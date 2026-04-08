JHL: Pelkät leikkaukset eivät tasapainota valtion budjettia
15.4.2026 10:00:00 EEST | Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL | Tiedote
Ammattiliitto JHL muistuttaa, että valtiontaloutta ei saada kestävälle uralle vain menoja leikkaamalla. Keskeinen ongelma on tulojen ja menojen eritahtinen kasvu: menot kasvavat selvästi tuloja nopeammin, mikä pitää velkaantumisen käynnissä leikkauksista huolimatta.
Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n puheenjohtaja Håkan Ekström toteaa, että tarve kestävälle valtiontalouden tasapainolle on ilmeinen, mutta nykyinen linja ei siihen riitä. Ensi viikolla kokoontuva hallituksen kehysriihi linjaa menoraamit vuosille 2027–2030.
Valtiovarainministeriön arvion mukaan alijäämä kasvaa tämän vuoden noin 10 miljardista eurosta jopa 16 miljardiin euroon vuoteen 2030 mennessä.
– Taustalla on se, että menot kasvavat nopeammin kuin tulot. Talouden heikko kehitys pahentaa tilannetta entisestään.
Ekström sanoo, että valtion menoja lisäävät väestön ikääntyminen, turvallisuusympäristön muutokset sekä korkojen nousu.
– Lisäksi kustannuksia nostavat palkkojen, hintojen ja korkojen nousu. Menojen arvioidaan kasvavan noin 2,7 % vuodessa, tulojen vain 1,3 %.
Ekström ihmettelee, että samaan aikaan tulojen kasvua jarrutetaan tietoisesti.
– Ansiotuloverotuksen indeksitarkistukset estävät verotulojen kasvun palkankorotusten myötä, yhteisöveron alentaminen pienentää valtion tuloja merkittävästi ja haittaverot tuottavat pitkällä aikavälillä vähemmän.
– Suomen hallitus on heikentänyt erityisesti pieni- ja keskituloisten työntekijöiden asemaa ja parantanut suurituloisten tilannetta. Suunta on nyt käännettävä heikoimmassa asemassa olevien ja reilun työelämän hyväksi.
Ekströmin mukaan budjettia ei voi tasapainottaa pelkästään leikkaamalla ilman, että tingitään keskeisistä palveluista, kuten hoivasta, turvallisuudesta tai koulutuksesta.
– Suomalaisten ylivoimainen enemmistö haluaa säilyttää kattavat julkiset palvelut myös tulevaisuudessa.
– Kestävä talous edellyttää sekä menojen hallintaa että tulojen vahvistamista. Keinoja ovat esimerkiksi yhteisöveron alennuksen peruminen, ansiotuloverotuksen indeksitarkistusten kohdentaminen pienituloisille ja pääomaverotuksen kiristäminen.
Kevään kehysriihi näyttää, valitseeko hallitus aidon talouden tasapainottamisen vai jatkaako se linjaa, jossa leikkaukset kohdistuvat moniin ja veronalennukset hyödyttävät harvoja.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Håkan EkströmJHL:n puheenjohtajaPuh:040 828 2865hakan.ekstrom@jhl.fi
Liitteet
Tietoja julkaisijasta
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on hyvinvoinnin ammattilaisia ja opiskelijoita yhdistävä ammattiliitto kunnissa, valtiolla ja yksityisissä hyvinvointipalveluissa. Hyvinvointipalveluja tuottavia jäseniä meillä on noin 160 000. JHL on SAK:n jäsenjärjestö.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme