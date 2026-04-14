Uutta Alkon valikoimassa: suolaiset naposteltavat myyntiin huhtikuussa
15.4.2026 07:17:00 EEST | Alko Oy | Tiedote
Huhtikuusta puolivälistä alkaen on Alkon 30 myymälästä mahdollisuus ostaa pientä suolaista. Tuotekategoria tarjoaa asiakkaille helpon tavan yhdistää laadukas juoma ja siihen sopiva pieni suolainen, joka voi mukavasti kruunata juomahetken.
Alko laajentaa valikoimaansa: 30 Alkon myymälässä* alkaa pilotti, jossa myyntiin tulee pieniä suolaisia naposteltavia juomien rinnalle. Valikoimaan kuuluu muun muassa perunalastuja, cashewpähkinöitä ja beef jerky -kuivalihaa. Tuotteet tulevat myyntiin huhtikuun puolivälissä, hieman vaiheittain eri myymälöihin.
Alko on perinteisesti keskittynyt laadukkaaseen juomavalikoimaan, jota on viime vuosina täydennetty maltillisesti esimerkiksi sesonkimakeisilla. Nyt käynnistyvä suolaisten naposteltavien pilotti on luonnollinen jatko tälle kehitykselle ja tuotteet on valittu tukemaan juomien makupariajattelua.
Tuotepäällikkö Jari Ahon mukaan Alkolle on tärkeää kuunnella asiakkaita ja uudistua pysyäkseen relevanttina ja kiinnostavana ostopaikkana.
”Purtavat ovat asiakkaillemme pieni juomavalintoja tukeva tuotekokonaisuus. Esimerkiksi perunalastut tai kuivaliha sopivat hyvin oluen seuraksi, ja pähkinät viinin rinnalle. Niitä nautitaan usein juuri samoissa hetkissä kuin juomiakin ja meiltä saa nyt juoman ja siihen sopivan pikkusuolaisen yhdellä pysähdyksellä.”
”Erityisesti tuoteuutuuksissa meiltä usein kysytään, soveltuuko tämä Alkon ydintehtävään ja palveleeko se alkoholihaittojen ehkäisyä. Naposteltavat on meille lisäpalvelu, joka ei muuta Alkon ydintehtävää tai roolia alkoholijuomien vähittäismyyjänä. Pikkupurtavat täydentävät juomaostoksia”, toteaa Aho.
Päätökset mahdollisesta laajentamisesta muihin myymälöihin tehdään pilotin tulosten perusteella.
Yhteyshenkilöt
Alkon mediapuhelin 020 711 5123 (arkisin klo 8–16), viestinta@alko.fi
Linkit
Listaus pilottimyymälöistä
Espoo Espoonlahti Lippulaiva, Espoo Espoon keskus Entresse, Espoo Tapiola Ainoa, Helsinki keskusta Arkadia, Helsinki Kannelmäki Kaari, Helsinki Herttoniemi Hertta, Helsinki Itäkeskus Easton, Helsinki Hakaniemi Ympyrätalo, Helsinki Kalasatama Redi, Helsinki Ruoholahti, Helsinki Konalan Portti, Vantaa Hämeenkylä, Järvenpää Citymarket, Järvenpää Prisma, Nurmijärvi Klaukkala Citymarket, Turku keskusta Stockmann, Turku Kupittaa, Turku keskusta Wiklund, Turku Tampereentie, Lahti Laune Prisma, Lahti Holma, Vaasa Asevelikylä Prisma, Tampere Stockmann, Lohja Ojamo, Tampere Ratina, Tampere Tesoma, Nokia, Hämeenlinna Goodman ja Hämeenlinna Tiiriö Citymarket
Alko haluaa tarjota asiakkailleen maailmanluokan palvelua. Monipuolinen ja uudistuva yli 11 000 tuotteen valikoima mahdollistaa nojatuolimatkat ympäri maailmaa asiakkaan omassa olohuoneessa. Asiakkaitamme palvelee monikanavainen palveluverkosto: 360 myymälää, yli 100 noutopistettä, verkkokauppa ja mobiilisovellus. Vuonna 2025 Alkon liikevaihto oli 1,0 miljardia euroa ja asiakaskäyntejä oli yli 43 miljoonaa.
Vastuullisuus on meille sydämen asia. Arjessamme se tarkoittaa muun muassa tinkimätöntä myynninvalvontaa, hankinnan läpinäkyvyyden kehittämistä, pakkausmateriaalien kierrätystä, tuoteturvallisuutta sekä hyvinvointia edistäviä hankkeita.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme