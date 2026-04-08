Risto Isomäki uskoo, että suurin osa syövistä on pian ehkäistävissä – kirja Syövän arvoitus ilmestyy syyskuussa
15.4.2026 10:28:21 EEST | Into Kustannus | Tiedote
Entä jos meidän olisi mahdollista ehkäistä suurin osa syövistä jo lähitulevaisuudessa? Kansainvälisesti arvostetun Risto Isomäen 23.9. ilmestyvä tietokirja Syövän arvoitus käy läpi uusia, syövän syntymekanismeihin liittyviä teorioita ja tutkimuksia. Se esittää, mitä me kaikki voimme jo nyt tehdä pienentääksemme omaa syöpäriskiämme ja mitä valtioiden tasolla pitäisi tehdä ongelman voittamiseksi.
Viimeisten kahdensadan vuoden aikana eurooppalaisten ikäkorjattu eli elinikään suhteutettu syöpäkuolleisuus on kymmenkertaistunut. Miesten ikäkorjattu syöpäkuolleisuus on kasvanut vielä paljon enemmän, sillä kaksisataa vuotta sitten syöpä oli naisten tauti. 90 prosenttia kaikista syövistä löydettiin tuolloin naisilta, nykyään naisilla on vähemmän syöpiä kuin miehillä.
Miksi ikään suhteutettu syöpäkuolleisuus on kasvanut näin paljon, vaikka me pystymme nykyään parantamaan joka toisen syövän pysyvästi? Miksi ongelma on pahentunut, vaikka melkein kaikki tunnetut, varmasti syöpää aiheuttavat altistukset ovat vähentyneet? Miksi myös suhteellisen nuorten ihmisten syöpäsairastavuus on lähes kaksinkertaistunut viimeisten kolmenkymmenen vuoden aikana?
Syövän arvoitus on teos, jonka kirjoittamisen Risto Isomäki aloitti jo vuonna 1985, havaittuaan että intialaisilla naisilla esiintyy paljon odotusarvoja vähemmän keuhkosyöpää. Hän kuitenkin koki pystyvänsä julkaisemaan kirjan vasta nyt, erilaisten tutkimustulosten pitkään täysin järjenvastaiselta tuntuneen ristiriitaisuuden takia.
Syövän arvoitus ilmestyy 23. syyskuuta. Kirja on jo ennakkotilattavissa Into Kustannuksen verkkokaupassa.
Risto Isomäki on palkittu kirjailija ja ympäristöaktivisti, jonka teoksia on käännetty yli 20 kielelle. Isomäki on saanut muun muassa Suomen tiedetoimittajien liiton tiedeviestintäpalkinnon ja Tiedonjulkistamisen elämäntyöpalkinnon.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Maria RossiviestintäpäällikköPuh:0400 846 087maria.rossi@intokustannus.fi
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Into on itsenäinen kustantamo, joka julkaisee uutta avaavaa ja näkökulmia avartavaa laadukasta kirjallisuutta yksin ja yhteistyössä muiden tahojen kanssa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Into Kustannus
Uutuuskirja: Pyhän perheen jäsenyys tekee Riikka Purrasta koskemattoman perussuomalaisissa8.4.2026 07:00:00 EEST | Tiedote
Onni Karin ja Lauri Nurmen teos Riikka Purra – Suomen rautarouva julkaistiin tänään. Kari ja Nurmi päätyivät laajan kirjallisen lähdeaineiston perusteella johtopäätökseen, että Purra ja "pyhä halla-aholainen perhe" kokevat poliittisen vallankumouksensa olevan kesken.
Autenttisesta ajankuvastaan kiitetty Ompelija-trilogia jatkuu: Matleena on paljas romaani äidinkaipuusta ja luopumisesta7.4.2026 08:15:00 EEST | Tiedote
Eveliina Talvitien Ompelija-trilogia avaa fiktion keinoin pitkälti kartoittamatonta käsityöläisnaisten historiaa. Toinen osa Matleena jatkaa Helgan ja hänen tyttärensä tarinaa 1960-luvun lopulta 1980-luvun puoliväliin – kuvaten ajanjaksoa, jolloin käsityöläisyys kohtaa muotiteollisuuden ja nuorisokulttuurin nousu mullistaa pukeutumisen. Trilogia ammentaa Talvitien omasta sukuhistoriasta ja sijoittuu pääosin Poriin.
KUTSU: Sarjayrittäjän kyydissä -kirjan julkistustilaisuus 21.4.1.4.2026 09:55:01 EEST | Kutsu
Kari Kasasen ja Jouko Marttilan kirja Sarjayrittäjän kyydissä on avoin ja rehellinen kertomus yrittämisen jyrkistä nousuista ja syvistä laskuista sekä siitä, mitä menestyminen vaatii. Kirja julkistetaan tiistaina 21.4. klo 16.30 U14 Hotellissa. Ilmoittaudu mukaan tilaisuuteen!
KUTSU: Riikka Purra – Suomen rautarouva -kirjan julkistus 8.4. klo 15 Akateemisessa Kirjakaupassa31.3.2026 07:45:00 EEST | Kutsu
Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan Onni Karin ja Lauri Nurmen kirjasta Riikka Purra – Suomen rautarouva keskiviikkona 8.4. klo 15 Helsingin Akateemiseen Kirjakauppaan.
Into Kustannuksen syksy 2026 puhuttelee ja viihdyttää25.3.2026 10:00:00 EET | Tiedote
Innon kirjasyksyssä on useita odotettuja uutuuksia: Risto Isomäen Syövän arvoitus tutkii syövän syntymekanismeja ja arvioi, että tulevaisuudessa suurin osa syövistä on ehkäistävissä. Anna Kontula avaa näköalan tulevaisuuteen yhteiskunnallisen murroksen kynnyksellä, ja rakastetut taiteilijat Seela Sella ja Jarkko Martikainen tarjoavat viisaanlämpimiä ajatuksia hyvästä elämästä. Koukuttavasta jännityksestä vastaavat Tatiana Elf ja Arne Dahl sarjojensa mestarillisilla uutuuksilla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme