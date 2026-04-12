Eurojackpotin täysosuma kohoaa 22 miljoonaan euroon - tässä tiistain tulokset

14.4.2026 23:31:13 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

Eurojackpotin tiistain arvonnasta ei löytynyt kierroksella 16/2026 täysosumia. Tämän viikon perjantaina potissa on tarjolla noin 22 miljoonaa euroa.

Oikea rivi on 13, 22, 32, 46 ja 47. Tähtinumeroiksi arvottiin 6 ja 7.

Täysosumia ei ollut pelattu, mutta eipä tällä kertaa missään myöskään 5+1-tuloksia. 5+0-osumia löytyi kolme: Saksasta, Norjasta ja Unkarista. Rivien arvo on noin 237 000 euroa.

Suomesta löytyi viisi kappaletta 4+2-tuloksia, joilla voittaa noin 5900 euroa.

Tiistain Jokeri-pelin oikea rivi on 5 6 5 8 4 4 2. Arvonnassa ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.

Lomatonnin oikea voittoyhdistelmä on Barcelona 1, joka tuo tuhannen euron voiton kymmenelle riville.

Millin oikea rivi on 1, 7, 22, 23, 35 ja 38. Lisänumeroksi arvottiin 21. Täysosumia ei ollut pelattu.

Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.

World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye