Reijo Mäen romaaneja on myyty jo yli kolme miljoonaa kappaletta – Uusi Vares ilmestyy taas toukokuussa
16.4.2026 10:00:00 EEST | Kustannusosakeyhtiö Otava | Tiedote
Reijo Mäki vie lukijansa jälleen Turun hämärille kujille ja iltaöihin. Uudessa Vares-romaanissa Sateenvarjomies yksityisetsivä Jussi Vares joutuu keskelle tapausta, jossa katoaminen, väkivalta ja vaietut salaisuudet kietoutuvat toisiinsa, ja jossa pienillä valinnoilla voi olla kohtalokkaita seurauksia.
Aurajokirannassa loimottaa muistokynttilärivistö. Jussi Vares tuijottaa mustaa virtaa. Hänen toimeksiantonaan on selvittää Päivänkakkaratytön kohtalo. Miksi nuoren naisen oli kuoltava?
Jäljet tuntuvat kuukausien aikana kylmenneen, ja Varekselle tarjotaan jo seuraavaa toimeksiantoa. Kadonnut tuttu toimitusjohtaja tunnetaan paikallisissa liikemiespiireissä nimellä Mister Kovanyrkki. Kohde on ollut kadoksissa keväästä saakka.
Kantakapakassa novellikirjailija Luusalmi höpisee kirjoitusideastaan, jossa ammattitappaja selittää olleensa peurakolarissa, mutta peltikorjaamolla puskurin alta löytyy jonkun tekohampaat!
Reijo Mäen 37. Vares-romaani Sateenvarjomies vie yksityisetsivä Jussi Vareksen jälleen keskelle tapausta, jossa katoaminen, väkivalta ja menneisyyden painolasti alkavat paljastaa synkempiä kerroksia. Turku näyttäytyy Mäelle tuttuun tapaan rosoisena, elävänä ja tunnistettavana rikosten näyttämönä.
Sateenvarjomies on taattua Vares-kerrontaa: tiukkaa dialogia, mustaa huumoria ja tarkkoja kaupunkihavaintoja. Mäki kuvaa yksityisetsivän arkea, jossa rikosten lisäksi kohdataan yksinäisyyttä, moraalisia valintoja ja alati muuttuvaa maailmaa – ja jossa asiat eivät ole aivan sitä, miltä ensi silmäyksellä näyttää.
Reijo Mäki (s. 1958) on kaikkien aikojen suosituimpia jännityskirjailijoitamme. Hänen teoksiaan on myyty yli kolme miljoonaa kappaletta. Vares-dekkareiden pohjalta on tehty elokuvia ja näytelmiä, ja kirjoja on käännetty ruotsiksi, saksaksi, tanskaksi, viroksi ja englanniksi – sekä Turun murteelle.
Sateenvarjomies julkaistaan 5.5.2026.
Teos julkaistaan kaikissa formaateissa. Äänikirjan lukee Ville Tiihonen.
Haastattelupyynnöt, tiedustelut ja pdf-vedokset medialle: jenni.heiti@otava.fi
Arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi
Jenni Heiti
