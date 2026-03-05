Nuorten työelämäajatuksista tilannekuva toukokuussa – yli 6000 nuorta vastaajaa

Vuosittaisessa kyselyyn vastaajat ovat yläkoulujen 8.–9.-luokan oppilaita sekä toisen asteen opiskelijoita. Raportti tarjoaa ajankohtaista ja valtakunnallisesti merkittävää tietoa nuorten työelämäodotuksista sekä tulevaisuususkoon liittyvistä tekijöistä.

Mitkä alat nuoria kiinnostavat? Miten sukupuoli liittyy työelämäajatuksiin?

Vuoden 2026 tulokset tarjoavat uutta tietoa, millaisena nuoret näkevät tulevan työelämän, mitkä asiat vaikuttavat alan kiinnostavuuteen ja mitä syitä on nuorten sukupuolittuneiden alaharkintojen taustalla.

Tulevaisuusraportin tulokset julkaistaan 22.5. klo 10.00 webinaarissa, joka on kaikille avoin ja jossa aiheita puretaan paneelikeskustelijoiden kanssa. Tuloksista julkaistaan myös tiedote ja datakooste.

Paneelissa ovat keskustelemassa Vuoden opo Eero Huotila, LähiTapiolan työhyvinvointipäällikkö Matti Räsänen sekä opiskelija ja NYT-lähettiläs Emilia Ståhl.

Kyselyn talousaiheiset tulokset julkaistaan elokuussa

Kyselyn toinen osa, jossa keskitytään nuorten talouteen liittyviin kokemuksiin ja asenteisiin, julkaistaan 28. elokuuta 2026. Tuolloin tarkastellaan, mistä nuoret kokevat oppivansa talouteen liittyviä tietoja ja taitoja, nuorten ajatuksia sijoittamisesta ja mitä koulujen talousopetukselta odotetaan.

Laaja yhteistyö ja asiantuntijatoteutus

NYT Nuorten tulevaisuusraportti on Nuorten yrittäjyys ja talous NYTin toteuttama laaja kyselytutkimus, jonka yhteistyökumppaneina toimivat LähiTapiola, Opetushallitus sekä Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. Aineistonkeruusta ja analyyseista vastaa Taloustutkimus. Vuoden 2026 kysely valmisteltiin yhteistyössä Helsingin yliopiston ja Åbo Akademin kanssa.

