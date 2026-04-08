JHL: Pelkät leikkaukset eivät tasapainota valtion budjettia

Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n puheenjohtaja Håkan Ekström toteaa, että tarve kestävälle valtiontalouden tasapainolle on ilmeinen, mutta nykyinen linja ei siihen riitä. Ensi viikolla kokoontuva hallituksen kehysriihi linjaa menoraamit vuosille 2027–2030.

Valtiovarainministeriön arvion mukaan alijäämä kasvaa tämän vuoden noin 10 miljardista eurosta jopa 16 miljardiin euroon vuoteen 2030 mennessä.

– Taustalla on se, että menot kasvavat nopeammin kuin tulot. Talouden heikko kehitys pahentaa tilannetta entisestään.

Ekström sanoo, että valtion menoja lisäävät väestön ikääntyminen, turvallisuusympäristön muutokset sekä korkojen nousu.

– Lisäksi kustannuksia nostavat palkkojen, hintojen ja korkojen nousu. Menojen arvioidaan kasvavan noin 2,7 % vuodessa, tulojen vain 1,3 %.

Ekström ihmettelee, että samaan aikaan tulojen kasvua jarrutetaan tietoisesti.

– Ansiotuloverotuksen indeksitarkistukset estävät verotulojen kasvun palkankorotusten myötä, yhteisöveron alentaminen pienentää valtion tuloja merkittävästi ja haittaverot tuottavat pitkällä aikavälillä vähemmän.

– Suomen hallitus on heikentänyt erityisesti pieni- ja keskituloisten työntekijöiden asemaa ja parantanut suurituloisten tilannetta. Suunta on nyt käännettävä heikoimmassa asemassa olevien ja reilun työelämän hyväksi.

Ekströmin mukaan budjettia ei voi tasapainottaa pelkästään leikkaamalla ilman, että tingitään keskeisistä palveluista, kuten hoivasta, turvallisuudesta tai koulutuksesta.

– Suomalaisten ylivoimainen enemmistö haluaa säilyttää kattavat julkiset palvelut myös tulevaisuudessa.

– Kestävä talous edellyttää sekä menojen hallintaa että tulojen vahvistamista. Keinoja ovat esimerkiksi yhteisöveron alennuksen peruminen, ansiotuloverotuksen indeksitarkistusten kohdentaminen pienituloisille ja pääomaverotuksen kiristäminen.

Kevään kehysriihi näyttää, valitseeko hallitus aidon talouden tasapainottamisen vai jatkaako se linjaa, jossa leikkaukset kohdistuvat moniin ja veronalennukset hyödyttävät harvoja.