Risto Isomäki uskoo, että suurin osa syövistä on pian ehkäistävissä – kirja Syövän arvoitus ilmestyy syyskuussa

Viimeisten kahdensadan vuoden aikana eurooppalaisten ikäkorjattu eli elinikään suhteutettu syöpäkuolleisuus on kymmenkertaistunut. Miesten ikäkorjattu syöpäkuolleisuus on kasvanut vielä paljon enemmän, sillä kaksisataa vuotta sitten syöpä oli naisten tauti. 90 prosenttia kaikista syövistä löydettiin tuolloin naisilta, nykyään naisilla on vähemmän syöpiä kuin miehillä.

Miksi ikään suhteutettu syöpäkuolleisuus on kasvanut näin paljon, vaikka me pystymme nykyään parantamaan joka toisen syövän pysyvästi? Miksi ongelma on pahentunut, vaikka melkein kaikki tunnetut, varmasti syöpää aiheuttavat altistukset ovat vähentyneet? Miksi myös suhteellisen nuorten ihmisten syöpäsairastavuus on lähes kaksinkertaistunut viimeisten kolmenkymmenen vuoden aikana?

Syövän arvoitus on teos, jonka kirjoittamisen Risto Isomäki aloitti jo vuonna 1985, havaittuaan että intialaisilla naisilla esiintyy paljon odotusarvoja vähemmän keuhkosyöpää. Hän kuitenkin koki pystyvänsä julkaisemaan kirjan vasta nyt, erilaisten tutkimustulosten pitkään täysin järjenvastaiselta tuntuneen ristiriitaisuuden takia.

Risto Isomäki on palkittu kirjailija ja ympäristöaktivisti, jonka teoksia on käännetty yli 20 kielelle. Isomäki on saanut muun muassa Suomen tiedetoimittajien liiton tiedeviestintäpalkinnon ja Tiedonjulkistamisen elämäntyöpalkinnon.