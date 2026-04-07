Ilmastolähettiläät tenttasivat poliitikkoja: Miksi kansalaisten mielipide ei kuulu ympäristöpolitiikassa?
14.4.2026 17:12:06 EEST | Eurooppalainen ilmastosopimus – European Climate Pact | Tiedote
Suomalaiset Climate Pactin ilmastolähettiläät kysyivät poliittisilta päättäjiltä, miksi ilmastohuoli ei kuulu poliittisessa keskustelussa. Pystytäänkö poliittisessa päätöksenteossa kytkemään ilmastoteot osaksi kokonaisturvallisuutta ja taloutta?
Lähettiläät ja poliitikot kohtasivat paneelissa Euroopan komission Suomen edustustossa tiistaina.
75 prosenttia suomalaisista sanoo, että ilmastokestävät ratkaisut parantavat ilhmisten hyvinvointia Suomessa. Luku on noussut seitsemän prosenttia ilmastobarometrin edellisestä kyselystä. Eurooppalaisista 81 prosenttia tukee EU:n tavoitetta ilmastoneutraaliudesta 2050 mennessä.
Poliitikot löysivät monia yhteisiä painotuksia, kuten tarpeen ympäristöpoliitikan pitkäjänteisyyteen ja johdonmukaisuuteen yli hallituskausien. Pitkäjänteisyys on tärkeää myös yrityksille, jotta ne uskaltavat investoida Suomeen.
Kokoomuksen ilmasto- ja ympäristöministeri Sari Multala vakuutti, että ympäristöturvallisuus nousee EU:n turvallisuusagendalle, ja suunta on pois fossiilisista energialähteistä. Hän painotti myös päästökaupan ohjaavaa roolia ja muistutti Suomen vastikään torjuneen sen vesittämisaikeet.
Päättäjien kriisitietoisuus ei vielä riitä
Turvallisuus niin ympäristön kuin kokonaisturvallisuuden näkökulmastakin yhdisti poliitikkoja laidasta laitaan. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta totesi, ettei päättäjien kriisitietoisuus vieläkään ole riittävää. Hän toivoi keskusteluun ympäristöuhkista samaa terävyyttä kuin keskustelussa Venäjän uhkasta ja globaaleista konflikteista.
SDP:n kansanedustaja ja ilmastoryhmän puheenjohtaja Eveliina Heinäluoma painotti, että EU-vaikuttamisen tulee olla johdonmukaista. “Nyt on viimeinen aika rakentaa sopeutumissuunnitelma ilmastonmuutokseen”, Heinäluoma totesi, ja muistutti samalla tarpeesta turvata ihmisten toimeentulon edellytykset
Kokonaisturvallisuutta myös ruoan tuotanto ja alueiden tasa-arvo
Osana kokonaisturvallisuutta nähtiin myös huoltovarmuus ja suomalainen ruoan tuotanto. Keskustan kansanedustaja Hanna Kosonen korosti sekä kotimaista ruokaturvaa että alueellista tasa-arvoa. Hän muistutti, että kasvisten viljely on tärkeä osa kotimaista ruoan tuotantoa, ja vaati teknisiä ratkaisuja niin, että Itä-Suomeenkin saataisiin tuulivoimaa.
Myös Kristillisdemokraattien puoluevaltuuston puheenjohtaja Jukka Palokangas korosti omavaraisuuden ja huoltovarmuuden merkitystä EU-alueella. Hän muistutti myös liikkumisen vaihtoehtojen, kuten sähköautoilun edistämistä osana kokonaisratkaisua.
Taloushyötyä kiertotalouden edistämisestä
Vasemmistoliiton Otto Bruun korosti rohkeutta muuttaa talouden rakenteita: “Meidän täytyy päästä eroon talouteen perustuvista selityksistä ja kehittää kohtuu- ja kiertotaloutta. Eurooppalaista ympäristösääntelyä pitää puolustaa johdonmukaisesti”.
Paneelin perustana olivat kahden ilmastolähettilään, Jyri Wuorisalon ja Timo Huhtamäen, kommenttipuheenvuorot. Wuorisalo korosti koko yhteiskuntaa koskevaa turvallisuustrategiaa, joka rakentaa pitkäkestoisesti resilienttiä yhteiskuntaa ja varautuu myös ennakoimattomiin tilanteisiin. Huhtamäki muistutti, että Suomi on selvästi jäljessä kiertotalouden tavoitteista ja eurooppalaisesta keskiarvosta. Suomessa vain noin viisi prosenttia materiasta pysyy kierrossa, kun EU:n tasolla luku on noin 12,5 prosenttia. “Taloudelliset hyödyt kiertotaloudesta olisivat valtavat, kuten omaan kansantalouteen jäävät palkat, voitot ja verot sekä arvonlisä. Myös neitseellisten raaka-aineiden tarve vähenee”, Huhtamäki sanoi.
Kulttuuri luo kansallista yhtenäisyyttä
Panelisteilta kysyttiin myös, kuinka heidän puolueensa aikoo turvata suomalaisen kulttuurin jatkuvuuden, erityisesti taloudellisesti. Kaikki keskustelijat pitivät kansallista kulttuuria tärkeänä. Luontosuhdetta, taidetta ja tarinoita pidettiin tärkeinä keinoina ylläpitää henkistä huoltovarmuutta.
Kulttuurin ylläpitämiseen kaivattiin muitakin keinoja kuin julkinen rahoitus, kuten kopiointimaksut. Ministeri Multala kertoikin, että ulkomaisille suoratoistopalveluille on tulossa maksuvelvoitteita suomalaisen tuotannon rahoittamiseen. Multala myös muistutti, että tavalliset ihmiset ovat kulttuurin suurimpia rahoittajia ja siksi myös kulttuurin ylläpitäminen palautuu kuluttajien ostovoimaan.
Yleisön ennakkoon toimittamissa kysymyksissä nousivat esiin datakeskukset, missä huomio kohdistui niin ikään kansainvälisiin suuryrityksiin. Jukka Palokangas muistutti, että keskukset toteutuvat ainoalla tällä hetkellä kasvavalla toimialalla. Sari Multala totesi, että datakeskukset voivat myös olla alku muiden ulkomaisten investointien saamiseksi Suomeen.
Datakeskusten ympäristövaikutukset kuitenkin mietityttivät keskustelijoita, ja varsinkin hukkalämmön talteenottoa kaikki pitivät tärkeänä. Sofia Virta muistutti, että datakeskukset eivät saa hyötyä luonnon tärvelemisestä.
Keskustelua moderoi ilmastolähettiläs Sari Rautio ja kysymyksiä panelisteille esitti ilmastolähettiläs Anne Puolanne, joka esitteli myös ilmastolähettiläs Pekka Reinikaisen kokoamia faktoja ilmastotoimia tukevasta kansalaismielipiteestä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Riikka Leskinen
Climate Pactin maakoordinaattori
Puh. +358 44 907 5995
fi@euclimatepact.eu
Jyri Wuorisalo, ilmastolähettiläsPuh:+358447856914jyri.wuorisalo@gmail.com
Kuvat
Linkit
Eurooppalainen ilmastosopimus Climate Pact
Euroopan komission käynnistämä Eurooppalaisen ilmastosopimuksen Climate Pact -verkosto toimii Suomessa 20 vapaaehtoisen lähettilään voimin. Lähettiläät jakavat tietoa EU:n ilmastopolitiikasta ja innostavat niin ihmisiä kuin organisaatioita konkreettisiin ilmastotoimiin omalla alueellaan.
Eurooppalaisen ilmastosopimuksen lähettiläiksi on avoin haku kerran vuodessa ja heidät valitsee Ilmastosopimuksen sihteeristö. Lähettiläät toimivat omista lähtökohdistaan sekä kotimaisissa että kansainvälisissä verkostoissaan. Monen heistä työ, harrastukset tai luottamustoimet liittyvät ilmastoasioihin. Lista lähettiläistä löytyy täältä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Eurooppalainen ilmastosopimus – European Climate Pact
Ilmastolähettiläiltä keskustelunavaus ympäristöturvallisuudesta osana kokonaisturvallisuutta7.4.2026 12:16:01 EEST | Tiedote
Eurooppalaisen ilmastosopimuksen, Climate Pactin, suomalaiset ilmastolähettiläät avaavat keskustelun ilmasto- ja ympäristöpolitiikasta osana kokonaisturvallisuutta. Poliittiset päättäjät ja ilmastolähettiläät yhteen kokoava Kohti ilmastokestävää ja turvallista huomista -tilaisuus järjestetään tiistaina 14.4.2026 kello 10-12 Eurooppasalissa, Euroopan komission Suomen edustusto, Malminkatu 16, Helsinki. Poliittisia päättäjiä on kutsuttu paikalle kaikista puolueista, ja ilmoittautuneiden runsas joukko edustaa puoleidensa puheenjohtajistoa. Mukana on myös ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala. Puolueiden edustajat ja tilaisuuden ohjelma
Eurooppalaisen ilmastosopimuksen lähettiläät koolle Brysseliin18.3.2026 10:55:39 EET | Tiedote
Eurooppalaisen ilmastosopimuksen Climate Pactin lähettiläs Sari Rautio hakee tapahtumasta ratkaisuja ja vastakkainasettelun vähentämistä. “On todella tärkeää, että Suomi on mukana European Climate Pactissa, ja asiasta pitää välittää lisää tietoa ihmisille. Kukaan ei voi tehdä kaikkea, mutta jokainen voi tehdä jotain”, Rautio sanoo. Hän on yksi Suomen 20 vapaaehtoisesta vaikuttajasta, jotka Climate Pactin sihteeristö on nimennyt tehtävään.
En förespråkare för den gröna omställningen från Vörå och fyra andra påverkare – Fem nya klimatambassadörer för klimatpakten i Finland3.2.2026 12:45:24 EET | Pressmeddelande
Fem nya frivilliga klimatambassadörer för den europeiska klimatpakten, Climate Pact, har utsetts i Finland. De kompletterar gruppen på 15 klimatambassadörer som fortsätter sitt påverkansarbete runt om i landet. Klimatpaktens sekretariat har på basis av ansökningar valt klimatambassadörer i varje EU-medlemsstat för att inspirera människor till konkreta klimatåtgärder. Det europeiska nätverket omfattar nu över 1 300 frivilliga.
Vihreän siirtymän edistäjä Vöyriltä ja neljä muuta vaikuttajaa – Suomeen viisi uutta ilmastosopimuksen lähettilästä3.2.2026 12:45:24 EET | Tiedote
Suomeen on nimetty viisi uutta vapaaehtoista eurooppalaisen ilmastosopimuksen Climate Pactin lähettilästä. He täydentävät 15 lähettilään joukkoa, joka jatkaa vaikuttamistyötään eri puolilla maata. Ilmastosopimuksen sihteeristö on valinnut kustakin EU:n jäsenmaasta hakemusten perusteella lähettiläitä innostamaan ihmisiä käytännön ilmastotoimiin. Euroopan laajuiseen verkostoon kuuluu nyt yli 1300 vapaaehtoista.
Eurooppalainen ilmastosopimus Climate Pact hakee uusia vapaaehtoisia vaikuttajaverkostoonsa15.10.2025 06:30:00 EEST | Tiedote
Avoin haku Euroopan komission ilmastosopimuksen lähettilääksi tai partneriorganisaatioksi jatkuu sopimuksen verkkosivulla lokakuun 31. päivään asti. Vapaaehtoiset ilmastosopimuslähettiläät ovat osa Euroopan laajuista ilmastovaikuttajien verkostoa. Partnerit ovat organisaatioita, jotka päivittäisessä toiminnassaan ja verkostoissaan edistävät ilmastosopimuksen tavoitteita.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme