Kreate rakentaa Jyväskylän uuden maamerkin – Taulumäen vesitornin toteuttaminen käynnistyy keväällä
15.4.2026 13:00:00 EEST | Kreate Group Oyj | Tiedote
Jyväskylän Taulumäelle nousee uusi näyttävä vesitorni, jonka rakentamisesta vastaa vaativaan infrarakentamiseen erikoistunut Kreate. Alva-yhtiöt Oy ja Kreate Oy solmivat yli 26 miljoonan euron sopimuksen Taulumäen vesitornin urakan kokonaistoteutuksesta. Kreaten vahva kokemus mittavista hankkeista ja erittäin vaativista betonirakenteista luo vankan pohjan onnistuneelle toteutukselle. Kreate kirjaa urakan toisen vuosineljänneksen tilauskantaansa.
Uusi Taulumäen vesitorni korvaa käyttöikänsä päähän tulleen Harjun vesitornin ja turvaa Jyväskylän keskustan vedenjakelun vuosikymmeniksi eteenpäin. Tornin 7 000 kuution säiliö on yli kaksi kertaa suurempi kuin nykyisessä Harjun vesitornissa.
– Nykyisin vesitorneja rakennetaan Suomessa harvoin, ja näin suuria kohteita vielä harvemmin. Taulumäen vesitorni on poikkeuksellinen hanke niin kokoluokaltaan kuin arkkitehtuuriltaan. On hienoa, että pääsemme toteuttamaan tämän uuden maamerkin Jyväskylään, iloitsee Kreate Groupin toimitusjohtaja Timo Vikström.
Urakan tilaajana toimii Alva-yhtiöt Oy, joka vastaa Jyväskylän alueen vesihuollosta.
– Vedenjakelu Jyväskylässä toimii luotettavasti, mutta kaupungin kasvu ja vedenkulutuksen painopisteiden muuttuminen edellyttävät uusia rakenteita. Taulumäen vesitorni on keskeinen hanke, jolla vahvistetaan kaupungin huoltovarmuutta ja parannetaan kykyä varautua häiriötilanteisiin pitkälle tulevaisuuteen, sanoo Toni Hemminki, Alva-yhtiöt Oy:n Verkot ja omaisuudenhallinta -toiminnon johtaja.
Ympäristöön kauniisti sulautuvan vesitornin rakentaminen vaatii huolellista toteutusta
Arkkitehtuuriltaan veistoksellinen torni perustuu Sweco Finland Oy:n suunnittelemaan Albedo-ehdotukseen, joka voitti Jyväskylän kaupungin ja Alva-yhtiöiden järjestämän ideakilpailun. Vesitornin säiliön kolmiulotteisesti muotoiltu teräksinen julkisivu ja sisäpuolelta toteutettava valaistus saavat tornin näyttäytymään eri vuorokaudenaikoina eri tavoin.
– Kyseessä on teknisesti vaativa kokonaisuus, jossa säiliön pohjaosuus rakennetaan 30 metrin korkeuteen ja huippu on 50 metrissä. Aloitamme rakentamisen pohjalaatan valamisella. Sen jälkeen rakennamme tornin lieriömäisen rungon, joka nousee huipulle asti. Lopuksi toteutamme säiliörakenteen ja sen tuennan, kuvailee Kreaten työpäällikkö Tomi Pyökeri pääpiirteittäin rakentamisen vaiheita.
Urakassa yhdistyvät massiiviset betonirakenteet, talotekniikka, koneistot, julkisivutyöt ja piha-alueiden viimeistely.
Kreate käynnistää rakennustyöt keväällä 2026 ja vesitornin on määrä valmistua vuoden 2028 loppuun mennessä. Uusi vesitorni sijoittuu näkyvälle paikalle Taulumäelle, Rajakadun kampuksen ja Tuomiojärven väliin jäävälle harjualueelle, ja tulee olemaan merkittävä osa Jyväskylän kaupunkikuvaa.
Timo VikströmToimitusjohtajaKreate Group OyjPuh:+358 400 740 057timo.vikstrom@kreate.fi
Tomi PyökeriTyöpäällikköKreate OyPuh:+358 40 197 8777tomi.pyokeri@kreate.fi
Kirsi-Marjut DickmanViestintäpäällikköKreate Oy
Toni HemminkiJohtaja, verkot ja omaisuudenhallintaAlva-yhtiöt OyPuh:+358 40 668 4441toni.hemminki@alva.fi
Niina PeriProjektipäällikköAlva-yhtiöt OyPuh:+358 50 336 1915niina.peri@alva.fi
