If lanseeraa Help a lot Award -palkinnon – pohjoismainen aloite yksinäisyyden torjumiseksi
15.4.2026 07:00:00 EEST | If Vakuutus | Tiedote
Yksinäisyys on yksi tämän hetken merkittävistä kansanterveyden haasteista, se koskettaa kaikenikäisiä ja eri taustoista tulevia ihmisiä. Ifin pohjoismaisesta terveystutkimuksesta selviää, että yli puolet pohjoismaalaisista on kokenut yksinäisyyttä tai sosiaalista ulkopuolisuutta viimeisten 12 kuukauden aikana. If lanseeraa Help a lot Award -palkinnon auttaakseen osaltaan ratkaisemaan tätä kasvavaa yhteiskunnallista ongelmaa.
Help a lot Award-palkinto on Ifin pitkäaikainen pohjoismainen panostus terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. If haluaa tukea aloitteita, jotka auttavat ihmisiä tuntemaan yhteenkuuluvuutta, merkityksellisyyttä ja yhteisöllisyyttä. Palkinnon taustalla on ajatus, että merkitykselliset sosiaaliset suhteet vaikuttavat keskeisesti terveyteen ja hyvinvointiin.
– Monet kärsivät hiljaa tahattomasta yksinäisyydestä ja sillä voi olla vakavia seurauksia sekä mielenterveydelle että fyysiselle terveydelle. Help a lot Award -palkinnon avulla haluamme tukea ideoita, jotka voivat aidosti vaikuttaa ja auttaa heitä, jotka jo tekevät työtä ihmisten yhteen tuomiseksi, kertoo pohjoismaisesti Ifin henkilövahingoista vastaava johtaja Mia Örså.
Help a lot Award on pohjoismainen palkinto, ja se jaetaan vuosittain. Se on avoin monenlaisille aloitteille, paikallisista ruohonjuuritason hankkeista ja voittoa tavoittelemattomista järjestöistä sosiaalisiin innovaatioihin ja muihin ideoihin, joiden tavoitteena on vähentää yksinäisyyttä ja vahvistaa sosiaalisia siteitä.
Paikallinen tuomaristo valitsee finalistit eri maissa, ja ensimmäinen voittaja julkistetaan maaliskuussa 2027. Hakuaika on toukokuusta syyskuuhun. Tutustu hakuohjeisiin.
– Aloite heijastaa Ifin laajempaa sitoutumista yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen keskittyen haasteisiin ja riskeihin, joissa varhainen toiminta ja yhteistyö voivat saada aikaan merkittävän myönteisen vaikutuksen. Help a lot Award -palkinnon lanseeraamisella haluamme lisätä tietoisuutta yksinäisyyden ympärillä ja innostaa yhä useampia toimijoita ryhtymään toimiin, sanoo Petra Hallebrant, palkinnosta vastaava johtaja.
Rahoittamalla valittuja hankkeita enintään 100 000 euron summalla per maa If mahdollistaa sellaisten ideoiden toteuttamisen, joilla voidaan vähentää tahatonta yksinäisyyttä ja tuoda ihmisiä yhteen. Paikallisten tuomaristojen jäsenet edustavat asiantuntijoita liiketoiminnan kehittämisen, tutkimuksen sekä terveyden ja yhteiskuntavastuun aloilta. Maiden tuomaristot julkistetaan 5. toukokuuta.
Lue lisää Help a lot Award -palkinnosta.
Tietoa Help a lot Award -palkinnosta
Help a lot Award on Ifin perustama vuosittainen palkinto, jonka tarkoituksena on nostaa esiin ja tukea taloudellisesti aloitteita, jotka voivat vähentää tahatonta yksinäisyyttä ja siten edistää parempaa kansanterveyttä. Voittajat valitaan paikallisten tuomaristojen toimesta kaikissa Pohjoismaissa, ja palkintosumma on enintään 100 000 euroa. If pyrkii vahvistamaan muiden mahdollisuuksia auttaa enemmän yhden aikamme merkittävimmän kansanterveyshaasteen ratkaisemisessa. Help a lot Award – yhdessä yksinäisyyttä vastaan.
Yhteyshenkilöt
Henna NikkariHead of PressPuh:010 514 1245henna.nikkari@if.fi
If on Pohjoismaiden suurin vakuutusyhtiö, jolla on yli 4,5 miljoonaa henkilö- ja yritysasiakasta.
Vakuutamme joka viidennen kodin ja henkilöauton Pohjoismaissa ja tarjoamme henkilövakuutuksia sekä yksityishenkilöille että yrityksille.
Meidän 10 000 työntekijäämme useilla eri liiketoiminta-alueilla ja useissa eri maissa varmistavat, että yksityis- ja yritysasiakkaamme saavat tarvitsemansa avun.
Kokomme ja laajuutemme ansiosta voimme olla lähellä asiakkaitamme ja tarjota heille turvallisia vakuutusratkaisuja. Lupauksemme asiakkaillemme on toimintamme ydin: If auttaa paljon.
Ifin omistaja on Sampo, joka on listattu Nasdaq-pörsseissä Helsingissä, Tukholmassa ja Kööpenhaminassa. Vuonna 2025 tanskalaisesta Topdanmarkista tuli osa Ifiä.
