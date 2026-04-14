Uutta Alkon valikoimassa: suolaiset naposteltavat myyntiin huhtikuussa

Alko laajentaa valikoimaansa: 30 Alkon myymälässä* alkaa pilotti, jossa myyntiin tulee pieniä suolaisia naposteltavia juomien rinnalle. Valikoimaan kuuluu muun muassa perunalastuja, cashewpähkinöitä ja beef jerky -kuivalihaa. Tuotteet tulevat myyntiin huhtikuun puolivälissä, hieman vaiheittain eri myymälöihin.

Alko on perinteisesti keskittynyt laadukkaaseen juomavalikoimaan, jota on viime vuosina täydennetty maltillisesti esimerkiksi sesonkimakeisilla. Nyt käynnistyvä suolaisten naposteltavien pilotti on luonnollinen jatko tälle kehitykselle ja tuotteet on valittu tukemaan juomien makupariajattelua.

Tuotepäällikkö Jari Ahon mukaan Alkolle on tärkeää kuunnella asiakkaita ja uudistua pysyäkseen relevanttina ja kiinnostavana ostopaikkana.

”Purtavat ovat asiakkaillemme pieni juomavalintoja tukeva tuotekokonaisuus. Esimerkiksi perunalastut tai kuivaliha sopivat hyvin oluen seuraksi, ja pähkinät viinin rinnalle. Niitä nautitaan usein juuri samoissa hetkissä kuin juomiakin ja meiltä saa nyt juoman ja siihen sopivan pikkusuolaisen yhdellä pysähdyksellä.”

”Erityisesti tuoteuutuuksissa meiltä usein kysytään, soveltuuko tämä Alkon ydintehtävään ja palveleeko se alkoholihaittojen ehkäisyä. Naposteltavat on meille lisäpalvelu, joka ei muuta Alkon ydintehtävää tai roolia alkoholijuomien vähittäismyyjänä. Pikkupurtavat täydentävät juomaostoksia”, toteaa Aho.

Päätökset mahdollisesta laajentamisesta muihin myymälöihin tehdään pilotin tulosten perusteella.