Kreate rakentaa Jyväskylän uuden maamerkin – Taulumäen vesitornin toteuttaminen käynnistyy keväällä

Uusi Taulumäen vesitorni korvaa käyttöikänsä päähän tulleen Harjun vesitornin ja turvaa Jyväskylän keskustan vedenjakelun vuosikymmeniksi eteenpäin. Tornin 7 000 kuution säiliö on yli kaksi kertaa suurempi kuin nykyisessä Harjun vesitornissa.

– Nykyisin vesitorneja rakennetaan Suomessa harvoin, ja näin suuria kohteita vielä harvemmin. Taulumäen vesitorni on poikkeuksellinen hanke niin kokoluokaltaan kuin arkkitehtuuriltaan. On hienoa, että pääsemme toteuttamaan tämän uuden maamerkin Jyväskylään, iloitsee Kreate Groupin toimitusjohtaja Timo Vikström.

Urakan tilaajana toimii Alva-yhtiöt Oy, joka vastaa Jyväskylän alueen vesihuollosta.

– Vedenjakelu Jyväskylässä toimii luotettavasti, mutta kaupungin kasvu ja vedenkulutuksen painopisteiden muuttuminen edellyttävät uusia rakenteita. Taulumäen vesitorni on keskeinen hanke, jolla vahvistetaan kaupungin huoltovarmuutta ja parannetaan kykyä varautua häiriötilanteisiin pitkälle tulevaisuuteen, sanoo Toni Hemminki, Alva-yhtiöt Oy:n Verkot ja omaisuudenhallinta -toiminnon johtaja.

Ympäristöön kauniisti sulautuvan vesitornin rakentaminen vaatii huolellista toteutusta

Arkkitehtuuriltaan veistoksellinen torni perustuu Sweco Finland Oy:n suunnittelemaan Albedo-ehdotukseen, joka voitti Jyväskylän kaupungin ja Alva-yhtiöiden järjestämän ideakilpailun. Vesitornin säiliön kolmiulotteisesti muotoiltu teräksinen julkisivu ja sisäpuolelta toteutettava valaistus saavat tornin näyttäytymään eri vuorokaudenaikoina eri tavoin.

– Kyseessä on teknisesti vaativa kokonaisuus, jossa säiliön pohjaosuus rakennetaan 30 metrin korkeuteen ja huippu on 50 metrissä. Aloitamme rakentamisen pohjalaatan valamisella. Sen jälkeen rakennamme tornin lieriömäisen rungon, joka nousee huipulle asti. Lopuksi toteutamme säiliörakenteen ja sen tuennan, kuvailee Kreaten työpäällikkö Tomi Pyökeri pääpiirteittäin rakentamisen vaiheita.

Urakassa yhdistyvät massiiviset betonirakenteet, talotekniikka, koneistot, julkisivutyöt ja piha-alueiden viimeistely.

Kreate käynnistää rakennustyöt keväällä 2026 ja vesitornin on määrä valmistua vuoden 2028 loppuun mennessä. Uusi vesitorni sijoittuu näkyvälle paikalle Taulumäelle, Rajakadun kampuksen ja Tuomiojärven väliin jäävälle harjualueelle, ja tulee olemaan merkittävä osa Jyväskylän kaupunkikuvaa.