoita. Raportti tarjoaa ajankohtaista ja valtakunnallisesti merkittävää tietoa nuorten työelämäodotuksista sekä tulevaisuususkoon liittyvistä tekijöistä.
Mitkä alat nuoria kiinnostavat? Miten sukupuoli liittyy työelämäajatuksiin?
Vuoden 2026 tulokset tarjoavat uutta tietoa, millaisena nuoret näkevät tulevan työelämän, mitkä asiat vaikuttavat alan kiinnostavuuteen ja mitä syitä on nuorten sukupuolittuneiden alaharkintojen taustalla.
Tulevaisuusraportin tulokset julkaistaan 22.5. klo 10.00 webinaarissa, joka on kaikille avoin ja jossa aiheita puretaan paneelikeskustelijoiden kanssa. Tuloksista julkaistaan myös tiedote ja datakooste.
Webinaaria voi seurata osoitteesta: www.nuortennyt.fi/tulevaisuusraportti
Paneelissa ovat keskustelemassa Vuoden opo Eero Huotila, LähiTapiolan työhyvinvointipäällikkö Matti Räsänen sekä opiskelija ja NYT-lähettiläs Emilia Ståhl.
Kyselyn talousaiheiset tulokset julkaistaan elokuussa
Kyselyn toinen osa, jossa keskitytään nuorten talouteen liittyviin kokemuksiin ja asenteisiin, julkaistaan 28. elokuuta 2026. Tuolloin tarkastellaan, mistä nuoret kokevat oppivansa talouteen liittyviä tietoja ja taitoja, nuorten ajatuksia sijoittamisesta ja mitä koulujen talousopetukselta odotetaan.
Laaja yhteistyö ja asiantuntijatoteutus
NYT Nuorten tulevaisuusraportti on Nuorten yrittäjyys ja talous NYTin toteuttama laaja kyselytutkimus, jonka yhteistyökumppaneina toimivat LähiTapiola, Opetushallitus sekä Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. Aineistonkeruusta ja analyyseista vastaa Taloustutkimus. Vuoden 2026 kysely valmisteltiin yhteistyössä Helsingin yliopiston ja Åbo Akademin kanssa.
Lauri VaaraErityisasiantuntija, tutkimustieto, NYT Nuorten tulevaisuusraportti
Tutkimustieto nuorten asenteista ja odotuksista koskien työelämää, taloudenhallintaa ja yrittäjyyttä.
Kaisa HuikuriViestintäjohtaja
Nuorten yrittäjyys ja talous NYT on voittoa tavoittelematon järjestö, jonka tavoitteena on edistää lasten ja nuorten työelämä-, talous-, ja yrittäjyystaitoja. Tarjoamme erilaisia oppimiskokonaisuuksia ja -ympäristöjä esikoulusta 2.asteelle. Yrityskyliä meillä on yhteensä 14 paikkakunnalla. Opettajille ja opinto-ohjaajille järjestämme koulutuksia. Olemme myös osa kansainvälistä Junior Achievement -verkostoa, jolla on toimintaa yli 100 maassa. Nuorten NYT -järjestömme perustettiin kesäkuussa 2023, kun Nuori Yrittäjyys ry ja Talous ja nuoret TAT yhdistivät toimintansa.
Uskalla Yrittää 2026: Pirkanmaan alueelta yrittäjyyskilpailun finaaliin etenee kuusi nuorten harjoitusyritystä5.3.2026 18:38:28 EET | Tiedote
Nuorten yrittäjyys ja talous NYTin toteuttamassa Uskalla Yrittää -aluekilpailussa 5. maaliskuuta palkittiin Pirkanmaan kiinnostavimpia nuorten harjoitusyrityksiä (NYT-yrityksiä). Tampereella järjestettyyn tapahtumaan osallistui 97 yritystä ja noin 240 nuorta alueen eri oppilaitoksista. Kuuden yrityksen tie jatkuu kansalliseen Uskalla Yrittää -finaaliin huhtikuussa. Tapahtumassa jaettiin myös Pirkanmaan Vuoden yrittäjyyskasvatusopettajan tunnustus, jonka sai Juuso Linnusmäki Pikkolan koulusta Kangasalta.
Uskalla Yrittää 2026: Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alueelta finaaliin etenee kaksi nuorten harjoitusyritystä5.3.2026 16:11:13 EET | Tiedote
Nuorten yrittäjyys ja talous NYTin toteuttamassa Uskalla Yrittää -aluekilpailussa 5. maaliskuuta palkittiin Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan kiinnostavimpia nuorten harjoitusyrityksiä (NYT-yrityksiä). Seinäjoella järjestettyyn tapahtumaan osallistui 17 yritystä ja noin 40 nuorta alueen eri oppilaitoksista. Kahden yrityksen tie jatkuu Uskalla Yrittää -finaaliin huhtikuussa. Tapahtumassa jaettiin myös Etelä- ja Keski-Pohjanmaan Vuoden yrittäjyyskasvatusopettajan tunnustus, jonka sai Maria Jaakkola Seinäjoen yhteiskoulusta.
Tävlingen Våga vara företagsam för unga 2026: 12 företag från Nyland fortsätter till finalen4.3.2026 17:37:47 EET | Tiedote
Vid den regionala tävlingen Våga vara företagsam som ordnades av Ung företagsamhet och ekonomi NYT den 3 och den 4 mars belönades Nylands mest intressanta UF-företag. Sammanlagt 135 övningsföretag och närmare 340 unga från Nylands högklasser och andra stadier deltog i evenemangen i Esbo. Tolv företag gick vidare till den nationella finalen i april. Under andra stadiets evenemang delades även ut utmärkelsen Nylands lärare i företagsamhetsfostran, som tillföll Reetta Oksanen från Vuosaaren lukio.
Uskalla Yrittää 2026: Uudenmaan oppilaitoksista 12 nuorten harjoitusyritystä finaaliin4.3.2026 17:15:10 EET | Tiedote
Nuorten yrittäjyys ja talous NYTin toteuttamissa Uskalla Yrittää -aluekilpailuissa 3. ja 4. maaliskuuta palkittiin Uudenmaan yläkoulujen ja toisen asteen oppilaitosten kiinnostavimpia nuorten harjoitusyrityksiä (NYT-yrityksiä). Espoossa järjestettyihin tapahtumiin osallistui yhteensä 135 yritystä ja noin 340 nuorta. Kahdentoista yrityksen tie jatkuu kansalliseen Uskalla Yrittää -finaaliin huhtikuussa. Oppilaiden lisäksi palkittiin myös opettaja. Vuoden yrittäjyyskasvatusopettajan tunnustuksen sai Reetta Oksanen Vuosaaren lukiosta.
Uskalla Yrittää 2026: nuorten yrittäjyyskilpailun finaaliin etenee Kainuun alueelta kolme nuorten harjoitusyritystä26.2.2026 17:32:57 EET | Tiedote
Nuorten yrittäjyys ja talous NYTin toteuttamassa Uskalla Yrittää -aluekilpailussa 26. helmikuuta palkittiin Kainuun kiinnostavimpia nuorten harjoitusyrityksiä (NYT-yrityksiä). Kajaanissa järjestettyyn tapahtumaan osallistui 54 yritystä ja noin 120 nuorta alueen eri oppilaitoksista. Kolmen yrityksen tie jatkuu kansalliseen Uskalla Yrittää -finaaliin huhtikuussa. Tapahtumassa jaettiin myös Kainuun Vuoden yrittäjyyskasvatusopettajan tunnustus, jonka sai Sami Viinikainen Kajaanin Lyseosta.
