Keski-Suomen hyvinvointialue ehdottaa, että se olisi pilottialue rahoituksen uudistamisessa

Rahoitusmallin toimivuuden puutteista johtuen alueiden rahoitusta määrittävät palvelutarvekertoimet eivät heijasta alueiden todellista palvelutarvetta, mikä johtaa merkittäviin vääristymiin valtion rahoituksen jakautumisessa ja epätasa-arvon kasvamisessa eri alueiden välillä. Rahoituksen pohjassa olevat alueelliset erot kertaantuvat jälkikäteistarkastuksen ja vuosittain tehtävien indeksitarkastuksien vuoksi. Tällä on edelleen suora vaikutus niin alueiden asukkaiden saamiin palveluihin kuin henkilöstön asemaan.

Keski-Suomen ehdotuksena on muun muassa, että hyvinvointialueille on annettava mahdollisuus täydentää rahoituksen ja palvelukertoimien pohjalla olevat diagnoositiedot yhteismitallisiksi. Täydentämisen tulee tapahtua yhteisesti sovittujen sääntöjen mukaisella tavalla takautuvasti vuodesta 2019 alkaen.

- Keski-Suomen hyvinvointialueen kertyneistä alijäämistä noin kolmannes johtuu puutteellisesta rahoituksesta, aluehallituksen puheenjohtaja Jani Ylälehto toteaa.

Keski-Suomen hyvinvointialueen näkemyksenä on, että osana arviointimenettelyitä valtion tulee jatkossa kyetä selvittämään ja tarkistamaan luotettavalla sekä läpinäkyvällä tavalla hyvinvointialueen rahoituksen tarvetekijöiden määrityksessä käytetyn tietopohjan oikeellisuus.

- On hyvä, että valtakunnallisestikin on vihdoin tunnistettu ja ainakin osittain tunnustettu nykyisen rahoitusjärjestelmän ongelmat. Valtakunnallisesti olisikin selvitettävä, antaako alueen väestön ikärakenne ja sosioekonomiset tekijät pitkäaikaisdiagnoosikirjauksien rinnalla tai niiden sijaan tarkemman kuvan alueen palvelutarpeista ja rahoitustarpeesta, Ylälehto kertoo.

- Haluamme olla tiiviisti mukana korjaamassa hyvinvointialueiden rahoitusjärjestelmää. Pidemmällä aikavälillä Keski-Suomen hyvinvointialue haluaa toimia pilottialueena yhdessä valtionhallinnon ja THL:n kanssa uuden vaikuttavuuteen perustuvan rahoitusmallin rakentamisessa ja pilotoinnissa, Ylälehto jatkaa.

Patologian palveluja jatketaan omana tuotantona

Aluehallitus päätti, että Keski-Suomen hyvinvointialueella patologiapalveluiden tuotantoa jatketaan toistaiseksi omana tuotantona.

Hyvinvointialue on selvittänyt patologiapalvelujen järjestämistä vertailemalla kahta vaihtoehtoa: omaa tuotantoa ja yhteistyötä Fimlabin kanssa. Fimlab Laboratoriot Oy on julkisomisteinen laboratoriopalveluiden tuottaja, joka toimii useiden hyvinvointialueiden kumppanina. Fimlab tuottaa hyvinvointialueemme laboratoriopalvelut ja hyvinvointialueemme on myös Fimlabin osaomistaja.

Selvitystyötä on ohjannut erillinen ohjausryhmä. Se on arvioinut vaihtoehtoja niin, että hyvinvointialue säilyttää patologian palvelutuotannon nykyisen korkean laadun, saatavuuden ja paikallisuuden ja samalla parantaa tuottavuutta. Vaihtoehtoisista tuottamistavoista on tehty tuotantotapa-analyysi.

Selvityksen perusteella eri tuotantotapojen väliset kustannuserot ovat suhteellisen vähäiset vuosien 2027–2030 aikana. Molempiin vaihtoehtoihin liittyy kuitenkin sekä etuja että riskejä, ja kokonaisarvion perusteella oman tuotannon jatkamista pidetään tässä vaiheessa tarkoituksenmukaisena.

Omana tuotantona jatkettaessa on tunnistettu riskejä, joita ovat muun muassa, että patologian yksikön talouden sopeuttamisohjelman toimeenpanossa ei onnistuta ja investointeja ei pystytäkään karsimaan suunnitellusti. Tilannetta tulee arvioida uudestaan, mikäli omana tuotantona jatkamisessa tunnistettuja riskejä realisoituu.

Aluehallitus käsitteli henkilöstökertomusta

Aluehallitus merkitsi vuoden 2025 henkilöstökertomuksen tiedoksi ja lähetti sen tiedoksi aluevaltuustolle. Vuosi 2025 oli Keski-Suomen hyvinvointialueella merkittävä muutosten ja sopeuttamisen vuosi. Talouden tasapainottaminen sekä organisaatio- ja palvelurakenteiden uudistaminen näkyivät laajasti henkilöstön arjessa.

Keski-Suomen hyvinvointialue on alueen suurin työnantaja. Vuoden 2025 lopussa hyvinvointialueella työskenteli 12 604 henkilöä. Vakituisen henkilöstön osuus säilyi korkeana ja kasvoi hieman edellisvuodesta ollen 81,5 prosenttia. Henkilöstön ikärakenne nuoreni, ja suurin ikäryhmä oli 40–44-vuotiaat, mikä tukee pitkän aikavälin työvoiman saatavuutta.

Hyvinvointialueen henkilöstömenot olivat vuonna 2025 yhteensä noin 714 miljoonaa euroa. Henkilöstömenot kasvoivat 3,4 prosenttia verrattuna edellisvuoteen, mihin vaikuttivat valtakunnalliset hyvinvointialan palkkaratkaisut. Henkilöstömenojen kasvua taittoivat muun muassa lomautukset ja lomapalkkavelan pieneneminen. Työvoiman vuokrauksen kustannukset olivat vuonna 2025 11,2 miljoonaa euroa, mikä on 6,5 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisvuonna. Työvoiman vuokraus suhteutettuna henkilöstökustannuksiin oli 1,57 prosenttia (vuonna 2024 2,56 prosenttia).

Rekrytointien määrä oli hyvinvointialueella selvästi aiempia vuosia pienempi, koska henkilöstöä oli uudelleensijoitettavana yhteistoimintaneuvotteluiden seurauksena. Avoimia työpaikkoja oli vuoden aikana 1768. Henkilöstöä saatiin aikaisempaa paremmin myös tehtäviin, joissa on ollut rekrytointihaasteita.

Vuonna 2025 panostettiin erityisesti johtamisosaamisen kehittämiseen ja kansainvälisen henkilöstön tukemiseen.

Keski-Suomen hyvinvointialueen vuoden 2025 henkilöstökertomus kuvaa muutosten ja sopeuttamisen vuotta

Aluehallitus merkitsi YT-neuvottelujen päättymisen tiedokseen

Aluehallitus merkitsi yhteistoimintaneuvottelujen päättymisen tiedokseen. Yhteistoimintaneuvotteluiden tarkoituksena oli käsitellä samanaikaisesti käynnissä olleen johtamisjärjestelmän arviointiprojektin työskentelyssä esiin tulleita kehittämistoimenpiteitä ja niistä mahdollisesti aiheutuvia henkilöstövaikutuksia. Arviointiprojektin ohjausryhmänä toiminut hyvinvointialueen johtoryhmä käsitteli arviointiprojektia kokouksessaan 18.3. ja päätti keskeyttää projektin toistaiseksi. Tästä johtuen yhteistoimintaneuvotteluja ei ollut tarkoituksenmukaista enää jatkaa ja neuvottelut päätettiin yksimielisesti 26.3. pidetyssä yhteistoimintaneuvottelukokouksessa.

Muita asioita

Aluehallitus hyväksyi aluehallituksen syyskauden 2026 seminaari- ja kokouspäivämäärät ja ajankohdat. Kokoukset ovat pääsääntöisesti tiistaisin ja ne alkavat klo 13. Ajankohdat ovat 18.8., 1.9., 15.9., 22.9.(varapäivä), 6.10., 20.10. (varapäivä), 3.11., 17.11., 24.11. klo 9–15 (talousarvioseminaari), keskiviikko 25.11. klo 13, 1.12., (varapäivä) ja 15.12.

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy aluevaltuuston syyskauden 2026 seminaari- ja kokouspäivämääriksi seuraavat tiistaipäivät: 29.9., 10.11. ja 8.12. Mahdollinen seminaari järjestetään ennen kokousta klo 12.00–15.00 ja varsinainen kokous klo 16.00 alkaen.

Aluehallitus päätti nimetä Järvi-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen neuvottelukuntaan Pohjois-Savon hyvinvointialueen esityksestä jäseneksi Pohjois-Savon hyvinvointialueen sosiaalijohtajan ja tämän henkilökohtaiseksi varajäseneksi toimialajohtaja Kati Kantasen.

Aluehallitus päätti nimetä henkilöt yhtiökokousedustajiksi, vuosikokousedustajiksi, yhteisöjen hallituksen jäsenehdotuksiksi ja säätiöiden hallituksen jäseniksi 31.5.2027 saakka tai erikseen mainittuun päättymisaikaan saakka tai kunnes asiasta päätetään uudelleen sekä todeta itäisen yhteistyöalueen ja Jyväskylän kaupungin kanssa yhdessä nimettävät jäsenehdokkaat yhtiöiden toimielimiin. Edustajat ja ehdokkaat ovat ohessa: https://hyvaks-d10julk.oncloudos.com/kokous/2026334-12-100721.PDF

Aluehallitus merkitsi arviointiryhmän 27.3. kokouksen pöytäkirjan tiedoksi ja lähetti asian edelleen aluevaltuustolle käsittelyyn. Arviointiryhmän kokouksessa 27.3.2026 ei käsitelty hyvinvointialueen palveluihin liittyviä teemoja, vaan kokouksessa käsiteltiin loppuraportin valmistelua. Kokouksessa sovittiin miten kommentit ja muutosesitykset prosessissa käsitellään sekä loppuraportin osioiden vastuuvalmistelut ja aikataulut. Kokouksessa todettiin, että loppuraportti on julkinen vasta, kun arviointiryhmän on sen kokonaisuudessaan hyväksynyt ja allekirjoittanut.

